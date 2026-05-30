ભરૂચમાં પાણીકાપ, આગામી 22 દિવસ સુધી એક વખત જ મળશે પાણી, જાણો કેમ ?
ભરૂચ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસરે નાગરિકોને પણ પાણીનો સાવધાની અને કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરી છે.
Published : May 30, 2026 at 11:20 AM IST
ભરૂચ: શહેરને પીવાનું પાણી પૂરું પાડતી અમલેશ્વર બ્રાંચ કેનાલને રિપેરિંગ કામગીરી માટે આગામી 22 દિવસ માટે બંધ કરવામાં આવતા ભરૂચ શહેરમાં પાણી વિતરણ વ્યવસ્થામાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. નગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા જાહેર કરવામાં આવેલી માહિતી મુજબ હવે આગામી 22 દિવસ સુધી શહેરમાં માત્ર એક જ ટાઈમ પાણીનું વિતરણ કરવામાં આવશે.
અમલેશ્વર બ્રાંચ કેનાલ ભરૂચ શહેરના મુખ્ય જળસ્ત્રોતોમાંથી એક છે. કેનાલના સમારકામ અને જાળવણીની કામગીરી હાથ ધરાતા પાણી પુરવઠાની વ્યવસ્થા પર સીધી અસર થવાની છે. જોકે તંત્રનો દાવો છે કે શહેરમાં પાણીની અછત ન સર્જાય તે માટે અગાઉથી પૂરતું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
મળતી માહિતી મુજબ ભરૂચ શહેરના અંદાજે 2 લાખ જેટલા નાગરિકોને આ નિર્ણયની અસર થશે. કેનાલ બંધ રહેવાના સમયગાળા દરમિયાન શહેરને પીવાનું પાણી માતરિયા તળાવમાંથી પૂરું પાડવામાં આવશે. પાણી પુરવઠા વિભાગ દ્વારા તળાવમાં આગામી 22 દિવસ સુધી પૂરતું પાણી સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યું હોવાનું જણાવાયું છે, જેથી શહેરમાં પીવાના પાણીની ગંભીર સમસ્યા ઉભી ન થાય.
ઉનાળાની ઋતુ દરમિયાન પાણીની માંગ સામાન્ય દિવસો કરતાં વધુ રહેતી હોય છે. આવી સ્થિતિમાં એક ટાઈમ પાણી વિતરણની વ્યવસ્થા અમલમાં આવતા નાગરિકોને પાણીનો સાવધાનીપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડશે. નગરપાલિકા તંત્ર દ્વારા લોકોને પાણીનો બગાડ ટાળવા, જરૂરિયાત મુજબ જ ઉપયોગ કરવા અને પાણી બચાવવાના ઉપાયો અપનાવવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
ભરૂચ નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર હરીશ અગ્રવાલે જણાવ્યું હતું કે, અમલેશ્વર બ્રાંચ કેનાલના રિપેરિંગના કારણે આ વ્યવસ્થા કરવી પડી છે. જોકે શહેર માટે જરૂરી પાણીનો જથ્થો માતરિયા તળાવમાં ઉપલબ્ધ ,છે અને પાણી પુરવઠો જળવાઈ રહે તે માટે તંત્ર સતત દેખરેખ રાખી રહ્યું છે. તેમણે નાગરિકોને પણ પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવાની અપીલ કરી હતી.
શહેર માટે માતરિયા તળાવ હાલ જીવાદોરી સમાન સાબિત થઈ રહ્યું છે. કેનાલ બંધ હોવા છતાં તળાવના પાણીના સંગ્રહના કારણે શહેરની જરૂરિયાત પૂરી કરી શકાશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ તંત્ર દ્વારા કેનાલના રિપેરિંગ કામને ઝડપી ગતિએ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
નગરપાલિકા તંત્રનું કહેવું છે કે, રિપેરિંગ કામગીરી પૂર્ણ થતાં જ પાણી વિતરણની નિયમિત વ્યવસ્થા ફરી શરૂ કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી શહેરવાસીઓએ સહકાર આપી પાણીનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જરૂરી બનશે. આગામી 22 દિવસ દરમિયાન પાણી વ્યવસ્થાપન શહેરના દરેક નાગરિક માટે મહત્વનો વિષય બનવાનો છે.
શહેર માટે માતરિયા તળાવ હાલ જીવાદોરી સમાન સાબિત થઈ રહ્યું છે. કેનાલ બંધ હોવા છતાં તળાવના પાણીના સંગ્રહના કારણે શહેરની જરૂરિયાત પૂરી કરી શકાશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. બીજી તરફ તંત્ર દ્વારા કેનાલના રિપેરિંગ કામને ઝડપી ગતિએ પૂર્ણ કરવા માટે પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા છે.
નગરપાલિકા તંત્રનું કહેવું છે કે રિપેરિંગ કામગીરી પૂર્ણ થતાં જ પાણી વિતરણની નિયમિત વ્યવસ્થા ફરી શરૂ કરવામાં આવશે. ત્યાં સુધી શહેરવાસીઓએ સહકાર આપી પાણીનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવો જરૂરી બનશે. આગામી 22 દિવસ દરમિયાન પાણી વ્યવસ્થાપન શહેરના દરેક નાગરિક માટે મહત્વનો વિષય બનવાનો છે.