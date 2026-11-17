અંકલેશ્વરમાં આગામી 90 દિવસ પાણીનું સંકટ, જાણો રહેણાંક અને GIDC માટે પાણી વિતરણનો નવો સમય
ઉકાઈ જમણા કાંઠાની કેનાલ અને ડેમમાં સમારકામની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતાં અંકલેશ્વર શહેર અને ઔદ્યોગિક વસાહત માટે આગામી 90 દિવસ પાણી વ્યવસ્થાપનની મોટી અસર થશે.
Published : November 17, 2026 at 9:47 AM IST
ભરૂચ : ભરૂચ જિલ્લાના અંકલેશ્વર શહેર અને ઔદ્યોગિક વસાહત માટે આગામી 90 દિવસ પાણી વ્યવસ્થાપનની મોટી કસોટી બની શકે છે. ઉકાઈ જમણા કાંઠાની કેનાલ અને ડેમમાં સમારકામની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવતાં તા. 16 નવેમ્બર 2026થી તા. 13 ફેબ્રુઆરી 2027 સુધી પાણી પુરવઠો બંધ રહેવાનો છે. આ સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને અંકલેશ્વર GIDC નોટીફાઇડ વિભાગ દ્વારા રહેણાંક વિસ્તારો અને ઔદ્યોગિક એકમો માટે પાણી વિતરણનો નવો સમય નક્કી કરવામાં આવ્યો છે. બીજી તરફ શહેરની નગરપાલિકા દ્વારા પણ પાણીની અછતને પહોંચી વળવા આગોતરું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
રહેણાંક અને ઉદ્યોગો માટે પાણીનો અલગ સમય નક્કી
કેનાલ બંધ રહેવાના સમયગાળા દરમિયાન પાણીનો ઉપલબ્ધ જથ્થો સાચવીને વાપરી શકાય તે માટે GIDC દ્વારા સમય મર્યાદા નક્કી કરવામાં આવી છે. રહેણાંક વિસ્તારોમાં સવારે 6થી 9 વાગ્યા સુધી પાણી આપવામાં આવશે, જ્યારે ઔદ્યોગિક એકમોને સવારે 10થી બપોરે 1 વાગ્યા સુધી પાણી પુરવઠો ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવશે.
GIDC તળાવમાં હાલ અંદાજે 45 દિવસ સુધી ચાલે તેટલો જ પાણીનો જથ્થો ઉપલબ્ધ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જોકે, પાણીની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે ઝઘડિયાથી કરજણ કેનાલ મારફતે 7 MLD પાણી મેળવવાની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. તેમ છતાં આગામી ત્રણ મહિના દરમિયાન પાણીનું વ્યવસ્થાપન કરવું તંત્ર માટે મોટો પડકાર રહેશે.
ઉદ્યોગો દરરોજ એક કરોડથી વધુનું પાણી ટેન્કરથી ખરીદે છે
અંકલેશ્વર GIDCના નોટીફાઇડ એરિયાના ચેરમેન પ્રબોધ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર ઔદ્યોગિક એકમો દ્વારા દરરોજ એક કરોડ રૂપિયાથી વધુનો ખર્ચ કરીને ટેન્કર મારફતે પાણી ખરીદવામાં આવે છે. પાણીની અછતને કારણે ઉદ્યોગો પર વધારાનો આર્થિક બોજ આવી શકે છે. તેમણે સરકાર સમક્ષ રજૂઆત કરી છે કે ઉદ્યોગો અને રહેણાંક વિસ્તારોને જરૂરી પાણી મળી રહે તેની જવાબદારી સરકાર સંભાળે અને પૂરતા પાણીની વ્યવસ્થા કરે.
આ ઉપરાંત અંકલેશ્વર ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એસોસિએશનના ગવર્નમેન્ટ લાયઝનિંગ ચેરમેન અને ઉદ્યોગપતિ યોગેશ પટેલ દ્વારા ઉદ્યોગોની પાણીની જરૂરિયાત અને આગામી સમયમાં પડનારી મુશ્કેલી મામલે પ્રતિક્રિયા આપી હતી. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે જળ સંપતિ મંત્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ ઝઘડિયા ખાતેથી કરજણ કેનાલમાંથી 7 MLD જેટલું પાણી મળી રહેશે, સાથે કટોકટીના સમયમાં ઉદ્યોગકારોને પાણીની જરૂરિયાત મુજબ જ ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી હતી.
અંકલેશ્વર શહેરમાં પણ આગોતરું આયોજન
બીજી તરફ અંકલેશ્વર નગરપાલિકા દ્વારા પણ પાણીની સંભવિત કટોકટી સામે આગોતરાં પગલાં લેવામાં આવ્યાં છે. નગરપાલિકાના તળાવમાં અંદાજે 50 દિવસ ચાલે તેટલો પાણીનો સંગ્રહ કરવામાં આવ્યો છે. હાલમાં શહેરમાં 24 બોર કાર્યરત છે. પાણીની વધારાની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા વધુ 6 બોર તૈયાર કરવાનું આયોજન છે, જેના માટે અંદાજે 40 લાખ રૂપિયાનો ખર્ચ કરવામાં આવશે. નગરપાલિકા દ્વારા નાગરિકોને પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ કરવા અને બિનજરૂરી રીતે પાણીનો બગાડ ન કરવા અપીલ કરવામાં આવી છે.
આગામી 90 દિવસ તંત્ર માટે અગ્નિપરીક્ષા સમાન
ઉકાઈ જમણા કાંઠાની કેનાલના સમારકામને કારણે સર્જાનારી પાણીની અછત અંકલેશ્વરના રહેવાસીઓ તેમજ ઉદ્યોગકારો બંને માટે ચિંતાનો વિષય બની છે. એક તરફ ઉદ્યોગોને ઉત્પાદન પ્રક્રિયા માટે સતત પાણીની જરૂરિયાત છે, તો બીજી તરફ રહેણાંક વિસ્તારોમાં દૈનિક વપરાશ માટે પાણી જરૂરી છે.
હાલમાં GIDC અને નગરપાલિકા દ્વારા કરવામાં આવેલા આયોજનથી પાણીની જરૂરિયાત કેટલી હદે પૂરી થઈ શકે છે તે આગામી દિવસોમાં સ્પષ્ટ થશે. ખાસ કરીને ઉપલબ્ધ જથ્થાનું યોગ્ય વિતરણ, વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા અને પાણીનો કરકસરપૂર્વક ઉપયોગ આગામી 90 દિવસ દરમિયાન નિર્ણાયક સાબિત થશે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે તંત્ર ઉદ્યોગો અને નગરજનોને પૂરતું પાણી પૂરું પાડવામાં કેટલું સફળ રહે છે.
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