આકરી ગરમીમાં સિંહો માટે પાણીને ઠંડકની વ્યવસ્થા, વન વિભાગનો ઉનાળાના પ્રારંભે વન્ય પ્રાણીઓને રાહત આપતો નિર્ણય
ભાવનગર વન વિભાગ દ્વારા જિલ્લામાં 118 જેટલા સિંહો નોંધાયેલા હોય ત્યારે ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને તેના માટે 106 જેટલા પોઇન્ટ પીવાના પાણીના બનાવવામાં આવ્યા
Published : March 6, 2026 at 10:06 AM IST
ભાવનગર: ગુજરાતમાં ગરમીની શરૂઆત થઇ છે ત્યારે ભાવનગર જિલ્લામાં પણ છેલ્લા ચાર પાંચ દિવસથી વધેલી ગરમીને કારણે પાણીની જરૂરિયાત ઊભી થાય છે. આકરી ગરમીમાં કુદરતી વાતાવરણમાં રહેતા સાવજને ગરમીમાં રાહત આપવા વન વિભાગ પણ સજ્જ બન્યું છે અને વન્ય પ્રાણીઓ માટે પાણીની વ્યવસ્થા કરી છે.
ગરમીમાં સિંહ માટે પોઇન્ટ કરાય છે ઊભા
ભાવનગર જિલ્લામાં છેલ્લા ત્રણ ચાર દિવસથી ગરમીનો પારો ઊંચકાયો છે. 35 ડિગ્રી સુધી પહોંચેલો પારો ગરમીનો અહેસાસ કરાવી રહ્યો છે. ભાવનગર જિલ્લો સિંહનું નવું રહેઠાણ બની ગયું છે તેવા સમયે વન વિભાગે આકરી ગરમીને પગલે સાવચેતીના પગલાં ભર્યા છે. ભાવનગરના DFO યોગેશ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર વન વિભાગ દ્વારા જિલ્લામાં 118 જેટલા સિંહો નોંધાયેલા હોય ત્યારે ગરમીને ધ્યાનમાં રાખીને તેના માટે 106 જેટલા પોઇન્ટ પીવાના પાણીના બનાવવામાં આવ્યા છે.
સિંહોને ગરમીમાં ઠંડક આપવા કોથળા મુકાયા
ભાવનગર જિલ્લામાં ભૂતકાળના વર્ષોમાં ગરમીનો પારો 44 સુધી પહોંચી ગયેલો છે ત્યારે ચાલુ વર્ષની શરૂ થયેલી ગરમીમા સિહોના રક્ષણ માટે વન વિભાગ દ્વારા સાવચેતીના પગલાં ભરવામાં આવ્યા છે. DFO યોગેશ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ભાવનગર જિલ્લામાં 106 જેટલા પીવાના પાણીના પોઇન્ટ છે તેની સફાઈ હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે સાથે તેની આસપાસ કોથળાઓ પણ મૂકવામાં આવે છે જેથી કરીને પાણી વાળા કોથળાઓને લઈને સિંહને ઠંડક મળી શકે. હાલમાં વન વિભાગે આ પ્રક્રિયા હાથ ધરી લીધી છે.
પાણીના પોઇન્ટ વધારવા તજવીજ
ભાવનગર જિલ્લામાં વિવિધ તાલુકાઓમાં સિંહોની સંખ્યા નોંધાયેલી છે અને તે પ્રમાણે જંગલ વિસ્તારમાં પાણીના પોઇન્ટ કરવામાં આવે છે ત્યારે DFO યોગેશ દેસાઈએ જણાવ્યું હતું કે, ગરમીની શરૂઆત થઈ રહી છે ત્યારે 106 જેટલા પોઇન્ટ છે પરંતુ અમે સિંહની મુવમેન્ટને ધ્યાનમાં રાખીને હાલમાં પણ બીજા પોઇન્ટ કઈ રીતે વધારી શકાય અને ગરમીમાં સિંહોને રાહત મળી રહે તે માટેના પ્રયત્નો હાલમાં હાથ ધરેલા છે.
