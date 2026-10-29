નવસારી પંથકમાં શિંગોડાની ખેતી સંકટમાં, ઉત્પાદનમાં પણ ઘટાડો થતાં ખેડૂતો ચિંતામાં
નવસારી પંથકમાં એક સમયે અનેક તળાવોમાં શિંગોડાની ખેતી થતી હતી, જે આજે ગણતરીના તળાવો સુધી સીમિત થઈ રહી છે, જેના અનેક કારણો સામે આવ્યા છે.
Published : October 29, 2026 at 1:02 PM IST
નવસારીઃ શિયાળાની શરૂઆત થતાંની સાથે જ સ્વાસ્થ્યનો ખજાનો ગણાતા લીલા અને કાળા શીંગોડાની આવક પણ બજારોમાં શરૂ થઈ જાય છે. સ્વાદિષ્ટ હોવાની સાથે શીંગોડા પોષક તત્ત્વોથી પણ ભરપૂર હોય છે. શીંગોડામાં રહેલું ફાઇબર, પોટેશિયમ અને એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ જેવું તત્વો શરીરના સ્વાસ્થ્ય માટે ખુબ જ ફાયદાકારી મનાઈ છે.
એક તરફ શિંગોડાની માંગ છે, તો બીજી તરફ તેની ખેતી સામે ગંભીર સંકટ ઊભું થતું દેખાઈ રહ્યું છે. તળાવોની બદલાતી સ્થિતિ, ઘટતું ઉત્પાદન અને જોખમી લણણીને કારણે ખેડૂતો મુશ્કેલીમાં મુકાયા છે. નવસારી વિસ્તારમાં એક સમયે અનેક તળાવોમાં થતી શિંગોડાની ખેતી આજે ગણતરીના તળાવો સુધી સીમિત થઈ રહી છે. ત્યારે આ પરંપરાગત ખેતીને બચાવવા તંત્રની મદદ જરૂરી બની છે.
શિંગોડામાં પોષક તત્ત્વોનો ખજાનો
''શિયાળાની ઋતુમાં ઉપવાસના ફરાળ તરીકે જાણીતા શિંગોડા સ્વાસ્થ્યપ્રેમીઓ માટે પણ પસંદગીનો આહાર છે. તેમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ હોવાથી શરીરને હાઇડ્રેટ રાખવામાં મદદ મળે છે. ઉપરાંત, તેમાં રહેલું ફાઇબર પાચનતંત્રને સ્વસ્થ રાખવામાં અને લાંબા સમય સુધી પેટ ભરેલું હોવાની લાગણી જાળવવામાં મદદરૂપ બને છે. પોટેશિયમ હૃદયના સામાન્ય કાર્ય અને બ્લડ પ્રેશરના નિયંત્રણ માટે મહત્વપૂર્ણ છે, જ્યારે વિટામિન-સી અને અન્ય એન્ટીઓક્સિડન્ટ્સ શરીરને ઓક્સિડેટિવ નુકસાન સામે રક્ષણ આપવામાં મદદ કરે છે.'' - કિન્નરી શેઠના,ડાયટિશિયન
ખેતી ઘટતાં ખેડૂતોની ચિંતા વધી
એક તરફ શિંગોડાના સ્વાસ્થ્યલક્ષી ફાયદા છે, તો બીજી તરફ તેની ખેતીનું અસ્તિત્વ જોખમમાં મુકાઈ રહ્યું છે. અગાઉ દર ત્રણથી ચાર ગામ વચ્ચે એકાદ તળાવમાં શિંગોડાની ખેતી થતી હતી. પરંતુ હવે 42થી 45 ગામ વચ્ચે માત્ર એક તળાવમાં આ પાક લેવાતો હોવાનો દાવો કરવામાં આવી રહ્યો છે.
ખેડૂતોના જણાવ્યા પ્રમાણે, તળાવો વધુ ઊંડા કરી દેવાતા શિંગોડાના પાક માટે જરૂરી ફળદ્રુપ કાદવની અછત ઊભી થઈ છે. પરિણામે ઉત્પાદન ઘટી રહ્યું છે. જે તળાવમાંથી અગાઉ 30થી 35 મણ શિંગોડા મળતા હતા, ત્યાં હવે સમાન ખર્ચ અને મજૂરી છતાં માંડ 10થી 12 મણ ઉત્પાદન મળે છે.
શિંગોડાના ઉત્પાદનમાં થયેલા આ ઘટાડાની સીધી અસર ખેડૂતોની આવક પર પડી રહી છે. બીજી તરફ, ઊંડા પાણીમાં ઉતરી શીંગોડા એકત્રિત કરવાનું કામ ઘણું જોખમી બન્યું છે.
ડૂબી જવાના ભયને કારણે શ્રમિકો પણ આ કામથી દૂર રહેવા લાગ્યા છે. સ્થાનિક સ્તરે ઉત્પાદન ઓછું થતાં બહારના ખરીદદારો તળાવ પરથી જ શીંગોડા ખરીદી જતા હોવાની પણ ખેડૂતોની ફરિયાદ છે.
શીંગોડાના ખેતી માટે સરકારી તંત્રને રજૂઆત
શરીર માટે પોષક ગણાતા શીંગોડાની ખેતીને બચાવવા હવે સરકારી તંત્રએ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. ખેડૂતોને આર્થિક સહાય, તળાવોની યોગ્ય જાળવણી અને શીંગોડાની લણણી કરતા શ્રમિકો માટે વીમા સુરક્ષા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે તેવી માંગ ઊઠી રહી છે.
શિંગોડાની ખેતી કરતા ખેડૂતો અને શ્રમિકો માટે જો યોગ્ય સહાય અને જોગવાઈ સમયસર નહીં કરવામાં આવે, તો પરંપરાગત શિંગોડાની ખેતી સાથે જોડાયેલા ખેડૂતો અને શ્રમિકોની રોજીરોટી પર સંકટ વધુ ઘેરું બની શકે છે.
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