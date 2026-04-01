સુરત જિલ્લામાં હવે પાણીના બોરિંગ કરાવવા થશે મોંઘા: પ્રતિ ફૂટ દીઠ ભાવમાં ₹20 થી ₹40 સુધીનો તોતિંગ વધારો
Published : April 1, 2026 at 8:34 PM IST
સુરત: સુરત જિલ્લામાં હવે ખેડૂતો અને સામાન્ય નાગરિકો માટે પાણીના બોરિંગ કરાવવા મોંઘા સાબિત થશે. વધતી જતી મોંઘવારી અને સ્પેરપાર્ટ્સના ભાવમાં થયેલા અસહ્ય વધારાને પગલે 'સુરત જિલ્લા બોરિંગ એસોસિએશન' દ્વારા બોરિંગના દરોમાં વધારો કરવાનો મહત્વનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. કામરેજ ખાતે મળેલી એસોસિએશનની બેઠકમાં સર્વાનુમતે આ ભાવ વધારા પર મહોર મારવામાં આવી છે.
છેલ્લા લાંબા સમયથી બોરિંગ વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા સંચાલકો આર્થિક ભીંસ અનુભવી રહ્યા હતા. એસોસિએશનના પ્રમુખ રાજુભાઈ ડોડિયાના જણાવ્યા અનુસાર, બોરિંગમાં વપરાતી ટૂલ્સ બીટ (Tools Bit) ના ભાવમાં જંગી વધારો થયો છે. જે ટૂલ્સ બીટ અગાઉ ₹3,000 થી ₹4,000 પ્રતિ કિલો મળતી હતી, તેના ભાવ અત્યારે વધીને ₹18,000 થી ₹20,000 સુધી પહોંચી ગયા છે. આ ઉપરાંત મજૂરી ખર્ચ (Labour Cost) માં થયેલો વધારો.
લોખંડ અને મશીનરીના મેન્ટેનન્સ ખર્ચમાં વૃદ્ધિ, ડીઝલ અને ટ્રાન્સપોર્ટેશનના વધતા ભાવ
મળતી માહિતી મુજબ, બોરિંગના કામમાં પ્રતિ ફૂટ દીઠ ₹20 થી લઈને ₹40 સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે. આ નિર્ણયને કારણે હવે ખેડૂતોએ સિંચાઈ માટે કે સામાન્ય જનતાએ પીવાના પાણીના બોરિંગ માટે પોતાનું ગજવું વધુ હળવું કરવું પડશે.
આ ભાવ વધારાની સીધી અસર સુરત જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારો અને ખેતીવાડી ક્ષેત્રે જોવા મળશે, જ્યાં પાણી માટે બોરિંગ પર નિર્ભરતા વધુ હોય છે.
"મોંઘવારીને કારણે અમારે ભાવ વધારો કરવો અનિવાર્ય બન્યો છે. ખાસ કરીને ટૂલ્સ બીટ અને લેબર કોસ્ટમાં થયેલા ધરખમ વધારાને કારણે જૂના ભાવે સર્વાઈવ કરવું મુશ્કેલ હતું, તેથી તમામ સભ્યોની સંમતિથી આ નિર્ણય લેવાયો છે." - રાજુભાઈ ડોડિયા, પ્રમુખ, સુરત જિલ્લા બોરિંગ એસોસિએશન
