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મોડાસામાં વોટર ATM બન્યા શોભાના ગાંઠીયા સમાન, લાંબા સમયથી વોટર ATM બંધ હોવાથી નાગરિકોમાં રોષ

લાંબા સમયથી વોટર ATM બંધ હાલત હોવાથી લોકોમાં ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે. ત્યારે તંત્રએ કહ્યું છે કે, ટૂંક સમયમાં શરૂ થઈ જશે.

મોડાસામાં વોટર ATM બંધ હાલતમાં
મોડાસામાં વોટર ATM બંધ હાલતમાં (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 13, 2026 at 9:09 PM IST

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મોડાસા, અરવલ્લી: શહેરમાં પ્રજાની સુખાકારી અને સ્વચ્છ પીવાનું પાણી સરળતાથી ઉપલબ્ધ કરાવવાના હેતુથી લાખો રૂપિયાના ખર્ચે સ્થાપિત કરાયેલા વોટર ATM આજે તંત્રની બેદરકારી અને યોગ્ય જાળવણીના અભાવે બિનઉપયોગી બની ધૂળ ખાઈ રહ્યા છે. શહેરના મુખ્ય ચાર રસ્તા તેમજ માલપુર રોડ પર આવેલા ઓધારી માતાજી મંદિર નજીકના બગીચા પાસે મૂકાયેલા વોટર ATM લાંબા સમયથી બંધ હાલત છે. જેના પગલે લોકોમાં તંત્ર પ્રત્યે ભારે નારાજગી જોવા મળી રહી છે.

નગરપાલિકા દ્વારા શરૂ કરાયેલી આ યોજના પાછળનો મુખ્ય હેતુ આસપાસના ગ્રામ્ય વિસ્તારોમાંથી રોજગારી અર્થે શહેરમાં આવતા શ્રમિકો, મુસાફરો, રિક્ષાચાલકો, નાના વેપારીઓ તેમજ સ્થાનિક નાગરિકોને ઓછા ખર્ચે શુદ્ધ અને ઠંડુ આર.ઓ. પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવાનો હતો. આ વોટર ATM મારફતે માત્ર રૂ. 1માં 1 લિટર અને રૂ. 10માં 20 લિટર શુદ્ધ પીવાનું પાણી મળતું હતું, જેના કારણે અનેક લોકોને ગરમીના દિવસોમાં રાહત મળતી હતી.

મોડાસામાં વોટર ATM બન્યા શોભાના ગાંઠીયા સમાન (Etv Bharat Gujarat)

પરંતુ છેલ્લા ઘણા સમયથી બંને સ્થળોએ આવેલા વોટર ATM બંધ પડ્યા હોવાથી હવે લોકો પીવાના પાણી માટે મુશ્કેલીનો સામનો કરી રહ્યા છે. ખાસ કરીને હાલની કાળઝાળ ગરમીમાં રોજ શહેરમાં આવનારા શ્રમિકો અને રાહદારીઓને પીવાના પાણી માટે અહીં-ત્યાં ભટકવું પડી રહ્યું છે. જાહેર સુવિધા માટે ખર્ચવામાં આવેલા લાખો રૂપિયાના સાધનો બિનઉપયોગી બની જતા પ્રજાના ટેક્સના પૈસાનો વ્યય થયો હોવાની ચર્ચા પણ ઉઠી રહી છે.

સ્થાનિક લોકોના જણાવ્યા મુજબ નગરપાલિકામાં બે પ્રમુખોની ટર્મ પૂર્ણ થઈ ગઈ હોવા છતાં આ વોટર ATM ફરી શરૂ કરવા માટે કોઈ અસરકારક પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો નથી. પરિણામે શહેરના મુખ્ય વિસ્તારોમાં આવેલી મહત્વપૂર્ણ જનસુવિધા માત્ર શોભાના ગાંઠિયા સમાન બની ગઈ છે.

લાંબા સમયથી વોટર ATM બંધ હોવાથી લોકોમાં તંત્ર પ્રત્યે રોષ
લાંબા સમયથી વોટર ATM બંધ હોવાથી લોકોમાં તંત્ર પ્રત્યે રોષ (Etv Bharat Gujarat)

સ્થાનિક નાગરિકો, વેપારીઓ અને સામાજિક આગેવાનો દ્વારા નગરપાલિકાના નવનિયુક્ત પ્રમુખ તેમજ ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરોને આ મુદ્દે તાત્કાલિક ધ્યાન આપી વોટર ATMની મરામત કરાવી ફરી કાર્યરત કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. લોકોનું કહેવું છે કે જાહેર હિત માટે ઉભી કરાયેલી સુવિધાઓનું નિયમિત સંચાલન અને જાળવણી કરવામાં આવે તો તેનો સીધો લાભ સામાન્ય પ્રજાને મળી શકે. હાલમાં મોડાસાની પ્રજામાં એક જ સવાલ ચર્ચાઈ રહ્યો છે કે લાખો રૂપિયાના ખર્ચે ઉભા કરાયેલા વોટર ATM ફરી ક્યારે શરૂ થશે અને સામાન્ય લોકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી ક્યારે ઉપલબ્ધ થશે?

શહેરના મુખ્ય ચાર રસ્તા તેમજ માલપુર રોડ પર મુકાયેલા વોટર ATM બંધ હાલતમાં
શહેરના મુખ્ય ચાર રસ્તા તેમજ માલપુર રોડ પર મુકાયેલા વોટર ATM બંધ હાલતમાં (Etv Bharat Gujarat)

રોજીરોટી માટે શહેરમાં આવતા શ્રમિકોની પાણીની આ મોટી સમસ્યા અંગે તાજેતરમાં જ મજદૂર યુનિયન અને CITUના અગ્રણી ડી.આર.જાદવે કામદારોને સાથે રાખીને સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ઉગ્ર માગ ઉઠાવી હતી.ચાર રસ્તા પર શ્રમિકો માટે પીવાના ઠંડા પાણીની વ્યવસ્થા વહેલી તકે ગોઠવવામાં આવે તેવી યુનિયનની મુખ્ય માગ છે.

મોડાસા નગરપાલિકા દ્વારા નાગરિકોને શુદ્ધ પીવાનું પાણી ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે સ્થાપિત કરાયેલ માલપુર રોડ સ્થિત વોટર એટીએમ હાલ ટેકનિકલ ખામીના કારણે બંધ છે. નગરપાલિકાના ચીફ ઓફિસર ભદ્રેશભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે એટીએમના જરૂરી રિપેરિંગની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે અને ટૂંક સમયમાં તેને ફરી કાર્યરત કરવામાં આવશે.

તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે વોટર એટીએમની સુરક્ષા અને જાળવણી માટે આગામી સમયમાં સીસીટીવી કેમેરા લગાવવાની પણ યોજના છે. નગરપાલિકા દ્વારા નાગરિકોને ખાતરી આપવામાં આવી છે કે પીવાના પાણીની આ મહત્વપૂર્ણ સુવિધા ઝડપથી પુનઃ શરૂ કરવામાં આવશે.

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TAGGED:

WATER ATM BANDH
WATER ATM CLOSED IN MODASA
MODASA OF ARAVALLI
વોટર એટીએમ
WATER ATM

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