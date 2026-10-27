જુઓ VIDEO / અમદાવાદ મેયર ઓફિસને બોમ્બથી ઉડાવવાની ધમકી, આખી બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવાઈ
અમદાવાદની અલગ-અલગ શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળ્યા બાદ હવે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની મેયર ઓફિસને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી.
Published : October 27, 2026 at 4:11 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળવાનો સિલસિલો યથાવત જોવા મળી રહ્યો છે. આજે સવારથી જ અમદાવાદની અલગ-અલગ શાળાઓને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળ્યા બાદ હવે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC)ની મેયર ઓફિસને પણ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી. બપોરે 2:11 વાગ્યે ઈમેલ મારફતે મળેલી આ ધમકીને પગલે તંત્રમાં દોડધામ મચી ગઈ હતી.
ધમકી મળતાં જ પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડને જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ અને પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. તકેદારીના ભાગરૂપે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની આખી બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવવામાં આવી હતી. બિલ્ડિંગમાં હાજર કર્મચારીઓ અને અન્ય લોકોને બહાર કાઢીને સલામતીનાં પગલાં લેવામાં આવ્યાં હતાં.
બોમ્બ સ્ક્વોડ દ્વારા બિલ્ડિંગમાં તપાસ
બોમ્બની ધમકી મળ્યા બાદ બોમ્બ સ્ક્વોડની ટીમને પણ સ્થળ પર બોલાવવામાં આવી હતી. ટીમ દ્વારા સમગ્ર બિલ્ડિંગમાં તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. પોલીસ અને ફાયર વિભાગ દ્વારા પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી.
સવારથી જ ધમકી મળવાનો સિલસિલો
આ સમગ્ર મામલે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન કમલેશ પટેલે જણાવ્યું હતું કે, આજે સવારથી જ બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકીઓ મળવાનું શરૂ થયું હતું. સૌથી પહેલાં અમદાવાદની અલગ-અલગ શાળાઓને આ પ્રકારની ધમકીઓ મળી હતી. ત્યારબાદ બપોરે 2:11 વાગ્યે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની બિલ્ડિંગને બોમ્બથી ઉડાવી દેવાની ધમકી મળી હતી.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ધમકી મળ્યા બાદ ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી અને કોર્પોરેશનની બિલ્ડિંગ ખાલી કરાવવામાં આવી હતી. લોકોની સલામતીને ધ્યાનમાં રાખીને જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યાં છે.
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