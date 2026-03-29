ભાવનગર મનપાની OTIS સ્કીમના બાકીદારોને ચેતવણી, જૂની મનપાનું લેણું 450 કરોડ, ત્યારે જાણો કેટલી થઈ વસુલાત ?

મહાનગરપાલિકા દ્વારા વેરા વસૂલાત માટે 300 કર્મચારીઓને રીકવરી માટે કામે લગાડવામાં આવ્યા છે. હાલ સુધીમાં મનપાએ કરોડોમાં વસુલાત કરી છે.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : March 29, 2026 at 9:23 AM IST

ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકા દ્વારા માર્ચ મહિનાને લઈને ઘરવેરા બાબતે વિવિધ ટીમો બનાવીને મેદાનમાં ઉતારી વધુ વસૂલાતની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે. જો કે ઘણા કરદાતાઓ દ્વારા સામે ચાલીને સમયસર વેરો પણ ભરવામાં આવી રહ્યો છે.

પરંતુ મહાનગરપાલિકાનો કુલ કેટલો વેરો બાકી છે ? અને જૂનો લેવાનો કેટલો બાકી છે ? આ અંગે મહાનગર પાલિકાએ OTIS સ્કીમને લઈને તેના બાકીદારોને ચેતવણી પણ આપી દીધી છે. ચાલો જાણીએ તેના વિશે વિસ્તારથી...

આજદિન સુધીની મહાનગરપાલિકાની વસૂલાત

ભાવનગર મહાનગરપાલિકાની યાદીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે, મહાનગરપાલિકાએ 27 માર્ચ સુધીમાં કુલ 175.10 કરોડના વેરો પ્રાપ્ત કર્યો છે. જેમાં મહાનગરપાલિકા દ્વારા 29 વિભાગોના કુલ 300 કર્મચારીને રિકવરી માટેની ટીમો બનાવવામાં આવેલી છે, જે શહેરમાં વિવિધ વિસ્તારોમાં વસુલાત કરી રહી છે. મહાનગરપાલિકાએ આ વર્ષનું રિકવરી માટે કરેલી કાર્યવાહીમાં 151 જેટલી મિલકતોને સીલ કરી છે અને કડક સંદેશો આપ્યો છે.

OTIS સ્કીમમાં બાકીદારોને ચેતવણી

ભાવનગર મહાનગરપાલિકામાં આશરે એક દોઢ વર્ષ પહેલા OTIS એટલે કે વન ટાઈમ સેટલમેન્ટ સ્કીમનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં જોડાયેલા તમામ લોકોને આપવામાં આવેલી રાહતને લઈને આ વર્ષે મહાનગરપાલિકા દ્વારા ઓટીઆઇએસ 1.0 અને 2.0 ના બાકીદારોને સ્પષ્ટ જણાવવામાં આવ્યું છે કે, તેમને કરવામાં આવેલી સેટલમેન્ટની રકમ 31 માર્ચ સુધીમાં ભરપાઈ કરી દેવી, નહીંતર તેઓ સ્કીમમાંથી બહાર નીકળી જશે, અને તેના ઉપર વ્યાજ સહિતની ધોરણસરની થતી કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવશે.

વેરા વસૂલાત માટે 300 કર્મચારીઓને રીકવરી માટે કામે લગાડવામાં આવ્યા
મહાનગરપાલિકાના કરોડો જૂનો વેરો બાકી

મહાનગરપાલિકાના ડેપ્યુટી કમિશનર એમ.એમ.હિરપરાએ જણાવ્યું હતું કે, મહાનગરપાલિકા મિલકતવેરાની રકમ 500 કરોડની બાકી છે, તેમાં આ વર્ષે 175 કરોડની રકમની વસૂલાત થઈ ચૂકી છે. વધુ રિકવરી માટે પાણી કનેક્શન કાપવા, કોમર્શિયલ બિલ્ડીંગને સીલ મારવાની પ્રક્રિયાઓ હાથ ધરવામાં આવી છે. જુના બાકીદારોનું લેણું 450 કરોડની આસપાસ છે. કરંટ રિકવરીમાં 75 ટકા આજુબાજુ રિકવરી થાય છે. આ સાથે સ્લમ વિસ્તાર મફતનગર જેવામાં 20 થી 25 ટકા આવક થાય છે પાછલા લેણા માટે સઘન રિકવરી કરવામાં આવી રહી છે.

