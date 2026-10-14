ધૂળ, નોન-સ્ટોપ ગરબા અને હાઇસ્પીડ સ્ટેપ્સ લાવી શકે છે ગંભીર આફત, નિષ્ણાત તબીબોએ ખેલૈયાઓને ચેતવ્યા
જો ગરબા રમતી વખતે અચાનક થાક લાગે, શ્વાસ ચઢે, ચક્કર આવે, આંખ આગળ અંધારા આવે અથવા ધબકારા અતિશય વધી જાય, તો તે હૃદયની વોર્નિંગ સાઇન છે. અમદાવાદથી મનોજ ખત્રીનો અહેવાલ.
Published : October 14, 2026 at 8:04 AM IST
અમદાવાદ: ખેલૈયાઓ, જરા સંભાળીને! ઉત્સાહમાં ક્યાંક તબિયત ન બગડી જાય. આપણો સૌથી મોટો અને વહાલો તહેવાર નવરાત્રી પૂર જોશમાં ચાલે છે, અને ચારેય બાજુ ગરબાના તાલે ઝૂમવાનો થનગનાટ છવાયેલો છે. તમે પણ રોજ રાત્રે તૈયાર થઈને ગ્રાઉન્ડ પર પહોંચી જતા હશો ખરું ને? પણ થોભો, એક મિનિટ! આ નવરાત્રીનો રંગ તમારા માટે ખુશીની જગ્યાએ મુશ્કેલીમાં ન બદલાઈ જાય, તે માટે ગુજરાતના ચાર જાણીતા તબીબો - પલ્મોનોલોજીસ્ટ ડૉ. નલીન શાહ, સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડૉ. રાકેશ જોષી, ઇન્ડીય મેડીકલ એસોસિએશન ગુજરાતના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ડૉ. મુકેશ મહેશ્વરી અને યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ડૉ. ચિરાગ દોશી તરફથી થયેલા સૂચનોની અવગણના કરવી ભારે પડી શકે છે.
ગ્રાઉન્ડની ધૂળ અને શ્વાસનો ઘાતક ખતરો
તમે જ્યારે ગરબા રમો છો ત્યારે ગ્રાઉન્ડ પર ઉડતી ધૂળની રજકણો સીધી તમારા ફેફસાં સુધી પહોંચે છે. પલ્મોનોલોજીસ્ટ ડૉ. નલીન શાહ આપણને સમજાવે છે કે, ધૂળ કેટલા પ્રમાણમાં ઉડે છે અને કેટલી વાર સુધી તમે તેના સંપર્કમાં રહો છો તે બહુ મહત્વનું છે. મોટા કણો તો ગળામાં ફસાઈને માત્ર ખાંસી કે બળતરા કરે છે, પણ તેનાથી નાના કણો (જેને PM 2.5 કહે છે) એટલા ઘાતક હોય છે કે તે સીધા ફેફસાંમાં ઉતરીને લોહીમાં ભળી જાય છે.
આ બાબતે વધુ ઉમેરતા IMA ગુજરાતના VP ડૉ. મુકેશ મહેશ્વરી જણાવે છે કે, હાલ ગરબા ગ્રાઉન્ડમાં ભીડ, ધૂળ અને વાતાવરણમાં ઠંડક હોવાથી શ્વાસમાં ધૂળ જવાથી શ્વસનતંત્રને લગતી બિમારીઓ વધી જાય છે. અસ્થમા અને COPD ના દર્દીઓએ ખાસ ચેતવાની જરૂર છે. કેટલાક લોકોને એલર્જીના કારણે શરદી-ખાંસી થઈ શકે છે, અને ભીડમાં જો કોઈને વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય તો તેની અસર આસપાસના લોકોને પણ થઈ શકે છે. નવરાત્રી બાદ એલર્જીના રિપોર્ટ્સ અને વાયરલ ઇન્ફેક્શનના ટેસ્ટિંગની સંખ્યામાં મોટો ઉછાળો જોવા મળે છે. તેથી જો તમને શ્વાસની કોઈ તકલીફ હોય, તો ગ્રાઉન્ડમાં જતા પહેલા તમારી દવાઓ અચૂક સાથે રાખજો અને એક પણ ડોઝ મિસ ન કરતા.
અતિશય દોડાદોડ અને હાઇસ્પીડ ગરબા કેટલા જોખમી?
યુ.એન. મહેતા હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટર ડૉ. ચિરાગ દોશી અને સિવિલ હોસ્પિટલના સુપ્રિટેન્ડેન્ટ ડૉ. રાકેશ જોષી ખૂબ જ મહત્વની વાત કરતા જણાવે છે કે, જે લોકો આખું વર્ષ બેઠાડું જીવન જીવે છે અને એકાએક નવરાત્રીના નવેય દિવસ ફૂલ સ્પીડમાં નોન-સ્ટોપ ગરબા રમે છે, તેમનું શરીર અને હૃદય આ માટે તૈયાર હોતું નથી.
- શરીર અને હૃદયની વોર્નિંગ સાઇન: ડૉ. ચિરાગ દોશી સ્પષ્ટ કરે છે કે, જેમ વ્યક્તિ પોતાના શરીરને સમજે છે, તેમ હૃદય પણ એક સંવેદનશીલ અંગ છે. જો ગરબા રમતી વખતે અચાનક થાક લાગે, શ્વાસ ચઢે, ચક્કર આવે, આંખ આગળ અંધારા આવે અથવા ધબકારા અતિશય વધી જાય, તો તે હૃદયની વોર્નિંગ સાઇન છે. આનાથી વધારે શારીરિક શ્રમ ન કરવો જોઈએ.
- ધીમે ધીમે સ્પીડ વધારો: હૃદયના મસલ્સ જેને તબીબી ભાષામાં કાર્ડિયોવેસ્ક્યુલર એન્ડ્યુરન્સ કહે છે તે એક રાતમાં નથી વધતા. જો તમે ક્યારેય એક્ટિવિટી ન કરી હોય અને સીધા 4 કલાક ગરબા કરવા જાઓ, તો હૃદય પર અતિશય ભાર પડે છે. એટલા માટે જે પણ કરો તે ક્રમશઃ વધારો થાય તે પદ્ધતિથી કરવું જોઈએ.
ડિહાઇડ્રેશન અને આહારની કાળજી
આ ભીડભાડ વાળા વાતાવરણમાં અને મોડી રાત્રે ગરબા રમતી વખતે જો તમે થોડી પણ લાપરવાહી દાખવશો, તો તબિયત બગડી શકે છે.
ડૉ. રાકેશ જોષી અને ડૉ. મુકેશ મહેશ્વરી સલાહ આપે છે કે હાઇસ્પીડ ગરબા દરમિયાન જો હાઇડ્રેશનનું ધ્યાન ન રખાય તો ઉલ્ટી અને ચક્કર આવી શકે છે. શરીરને સતત હાઇડ્રેટ રાખો અને યોગ્ય માત્રામાં સુગર પણ જાળવી રાખો.
મોડી રાત્રે તીખું અને તળેલું ખાવાથી એસિડીટી કે ગેસ્ટ્રિક સમસ્યાઓ થઈ શકે છે. આ દિવસોમાં બને ત્યાં સુધી શુદ્ધ અને સાત્વિક ખોરાક જ લો જેથી શરીરને નુકસાન ન થાય.
નવરાત્રીનો આ ઉત્સવ આનંદ અને ઉમંગ માટે છે, ચિંતા કે હોસ્પિટલના ધક્કા ખાવા માટે નહીં. હવે પ્રિ-નવરાત્રી અને પોસ્ટ-નવરાત્રી ગરબા પણ યોજાતા હોય છે, માટે નવરાત્રી હવે માત્ર 9 રાતની નહીં પરંતું તેના કરતાં અનેકગણી મોટી થઇ ગઇ છે, ત્યારે તમારા હૃદય અને શરીરના નાનામાં નાના સંકેતોને ઓળખો. વગર કારણે ફૂલ સ્પીડમાં અતિશય થાકી જવાય તે રીતે રમવાનું ટાળો, પૂરતું પાણી પીઓ અને સાત્વિક આહાર રાખીને આ પાવન પર્વનો પૂરેપૂરો આનંદ માણો.
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