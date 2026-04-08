ભાવનગરને બે મેયર આપનાર વોર્ડ ચિત્રા ફુલસરનું સરવૈયું: સમસ્યાઓ અને કાર્યો વિશે સ્થાનિકો, વિપક્ષ અને શાસક પક્ષ શું કહે છે, જાણો
ભાવનગર શહેરના પ્રવેશદ્વાર ચિત્રા ફુલસર વૉર્ડમાં હાલ ભાજપનું શાસન છે, છેલ્લાં પાંચ વર્ષમાં કેવી રહી છે અહીંની સ્થિતિ, વાંચો વિગતે
Published : April 8, 2026 at 6:20 PM IST
ભાવનગર: ભાવનગર મહાનગરપાલિકાનો વોર્ડ નંબર એક એટલે ચિત્રા ફુલસર વોર્ડ જેમાં મસ્તરામ બાપાનું મંદિર, માર્કેટિંગ યાર્ડ અને ચિત્રા જીઆઇડીસી જેવા સ્થળો આવેલા છે. વોર્ડ નંબર એક ચિત્રા ફુલસર વોર્ડમાં ભાજપના ત્રણ ઉમેદવારો અને કોંગ્રેસના એક ઉમેદવારે જીત મેળવી હતી. હાલમાં કોંગ્રેસ દ્વારા ત્યાં ત્રણ ઉમેદવાર જાહેર કરવામાં આવ્યા છે જ્યારે ભાજપ દ્વારા હજુ જાહેરાત થઈ નથી. પરંતુ આ વોર્ડમાં પરિસ્થિતિને લઈને લોકો અને તેમના પ્રતિનિધિઓ દ્વારા શું કહેવામાં આવ્યું તેમજ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં શું કામો થયા છે એને શું સમસ્યાઓ છે. ચાલો જાણીએ
વોર્ડ નંબર 1ની ઓળખ અને મતદારોની સ્થિતિ
ચિત્રા ફુલસર વોર્ડમાં અનેક સોસાયટીઓ અનેક વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે. આ વિસ્તારમાં સિક્સ લેન ઉપર આવેલું મસ્તરામ બાપાનું મંદિર વોર્ડની ઓળખ છે. આ સાથે ચિત્રા જીઆઇડીસી, માર્કેટિંગ યાર્ડ અને નારી ચોકડીનો સમાવેશ થાય છે. તાજેતરમાં થયેલી SIR પ્રક્રિયા બાદમાં અહીં મતદારની સંખ્યા 38,429 નોંધાવા પામી છે. આ વિસ્તારમાં અગાઉ 2013 થી 2015 વચ્ચે બાબુભાઈ સોલંકી ભાજપના નગરસેવક મેયર પદે રહી ચૂક્યા હતા. ત્યારબાદ કીર્તિબેન દાળિધરીયાએ પણ આ વોર્ડમાંથી મેયર પદ હાંસલ કરેલું છે.
વોર્ડની સમસ્યાઓ અને વિકાસને લઈ પ્રજાનો મત
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં શું કામ થયા છે તેને લઈને સ્થાનિક સાથે વાતચીત કરી હતી ત્યારે ચિરાગ જાંબુચા નામના નવયુવાને જણાવ્યું હતું કે, 'સમસ્યા એટલી બધી નથી રોડ રસ્તાઓ સારા થયા છે પણ નવા રોડમાં સ્ટ્રીટલાઈટ નથી જેથી રાત્રે ઢોર વચ્ચે આવે તો અકસ્માત થાય છે. બીજી સમસ્યામાં તો મેલડીમાના મંદિરથી આગળ મુખ્ય રોડ ઉપર ક્યારેક ટ્રાફિક જામની સમસ્યા સર્જાય છે.આમ જોઈએ તો કેટલાક કામો થયા છે અને કેટલાક કામો જે અટકી ગયા છે તે અટકાઈ ગયેલા જ રહ્યા છે.'
પાણી લાઇટનો પણ પ્રશ્ન તો વેરામાં વ્યાજનો રોષ
આ વિસ્તારના વધુ એક સ્થાનિક સંજયભાઈ બારૈયાએ જણાવ્યું હતું કે, 'સમસ્યા ઘણી છે, ઉનાળામાં પાણીની સમસ્યા રહે છે. ઘણી વખત પાણીનો કાપ હોય છે. લાઈટનો મોટો પ્રશ્ન હોય છે જે વારંવાર જતી રહે છે. કામ ઘણા થયા હશે પણ અમારા વિસ્તારમાં જોઈએ તેટલા કામ થયા નથી.' અન્ય એક સ્થાનીક બીપીનભાઇ રાઠોડે જણાવ્યું હતું કે, 'વિકાસ થયો ન થયો કહેવાય. જો કે પબ્લિકને મારીને વિકાસ કરે એ વિકાસ ન કહેવાય. પબ્લિકને ઘર વિહોણા કરી દીધા છે, મકાનો તોડી પાડ્યા છે. એમના માટે ક્યાંક વ્યવસ્થા કરે તો વિકાસ કહેવાય. બીજું ઘરવેરામાં વ્યાજ માફ કરવું જોઈએ. વ્યક્તિ માંડ 500 કમાાતો હોય એ ક્યારેય ન ભરી શક્યો હોય ઘરવેરો કે પૈસા ન હોય ત્યારે અને તેમાં તેના પર વ્યાજ નાખવું કેટલું વ્યાજબી છે?'
વિપક્ષનો પ્રહાર અને સમસ્યાઓ ગણાવી
ચિત્રા ફુલસર વોર્ડના એકમાત્ર કોંગ્રેસના કોર્પોરેટર કાંતિભાઈ ગોહેલે જણાવ્યું હતું કે, 'આ ચિત્રા ફુલસર રોડમાં ઘણી સમસ્યાઓ છે. 2015માં કીધું હતું કે આપણે જીએલઆર કર્મચારીનગરમાં ટાંકી થતા પાણી આવશે. આજે પણ પાણી આવતું નથી. ડ્રેનેજ નાખી એટલે રોડ તોડી નાખે, આવાસમાં લીફતો ચાલતી નથી. આ વિસ્તારમાં દબાણમાં મકાન તોડ્યા છે પણ વિકાસના કામમાં ના ન હોય પણ તેને આશરો આપવો જોઈએ. બેરોજગારી, મોંઘવારીએ માઝા મૂકી છે. ચૂંટણી આવે ત્યારે ખાતમુહૂર્ત, જાહેરાત, લોભ લાલચ આપે છે. કંસારો પૂરો થયો નથી ને નવા પૂલની જાહેરાત કરે છે.'
રાગદ્વેષ રાખતા હોવાનો આક્ષેપ
કાંતિભાઈ ગોહિલે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ વિસ્તારમાં અમારી ગ્રાન્ટની મર્યાદા હોય છે પણ આ લોકો રાગદ્વેષ રાખે છે. અમે રસ્તાનું કહીએ તો ત્યાં કરે નહીં. તેમના મળતીયાઓને પૂછીને ચાલે છે. અમારી સાથે રાગદ્વેષથી કામ કરતા હોય પણ આ વિસ્તારમાં અમે રજૂઆતો કરવામાં પાછી પાની કરી નથી. 20,000 વેરો હોય તેમાં 10,000 વ્યાજ હોય એટલે અમે કીધું કે નાના માણસોને રોજગારીમાં તકલીફ હોય ત્યારે ઓટીએસ જેવી સ્કીમ આપવાની અમે માંગણી કરી હતી પરંતુ આ લોકો કશું કરતા નથી.'
શાસકે કરેલા કામોની કરાવી ગણતરી
આ વિસ્તારના ભાજપના નગરસેવક અને મેયર રહેલા કીર્તિબેને જણાવ્યું હતું કે, 'આમ જુઓ તો કરોડાના કામો કર્યા છે. અમને મળતી ગ્રાન્ટ કેન્દ્ર અને રાજ્યની સરકારને મળીને 200 કરોડ ઉપરની ગ્રાન્ટ અમે અમારા વિસ્તારમાં વાપરી છે. પશ્ચિમના ધારાસભ્યની પણ આઠ કરોડની ગ્રાન્ટ અમે વાપરી છે. દા.ત 42 કરોડના ખર્ચ સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સની કામગીરી શરૂ કરાવી છે. પાંચ કરોડના ખર્ચે લાઇબ્રેરી બનાવી રહ્યા છીએ. કોમ્યુનિટી હોલ બનાવી રહ્યા છીએ. પાર્ટી પ્લોટ બનાવી રહ્યા છીએ. આરોગ્ય કેન્દ્ર ખાતે નવું તૈયાર કરાયું છે. એક પાણીની ટાંકી માટે અમે કર્મચારીનગરમાં GLR બનાવ્યો છે જેમાંથી પાણી હવે મળશે. હમણાં ઘણા તળાવો પણ ઊંડા કર્યા છે નવા રસ્તાઓ પણ અમે બનાવ્યા છે.'
કોંગ્રેસે જાહેર કરેલા ઉમેદવાર અને વસ્તી
ભાવનગરની પશ્ચિમ વિધાનસભા વિસ્તારમાં આવતા ચીત્રા ફુલસર વોર્ડમાં જોઈએ તો સૌથી વધારે વસ્તી કોળી સમાજ, પટેલ સમાજ અને ક્ષત્રિય સમાજ અને બાદમાં બ્રાહ્મણોની છે ત્યારે તેના સમીકરણને લઈને રાજકીય પક્ષો દ્વારા મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણીમાં પણ ટિકિટોને ફાળવણી કરતા હોય છે. કોંગ્રેસ દ્વારા હાલમાં મનિષાબેન કમલેશભાઈ ગોહિલ, કાંતિભાઈ બી ગોહિલ અને પ્રવીણભાઈ ઉકાભાઇ ડોંડા નામ જાહેર કર્યા છે. ત્યારે આજે ભાજપે ઉમેદવારો જાહેર કર્યા નથી.
