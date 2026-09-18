સુરતમાં ફરજ દરમિયાન વોર્ડબોયની હત્યા, 16 વર્ષે 8.45 લાખના વળતરનો આદેશ
કોર્ટે નોંધ્યું કે, કર્મચારીનું મૃત્યુ તેની ફરજ અને રોજગાર સાથે સીધું જોડાયેલું હોય તો કર્મચારી વળતર કાયદા હેઠળ મૃતકના પરિવારને વળતર મળી શકે છે.
Published : September 18, 2026 at 5:14 PM IST
અમદાવાદઃ સુરતના સુપરસ્કેન ઇમેજિંગ સેન્ટરમાં 20 વર્ષીય નિશાંત પટેલ વોર્ડબોય તરીકે નોકરી કરતો હતો. ઓક્ટોબર 2011માં નિશાંત રાત્રિના સમયે પોતાની ફરજ પર હતો. તે દરમિયાન ત્રણ શખ્સો કંપનીના પરિસરમાં ઘૂસ્યા હતા અને આશરે રૂ.1.20 લાખની લૂંટ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. નિશાંતે લૂંટનો પ્રતિકાર કર્યો હોવાની પરિસ્થિતિમાં આરોપીઓએ તેના પર હુમલો કર્યો હતો. છરીના અનેક ઘા મારવામાં આવતા નિશાંતનું મોત થયું હતું. આ કેસમાં આરોપીઓમાં કંપનીનો એક પૂર્વ કર્મચારી પણ સામેલ હતો.
નિશાંતના માતા-પિતાએ કર્મચારી વળતર અધિનિયમ, 1923 હેઠળ વળતર મેળવવા માટે કાર્યવાહી કરી હતી. વર્ષ 2017માં શ્રમ અદાલતે મૃતકના પરિવારને રૂ.8.45 લાખનું વળતર, તેના પર 12 ટકા વ્યાજ, કાર્યવાહીનો ખર્ચ તથા અંતિમવિધિનો ખર્ચ ચૂકવવાનો આદેશ કર્યો હતો. આ આદેશને કંપનીએ ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં પડકાર્યો હતો.
કંપની તરફથી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે, નિશાંતની હત્યા તેની નોકરીના કારણે થઈ નહોતી, પરંતુ દારૂના નશામાં થયેલી વ્યક્તિગત તકરારના કારણે થઈ હતી. જોકે, હાઇકોર્ટે નોંધ્યું કે કંપની પોતાની આ દલીલને પૂરતા પુરાવાથી સાબિત કરી શકી નથી. મૃતક અને આરોપીઓ વચ્ચે અગાઉ કોઈ વ્યક્તિગત દુશ્મની હોવાના પુરાવા પણ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ થયા નહોતા. હાઇકોર્ટે ખાસ નોંધ્યું કે, નિશાંતને આશરે 27 જેટલી ઇજાઓ થઈ હતી અને તેમાં મોટાભાગની ઇજાઓ છરીના ઘાની હતી. ઘટનાની સમગ્ર પરિસ્થિતિ જોતા કોર્ટ સમક્ષ એવું આવ્યું કે, નિશાંત કાર્યસ્થળે થયેલા લૂંટના પ્રયાસનો પ્રતિકાર કરતી વખતે હુમલાનો ભોગ બન્યો હતો.
અરજદારના વકીલ પ્રભાકર ઉપાધ્યાયે જણાવ્યું હતું કે આ કેસમાં સૌથી મહત્ત્વનો કાયદાકીય સવાલ એ હતો કે, ફરજ દરમિયાન થયેલી હત્યાને કર્મચારીના રોજગાર સાથે જોડાયેલી ઘટના ગણી શકાય કે નહીં. કર્મચારી વળતર અધિનિયમની કલમ 3(1) મુજબ, કર્મચારીને રોજગાર દરમિયાન અને રોજગારના કારણે થયેલી ઘટનામાં ઈજા થાય અથવા તેનું મૃત્યુ થાય તો ચોક્કસ સંજોગોમાં નોકરીદાતા વળતર ચૂકવવા માટે જવાબદાર બને છે. સરળ ભાષામાં કહીએ તો કોર્ટ એ તપાસે છે કે, ઘટના કર્મચારી પોતાની ફરજ બજાવતો હતો તે દરમિયાન બની હતી કે નહીં અને ઘટના તથા તેના રોજગાર વચ્ચે જરૂરી સંબંધ હતો કે નહીં. માત્ર કાર્યસ્થળે હાજર હોવું દરેક કેસમાં પૂરતું નથી. પરંતુ ઘટના અને રોજગાર વચ્ચે જરૂરી કાયદાકીય સંબંધ સાબિત થાય તો મૃતકના પરિવારને વળતરનો દાવો મળી શકે છે.
હાઇકોર્ટે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું કે, કોઈ ઘટના ફોજદારી રીતે હત્યા છે એટલા માત્રથી કર્મચારી વળતરનો દાવો આપોઆપ નકારી શકાય નહીં. કોર્ટ માટે મહત્ત્વનું એ છે કે, હત્યા કયા સંજોગોમાં થઈ અને શું તેનું કર્મચારીના રોજગાર સાથે જરૂરી કાયદાકીય જોડાણ છે. આ કેસમાં નિશાંત પોતાની ફરજ પર હતો, ઘટના તેના કાર્યસ્થળે બની હતી અને કોર્ટ સમક્ષના તથ્યો મુજબ લૂંટના પ્રયાસનો પ્રતિકાર કરતી વખતે તેના પર હુમલો થયો હતો. આ સંજોગોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇકોર્ટે નિશાંતના મૃત્યુ અને તેના રોજગાર વચ્ચે જરૂરી કડી સ્વીકારી હતી.
ગુજરાત હાઈકોર્ટે લેબર કોર્ટના વળતર સંબંધિત આદેશમાં હસ્તક્ષેપ કરવાનો ઇનકાર કર્યો અને કંપનીની અપીલ ફગાવી દીધી. પરિણામે મૃતકના પરિવારને રૂ.8.45 લાખનું વળતર, 12 ટકા વ્યાજ તથા સંબંધિત ખર્ચ ચૂકવવાનો આદેશ યથાવત રહ્યો. કમિશનર સમક્ષ જમા કરવામાં આવેલી રકમ હોય તો તે મૃતકના પરિવારજનોને ચૂકવવાની રહેશે. તેમણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, આ ચુકાદાનો મહત્ત્વનો કાયદાકીય અર્થ એ છે કે કર્મચારીના મૃત્યુનું સ્વરૂપ માત્ર હત્યા છે કે અકસ્માત એટલું જ જોવાનું નથી, પરંતુ ઘટના અને રોજગાર વચ્ચેનો સંબંધ પણ મહત્ત્વનો બને છે. જો કાયદા મુજબ આ સંબંધ સ્થાપિત થાય તો કર્મચારી વળતર અધિનિયમ હેઠળ મૃતકના પરિવારને વળતર મળવાનો હક ઊભો થઈ શકે છે. જોકે, દરેક હત્યાના કેસમાં આપમેળે વળતર મળતું નથી અને દરેક કેસના તથ્યો તથા પુરાવાના આધારે કાયદાની જોગવાઈ લાગુ પડે છે.
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