વકફ પણ અન્ય ધાર્મિક ટ્રસ્ટોની સમકક્ષ, નિયત કોર્ટ ફી ભરવી પડશે; ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો

ગુજરાત હાઇકોર્ટે વકફ સંપત્તિની કોર્ટ ફીમાંથી મુક્તિ માંગતી 150 અરજીને ફગાવી

ગુજરાત હાઇકોર્ટનો વકફ સંપત્તિને લઇને ઐતિહાસિક ચુકાદો
ગુજરાત હાઇકોર્ટનો વકફ સંપત્તિને લઇને ઐતિહાસિક ચુકાદો
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 17, 2025 at 9:29 PM IST

અમદાવાદ: ગુજરાત હાઇકોર્ટે વકફ સંપત્તિને લઇને ઐતિહાસિક ચુકાદો આપ્યો છે. હવેથી વકફ પણ અન્ય ધાર્મિક ટ્રસ્ટોની સમકક્ષ જ ગણાશે. સંપત્તિને લગતાં કોઇપણ વિવાદમાં વકફ બોર્ડે પણ હિન્દુ ટ્રસ્ટોની જેમ જ નિયત કોર્ટ ફી ભરવી પડશે.ગુજરાત હાઇકોર્ટે કોર્ટ ફીમાંથી મુક્તિ માંગતી 150 અરજીને ફગાવી દીધી હતી.

વકફ સંપત્તિને લઇને ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક ચુકાદો

ગુજરાતમાં અત્યાર સુધી જૂના વકફ કાયદામાં કોઇ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ ના હોવાને કારણે કોર્ટ કેસમાં ફી ભરવામાં મુક્તિ મળતી હતી. કોઇપણ હિન્દુ મંદિર અથવા ધાર્મિક જગ્યા અંગે કોઇ વિવાદ હોય તો કોર્ટ ફી ભરવી પડે છે પરંતુ વકફ સંપત્તિ કે વખત પ્રોપર્ટીમાં ફી ભરવામાં આવતી નહતી જેના કારણે કેસોનો ભરાવો થતો હતો. હાઇકોર્ટનો આદેશ નાની દરગાહથી લઇને મોટી મસ્જિદોના સંચાલકો સુધી તમામને સમાન રીતે લાગુ પડશે. હાઇકોર્ટે ફીમાં મુક્તિ માંગતી વકફની 150 જેટલી અરજીઓ એક સાથે રિજેક્ટ કરી નાખી હતી. હાઇકોર્ટે નોંધ્યુ હતું કે કોઇપણ વાદી કાનૂની પ્રક્રિયાથી ઉપર નથી.

ગુજરાત હાઇકોર્ટનો ઐતિહાસિક નિર્ણય ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ગૃહરાજ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પણ આવકાર્યો હતો અને કહ્યું કે કોઇ પણ સંસ્થા કાયદાની ઉપર નથી અને તેના માટે અલગ નિયમ ના હોઇ શકે.

ગુજરાત હાઇકોર્ટનો વકફ સંપત્તિને લઇને ઐતિહાસિક ચુકાદો (ETV Bharat Gujarat)

"ગુજરાત નામદાર હાઇકોર્ટનો આ નિર્ણય ન્યાયિક ક્ષેત્રે સમાનતા સ્થાપિત કરનારો છે. કોઇપણ ધાર્મિક સંસ્થા કાયદાની ઉપર નથી.. અમારી સરકાર હંમેશા સૌનો સાથ સૌનો વિકાસ અને સમાન ન્યાયના મંત્રમાં માને છે. હિન્દુ ટ્રસ્ટ વર્ષોથી ફી ભરે છે ત્યારે વકફ સંસ્થાઓ માટે અલગ નિયમ ના હોઇ શકે. આ જજમેન્ટ બાદ હવે ધાર્મિક સંસ્થાઓ માટે એક સમાન કાયદાકીય માળખુ અમલી બનશે." હર્ષ સંઘવી, નાયબ મુખ્યમંત્રી

કોર્ટ ફી ચુકવ્યા વગલ વકફ સંસ્થાઓ ટ્રિબ્યુનલમાં નહીં જઇ શકે

વકફ સંસ્થાઓ કોર્ટ ફી ચૂકવ્યા વગર ટ્રિબ્યુનલ માં જઈ શકશે નહીં. આ મુદ્દે રાજ્ય સરકાર અને ગુજરાત રાજ્ય બોર્ડ તરફથી રજૂ થયેલા સરકારી વકીલ જી એચ વીર્કે દલીલ કરી હતી કે, જો હિન્દુ મંદિર ટ્રસ્ટ ચેરીટેબલ ટ્રસ્ટ સંસ્થા સહકારી સંસ્થા અથવા ખાનગી વ્યવસાયો જેવી કોઈ પણ સંસ્થાને ન્યાય મેળવવા કોર્ટ ફી ચૂકવવી પડે છે તો સંસ્થાઓ પણ એ જ રીતે ફી ચૂકવવાની ફરજદાર છે અને તેમને કોઈ છૂટછાટ આપી શકાય નહીં.

સુન્ની મુસ્લિમ ઈદગાહ મસ્જિદ ટ્રસ્ટ, વડોદરા શહેર મસ્જિદ સભા ટ્રસ્ટ અને અમદાવાદની સરખેજ રોજા કમિટી જેવી સંસ્થા હાઇકોર્ટમાં ગઇ હતી.આ ટ્રસ્ટોએ વકફ ટ્રીબ્યુનલ દ્વારા સુનાવણી પહેલા કોર્ટ ફી ચૂકવવાના આદેશને પડકાર્યો હતો પરંતુ કોર્ટે આ સંસ્થાઓની અરજીઓને ફગાવી દીધી છે. કોર્ટ દ્વારા ફગાવવામાં આવેલી લગભગ 150 અરજીઓમાં રાજ્યભરની મહત્ત્વપૂર્ણ વકફ મિલકતો અંગે ભાડાવિવાદ, કબજા સંબંધિત ઝઘડા અને હકદાર નિવાસના મુદ્દાઓનો સમાવેશ થતો હતો.

સંપાદકની પસંદ

