પંજાબના વૉન્ટેડને ગુજરાત ATSએ હાલોલમાંથી દબોચ્યો, શ્રમિક તરીકે કરતો હતો કામ
પંજાબમાં હથિયાર અને ગ્રેનેડની હેરાફેરીના ગુનામાં નાસ્તા ફરતા વૉન્ટેડ ગુજરાત ATSએ હાલોલમાંથી દબોચી લીધો છે,
Published : November 15, 2025 at 9:14 AM IST
અમદાવાદ: પંજાબના ગરુદાસપરુ જિલ્લાના સીટી બટાલા પોલિસ સ્ટેશનમાં ગત 09 નવેમ્બર 2025ના રોજ ગ્રેનેડની હેરાફેરી અને વિસ્ફોટ કરવાની સાથે સીમાપાર કાર્યરત આતંકવાદી નેટર્વકની મદદ કરવા અંગેનો ગુનો નોંધવામાં આવ્યો હતો.
આ ગુનાના મુખ્ય આરોપી મનુ અગવાન અને મનિન્દર બિલા કે જેઓ હાલ મલેશિયામાં છે. તેઓ દ્વારા પાકિસ્તાની ISIના હેન્ડલરો સાથે મળી ભારતના પંજાબમાં ઓપરેટિવ્સ તૈયાર કરી, ગ્રેનેડ અને પિસ્ટલ મેળવી પંજાબ તથા અન્ય રાજ્યોમાં દહેશત ફેલાવવા, ગીચ વસ્તી ધરાવતા વિસ્તારોમાં ગ્રેનેડ હુમલા અને બે પિસ્ટલની પિકઅપ અને ડિલિવરી માહિતીની આપ-લે પણ થઈ હોવાનું જણાયું છે.
આ ગુનામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ પંથબિરસિંઘ અન જસકિરતસિંઘની પંજાબ પોલીસ દ્વારા અટકાયત કરવામા આવી હતી. આ પકડાયેલા આરોપીઓની પુછપરછ કરતા તેમને ગુનામાં સામેલ અન્ય આરોપી જે બટાલાનો રહેવાશી છે તે ગુરપ્રિતસિંઘ ઉર્ફે ગોપી બિલાનું નામ આપ્યું હતું અને ત્યારથી પોલીસ ગોપી બિલાને શોધી રહી હતી.
આ ગુનામાં વોન્ટેડ આરોપી ગુરપ્રિતસિંઘ ઉર્ફે ગોપી બિલા અંગે પંજાબ પોલીસને માહિતી મળતા પંજાબ પોલીસે ગુજરાત એટીએસના અધિકારીઓનો સંપર્ક કર્યો હતો. પંજાબ પોલીસની બાતમીના આધારે ગુજરાત પોલીસની ટીમે વર્કઆઉટ કરતા જાણવા મળ્યું હતું કે, આરોપી ગુરપ્રિતસિંઘ ઉર્ફે ગોપી બિલા ગુજરાતના હાલોલ ખાતે આવેલી એક ઔદ્યોગિક કંપનીમાં શ્રમિક તરીકે કામ કરી રહ્યો છે.
આ અંગે ગુજરાત એટીએસની ટીમ હાલોલ રવાના થઈ હતી, જ્યાં એક શંકાસ્પદ શખ્સને નામ પુછતા તેણે પોતાનું નામ ગુરપ્રિતસિંઘ હોવાનું જણાવ્યું હતું તેથી તેની પુછપરછ માટે ગુજરાત એટીએસની ટીમ તેને અમદાવાદ લાવી હતી.
ગુરપ્રિતસિંઘની પ્રાથમિક પુછપરછમાં તેણે મનુ અગવાન અને મનિન્દર બિલા સાથે મળી પંજાબમાં દહેશત ફેલાવવા ગ્રેનેડ હુમલા કરવાના કાવતરામાં સંડોવાયેલા હોવાની કબુલાત કરી હતી. આ અંગે આરોપી સામે આગળની કાર્યવાહી કરવા માટે તેને પંજાબ પોલીસને સોંપવાની કાર્યાવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.