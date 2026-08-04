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ઘરમાં હરિયાળી લાવવી છે? તો પહેલા જાણો કયા પ્લાન્ટ્સ છે સૌથી સરળ ? અને ક્યા પ્લાન્ટ્સ માંગે છે ધીરજ ?

આપના ઘરમાં કયો છોડ ઓછી જાળવણીમાં પણ સારી રીતે ઉછરી શકે છે, અને કયા છોડ માટે ખાસ કાળજીની જરૂરી છે. જાણીશું વિસ્તારથી...

પ્રતિકાત્મક તસ્વીર
પ્રતિકાત્મક તસ્વીર (Pexels)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 4, 2026 at 9:35 AM IST

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અમદાવાદ: એક નાનો છોડ માત્ર ઘરની સુંદરતા જ નથી વધારતો, પરંતુ ઘરની હવાને પણ તાજગી આપે છે. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં લોકોમાં ગાર્ડનિંગનો શોખ ઝડપથી વધ્યો છે. ફ્લેટ હોય કે બંગલો, બાલ્કની હોય કે ટેરેસ, દરેક જગ્યાએ હરિયાળી લાવવાનો ટ્રેન્ડ જોવા મળી રહ્યો છે. ખાસ કરીને વર્ક ફ્રોમ હોમ અને શહેરી જીવનશૈલી વચ્ચે લોકો હવે પોતાના ઘરમાં કુદરતનો નાનકડો ખૂણો બનાવવા તરફ આકર્ષાઈ રહ્યા છે.

જોકે ઘણી વખત લોકો ઉત્સાહમાં છોડ ખરીદી તો લે છે, પરંતુ યોગ્ય માહિતીના અભાવે થોડા જ દિવસોમાં તે સુકાઈ જાય છે. આવા સમયે કયા પ્લાન્ટ્સ સરળતાથી ઉછરી શકે, કયા પ્લાન્ટ્સ ઈન્ડોર માટે યોગ્ય છે અને બોન્સાઈની સાચી સંભાળ કેવી રીતે રાખવી તે અંગે નિષ્ણાંતોએ મહત્વપૂર્ણ માહિતી આપી છે.

જાણો પ્લાન્ટ વિશે (Etv Bharat Gujarat)

પ્લાન્ટ નિષ્ણાત રમેશભાઈ જણાવે છે કે, સામાન્ય રીતે શો-પીસ તરીકે રાખવામાં આવતા પ્લાન્ટ્સ ઈન્ડોર હોય છે, જ્યારે ફૂલો આપતા છોડને આઉટડોરમાં રાખવા વધુ યોગ્ય રહે છે. હાલના સમયમાં લોકોમાં ઓક્સિજન આપતા ઈન્ડોર પ્લાન્ટ્સની માંગ સૌથી વધુ જોવા મળી રહી છે. ખાસ કરીને સ્નેક પ્લાન્ટ અને એરિકા પામ ઘરો તેમજ ઓફિસોમાં સૌથી વધુ પસંદ કરવામાં આવે છે, કારણ કે આ છોડ ઓછી જાળવણીમાં પણ સારી રીતે વિકસે છે.

હાલના સમયમાં લોકોમાં ઓક્સિજન આપતા ઈન્ડોર પ્લાન્ટ્સની માંગ સૌથી વધુ જોવા મળી રહી છે.
હાલના સમયમાં લોકોમાં ઓક્સિજન આપતા ઈન્ડોર પ્લાન્ટ્સની માંગ સૌથી વધુ જોવા મળી રહી છે. (Etv Bharat Gujarat/Pexels)

તેઓ જણાવે છે કે ઈન્ડોર પ્લાન્ટ્સને સ્વસ્થ રાખવા માટે યોગ્ય પ્રમાણમાં પાણી, પૂરતી હવા અને પરોક્ષ સૂર્યપ્રકાશ ખૂબ જ જરૂરી છે. વધુ પડતું પાણી કે સતત અંધારામાં રાખવાથી છોડની વૃદ્ધિ પર અસર પડે છે.

ટેરેસ ગાર્ડનિંગ અંગે રમેશભાઈ કહે છે કે, આજના સમયમાં નાની જગ્યામાં પણ સુંદર બગીચો તૈયાર કરી શકાય છે. નાના કુંડામાં અનેક પ્રકારના પ્લાન્ટ્સ સરળતાથી ગ્રો થઈ શકે છે. જો કોઈ ગાર્ડનિંગની શરૂઆત કરી રહ્યું હોય તો તે સ્નેક પ્લાન્ટ, એરિકા પામ, ક્રોટન, મોગરો અને રાત્રાણી જેવા છોડથી શરૂઆત કરી શકે છે. આ ઉપરાંત મની પ્લાન્ટ, બોગનવેલ અને મધુમાલતી જેવી વેલ ઓછી સંભાળમાં પણ ઝડપથી વિકસે છે અને ઘરની સુંદરતા વધારી દે છે.

શો-પીસ તરીકે રાખવામાં આવતા પ્લાન્ટ્સ ઈન્ડોર હોય છે.
શો-પીસ તરીકે રાખવામાં આવતા પ્લાન્ટ્સ ઈન્ડોર હોય છે. (Pexels)

બોન્સાઈ અંગે તેઓ જણાવે છે કે, સામાન્ય લોકોમાં તેનો શોખ તો છે, પરંતુ તેની માગ પ્રમાણમાં ઓછી રહે છે. તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે બોન્સાઈની સંભાળ અન્ય છોડ કરતાં વધુ સાવધાનીપૂર્વક રાખવી પડે છે. પાણીનું પ્રમાણ થોડું વધારે કે ઓછું થઈ જાય તો પણ છોડને નુકસાન થઈ શકે છે.

લોકોમાં વધી રહ્યો છે ગાર્ડનિંગનો શોખ
લોકોમાં વધી રહ્યો છે ગાર્ડનિંગનો શોખ (Pexels)

બોન્સાઈ નિષ્ણાત પરાગ દવે જણાવે છે કે, બોન્સાઈ માત્ર એક શોભાનો છોડ નથી, પરંતુ તે એક કળા છે. બોન્સાઈ તૈયાર કરવા માટે સામાન્ય પ્લાન્ટને ખાસ પદ્ધતિથી કુંડામાં ઉછેરવામાં આવે છે. જોકે બજારમાં તૈયાર બોન્સાઈ પણ ઉપલબ્ધ હોય છે.

તેઓ એક સામાન્ય ગેરસમજ દૂર કરતાં કહે છે કે બોન્સાઈ કોઈ ઈન્ડોર પ્લાન્ટ નથી. દરેક બોન્સાઈને યોગ્ય હવા, પ્રકાશ અને ખુલ્લું વાતાવરણ જરૂરી હોય છે, એટલે તેને હંમેશા આઉટડોરમાં જ રાખવો જોઈએ.

લોકોમાં વધી રહ્યો છે ગાર્ડનિંગનો શોખ
લોકોમાં વધી રહ્યો છે ગાર્ડનિંગનો શોખ (Pexels)

પરાગ દવેના જણાવ્યા અનુસાર એક ગુણવત્તાયુક્ત બોન્સાઈ તૈયાર થવામાં ઓછામાં ઓછા બે વર્ષનો સમય લાગે છે. ત્યારબાદ યોગ્ય જાળવણી કરવામાં આવે તો તે વર્ષો સુધી નહીં પરંતુ આખી જિંદગી સાચવી શકાય છે. બોન્સાઈની સંભાળ અન્ય હોર્ટિકલ્ચર પ્લાન્ટ્સ જેવી જ હોય છે, પરંતુ નિયમિત દેખરેખ જરૂરી છે.

છોડની સારસંભાળ અને માવજત પણ ખુબ જરૂરી
છોડની સારસંભાળ અને માવજત પણ ખુબ જરૂરી (Pexels)

બોન્સાઈ પ્રત્યે લોકોમાં જાગૃતિ વધે તે માટે તેઓ દર રવિવારે બોન્સાઈ વર્કશોપનું આયોજન કરે છે, જ્યાં લોકો રૂબરૂ આવીને બોન્સાઈ બનાવવાની પ્રક્રિયા, તેની જાળવણી અને વિવિધ ટેકનિક વિશે માર્ગદર્શન મેળવી શકે છે.ગાર્ડનિંગની શરૂઆત હંમેશા સરળ અને ઓછી જાળવણી માગતા છોડથી કરવી જોઈએ. યોગ્ય માહિતી અને નિયમિત કાળજી રાખવામાં આવે તો નાનકડા કુંડામાં ઉછેરેલો છોડ પણ વર્ષો સુધી ઘરને હરિયાળું, સુંદર અને સ્વસ્થ બનાવી શકે છે.

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LOW LIGHT INDOOR PLANTS
TERRACE GARDENING SETUP
INDOOR BONSAI TREES
વૃક્ષારોપણ
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