સતત વરસાદ વચ્ચે 612 વર્ષ જૂની અહેમદશાહ બાદશાહ મસ્જિદની દીવાલ ધરાશાયી
1414માં નિર્માણ પામેલી ઐતિહાસિક મસ્જિદને વધુ નુકસાનની આશંકા; સંચાલકોનો ASI અને AMC પર મરામતની અવગણનાનો આક્ષેપ, સોમવારે હેરિટેજ વિભાગ સમક્ષ રજૂઆત થશે
Published : August 2, 2026 at 7:13 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી પડી રહેલા સતત વરસાદની અસર હવે શહેરની ઐતિહાસિક હેરિટેજ ઇમારતો પર પણ જોવા મળી રહી છે. શહેરના લાલ દરવાજા વિસ્તારમાં આવેલી આશરે 612 વર્ષ જૂની અહેમદશાહ બાદશાહ (જૂની જામા) મસ્જિદની બહારની દીવાલનો એક ભાગ રવિવારે વહેલી સવારે અચાનક ધરાશાયી થયો હતો. નશાબંધી અને આબકારી વિભાગની ઓફિસ તરફ આવેલી આ દીવાલ તૂટી પડતાં સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ કે ઇજા થઈ નથી, પરંતુ શહેરની અમૂલ્ય હેરિટેજ ધરોહરને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચ્યું છે.
ઘટનાની જાણ થતાં મસ્જિદના સંચાલકો અને સ્થાનિક લોકો સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા. દીવાલ તૂટી પડ્યા બાદ આસપાસનો વિસ્તાર સુરક્ષિત કરવામાં આવ્યો હતો. સતત વરસાદને કારણે મસ્જિદના અન્ય ભાગો પણ નબળા પડ્યા હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. જો આગામી દિવસોમાં પણ ભારે વરસાદ ચાલુ રહેશે તો ઇમારતના વધુ ભાગને નુકસાન પહોંચવાની ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
'મસ્જિદના જતન અને મરમ્મતમાં તંત્ર દ્વારા બેદરકારી'
મસ્જિદના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઇસ્માઇલભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, 'અહેમદશાહ બાદશાહ મસ્જિદ દેશના મહત્વના ઐતિહાસિક અને હેરિટેજ સ્મારકોમાં સ્થાન ધરાવે છે. તેમ છતાં તેના જતન અને જરૂરી મરામત અંગે લાંબા સમયથી ગંભીર બેદરકારી દાખવવામાં આવી રહી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, આર્કિયોલોજિકલ સર્વે ઓફ ઇન્ડિયા (ASI) તેમજ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેરિટેજ વિભાગને અનેક વખત લેખિતમાં રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી, પરંતુ યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવી નથી. બંને વિભાગો એકબીજા પર જવાબદારી ઢોળતા હોવાથી સમસ્યાનો કોઈ કાયમી ઉકેલ આવ્યો નથી.'
સંચાલકોના જણાવ્યા મુજબ, દીવાલ ધરાશાયી થવાની ઘટના માત્ર એક અકસ્માત નથી, પરંતુ હેરિટેજ ઇમારતોના જતન પ્રત્યેની બેદરકારીનું પરિણામ છે. સમયસર સમારકામ કરવામાં આવ્યું હોત તો આ પ્રકારની સ્થિતિ સર્જાત નહીં. હવે મસ્જિદના બાકીના ભાગનું પણ તાત્કાલિક ટેક્નિકલ સર્વે અને મજબૂતીકરણ કરવામાં આવે તેવી જરૂરિયાત ઉભી થઈ છે.
આ ઘટનાને લઈને મસ્જિદ ટ્રસ્ટ દ્વારા સોમવારે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના હેરિટેજ વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક કરવામાં આવશે. આ દરમિયાન તાત્કાલિક સમારકામ શરૂ કરવા, સમગ્ર ઇમારતનું સ્ટ્રક્ચરલ ઓડિટ કરાવવા અને ભવિષ્યમાં આવી ઘટના ફરી ન બને તે માટે કાયમી આયોજન કરવાની માંગ કરવામાં આવશે.
શહેરમાં સતત વરસી રહેલા વરસાદ વચ્ચે હેરિટેજ ઇમારતોની સુરક્ષા અને જાળવણીનો મુદ્દો ફરી ચર્ચાના કેન્દ્રમાં આવ્યો છે. નિષ્ણાતોનું માનવું છે કે ઐતિહાસિક સ્મારકોનું નિયમિત નિરીક્ષણ અને સમયસર મરામત કરવામાં આવે તો આવી કિંમતી ધરોહરને નુકસાનથી બચાવી શકાય છે. અહેમદશાહ બાદશાહ મસ્જિદની દીવાલ ધરાશાયી થવાની ઘટના હેરિટેજ સંરક્ષણની કામગીરી સામે અનેક સવાલો ઉભા કરી રહી છે.
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