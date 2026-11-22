વઢવાણ હેરિટેજ સ્થળોના ભવ્ય લોકવારસાને નજીકથી નિહાળવા વિદેશી પર્યટકોનો જમાવડો
રાણકદેવી મંદિર, ગંગાવાવ, લાખુવાવ અને માધાવાવ સહિત અનેક ઐતિહાસિક સ્થળો વઢવાણની ઓળખ છે અને શિયાળામાં વિદેશથી પણ પર્યટકો વઢવાણના વારસાને નજીકથી નિહાળવા આવી રહ્યા છે.
Published : November 22, 2026 at 6:46 PM IST
સુરેન્દ્રનગર: સુરેન્દ્રનગરનું વઢવાણ ઐતિહાસિક નગર તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં પ્રસિદ્ધ છે. વઢવાણનો ઐતિહાસિક વારસો આજે પણ અડીખમ રીતે ઉભેલો છે. વઢવાણની સ્થાપના 2500 વર્ષ પહેલા કરવામાં આવી હતી. જૈન તીર્થંકર ભગવાન મહાવીર સ્વામીના પાવન પગલાં, સતી રાણકદેવીનો અતૂટ પ્રેમ, માધાવાવનું લોક બલિદાન અને ઝાલા રાજપૂતોના શૌર્યની અમર કથાઓના પુરાવાઓ આજે પણ વઢવાણના 2500 વર્ષ પહેલાના ઐતિહાસિક અમર વારસાનો પુરાવો રજૂ કરી રહ્યા છે.
વઢવાણના ઐતિહાસિક સ્થળોની મુલાકાત અને હેરિટેજ સિટીને નજીકથી નિહાળવા માટે પર્યટકો મોટી સંખ્યામાં હવે સુરેન્દ્રનગર ખાતે આવી રહ્યા છે અને વઢવાણના ઐતિહાસિક વારસાને નજીકથી નિહાળી રહ્યા છે. વિદેશથી પણ લોકો હવે વઢવાણ આવીને ગઢ, રાણકદેવીનું મંદિર, અલગ અલગ પ્રકારનું બાંધકામ, રોડ રસ્તાઓ અને 2500 વર્ષ પહેલાની ઉભેલી આજની ઇમારતોને નજીકથી જોઈ રહ્યા છે અને વઢવાણનો ભવ્ય ઇતિહાસ અને વારસો જાણી રહ્યા છે.
"વઢવાણનો ઇતિહાસ અમર રહ્યો છે. રાણકદેવીનું મંદિર અને ત્યાં આવેલા પાળિયાની એક એક લોક વાયકાઓ રસપ્રદ છે અને ઇતિહાસની સાક્ષી પૂરી રહ્યું છે. આજે પણ ગર્ભવતી મહિલા જ્યારે માતા બને ત્યારે તેને દૂધ ન આવતું હોય તો રાણકદેવીના મંદિરે તેના બ્લાઉઝથી પગથિયા વાળે અને પ્રાર્થના કરે તો તેને દૂધ આવે છે. તેવી જ રીતે કોઈપણ પશુધન હોય અને તે બચ્ચાને જન્મ આપ્યા પછી દૂધ ન આપતું હોય તો માલધારીઓ આજે પણ ત્યાં દર્શન અને પગે લાગવા માટે પશુઓને લાવે છે અને રાણકદેવીને પ્રાર્થના કરે ત્યારે તે પશુને પણ દૂધની વહેણ થાય છે. વર્ષોથી ચાલી આવતી આ માન્યતા આજે પણ સાચી પડી રહી છે, એટલે વઢવાણનો વારસો અમર છે." - મૌલેશ પંડ્યા, લોક કલાકાર
આજે સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણના સાહિત્યકાર અને જેમણે સમગ્ર વિશ્વમાં પોતાની સાહિત્ય કલાથી વઢવાણનું ગૌરવ વધાર્યું છે તેવા ઈશા કુન્દનિકા કાપડિયાના જન્મ શતાબ્દી વર્ષ તથા વિશ્વ વારસા સપ્તાહ નિમિત્તે વઢવાણમાં વહેલી સવારે પરંપરાગત કઢાવો, સાહિત્ય અને ભવ્ય વારસાને ઉજાગર કરતી પ્રભાતફેરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું અને અલગ અલગ પ્રકારના લોક સંવાદ પણ કરવામાં આવ્યા હતા.
વઢવાણ શિયાણીની પોળ વિસ્તારમાંથી અંબે માતાજીના મંદિરથી લઈને રાણકદેવી મંદિર સુધી પ્રભાતફેરીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં વઢવાણવાસીઓ પણ આ પ્રભાતફેરીમાં જોડાયા હતા અને આ પ્રભાતફેરી દરમિયાન વઢવાણના ઐતિહાસિક ધરોહરને નજીકથી નિહાળવામાં આવી હતી. વઢવાણના લોકસાહિત્યકારો, સંગીતકારો અને વઢવાણના નામી અનામી કલાકારો પણ આ પ્રભાતફેરીમાં જોડાયા હતા અને વઢવાણનો 2500 વર્ષ જૂનો ઐતિહાસિક વારસાને નજીકથી નિહાળવાનો લહાવો ઉઠાવવામાં આવ્યો હતો.
વઢવાણને કેમ હેરિટેજ સિટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે
"ટુરિસ્ટ તરીકે વઢવાણની રાણકદેવીનું મંદિર, માધાવાવ, હવા મહેલ અને જૂના સ્થાપત્યો, સાહિત્ય અને વઢવાણમાં આવેલા પાળિયાઓ, ભોગાવો નદી અને દરવાજાઓ અને વાવોને નજીકથી નિહાળવામાં આવી છે. જયરાજ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે કે વઢવાણને નજીકથી જોવાની મજા કંઈક અલગ છે. ઇતિહાસમાં વાંચવા તો મળ્યું હતું, પરંતુ આજે તેને નજીકથી જોવાની તક પણ મળી છે, જેને સૌભાગ્ય અનુભવી રહ્યા છીએ. વિદેશથી પણ લોકો વઢવાણમાં આવી રહ્યા છે અને વારસાના ફોટોગ્રાફ્સ ખેંચીને તેમના વિસ્તારમાં પણ આ પ્રકારનું ડેવલપમેન્ટ કેવી રીતે થઈ શકે તેની વિચારણા કરી રહ્યા છે. એટલે હેરિટેજ સિટી તરીકે વઢવાણ હવે વિશ્વ લેવલે ડંકો વગાડી રહ્યું છે, તેનું પણ એક ગર્વ છે." - RJ જયરાજ, પર્યટક
નાના મોટા અનેક દેવી-દેવતાઓના મંદિર વચ્ચે વઢવાણની 2500 વર્ષની ઐતિહાસિક યાત્રાને નજીકથી નિહાળવા માટે લોકો મોટી સંખ્યામાં આવી રહ્યા છે અને વિદેશથી પણ પર્યટકો મહેમાન બની રહ્યા છે.
હાલ શિયાળાનો સમય શરૂ થઈ ગયો છે ત્યારે વઢવાણની મુલાકાત માટે વિદેશથી પણ લોકો આવી રહ્યા છે અને ફ્રાન્સ જેવા શહેરમાંથી પણ વઢવાણમાં આવેલી ઐતિહાસિક વાવો, ઈમારતો, ગઢ, મંદિર સહિતની વસ્તુઓ નજીકથી જોવા અને કલાકૃતિનો બેનમૂન નજારો જોવા માટે વિદેશી પર્યટકો પણ હવે વઢવાણના મહેમાન બની રહ્યા છે અને નજીકથી વઢવાણને નિહાળી પણ રહ્યા છે અને તેના ફોટોગ્રાફ લઈને 2500 વર્ષની સંસ્કૃતિને કેવી રીતે ડેવલપમેન્ટ કરવી અંગેની વિચારણા પણ શરૂ કરવામાં આવી છે.
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