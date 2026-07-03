વઢવાણના હાથબાંધણી ઉદ્યોગને લાગ્યું મંદીનું ગ્રહણ, 120થી વધુ કારખાનાં થયાં બંધ
સમગ્ર ગુજરાત ઉપરાંત દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત વઢવાણની બાંધણી હવે ગંભીર સંકટમાં છે, છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં 200થી ઘટીને માત્ર 80 યુનિટ જ ચાલુ રહ્યા છે.
Published : July 3, 2026 at 9:50 PM IST
સુરેન્દ્રનગરઃ સદીઓ જૂનો સાંસ્કૃતિક વારસો ધરાવતો અને પોતાની ઝીણવટભરી હસ્તકલા માટે સમગ્ર દેશ-વિદેશમાં પ્રખ્યાત એવો વઢવાણનો પારંપરાગત બાંધણી ઉદ્યોગ આજે ગંભીર મંદીનો ભોગ બન્યો છે. હાથથી બાંધણા બાંધીને તૈયાર થતી આ કલાકૃતિઓનું બજાર સસ્તા પ્રિન્ટેડ કાપડના કારણે સંકોચાઈ રહ્યું છે, જેના લીધે અસંખ્ય કારીગરોની રોજી-રોટી જોખમમાં મુકાઈ છે.
વઢવાણ વિસ્તારના પારંપરાગત ઉદ્યોગ તરીકે બાંધણી અત્યંત વિશ્વવિખ્યાત છે. અહીં કોરા કાપડ પર બાંધણા બાંધી, ત્યારબાદ રંગકામ કરી અલગ-અલગ પ્રકારની ડિઝાઇન પાડવામાં આવે છે. વઢવાણની બાંધણીની ડિઝાઇન અત્યંત નાની અને ઝીણવટભરી હોય છે, જે આ કલાની આગવી ઓળખ છે. અહીં ઉત્પાદિત થતી સાડીઓ, પટોળા, ડ્રેસ મટીરીયલ, ચણિયા-ચોળી, દુપટ્ટા અને સાલ ખૂબ પ્રચલિત રહ્યાં છે. આ ઉદ્યોગ સાથે વઢવાણની 80 ટકાથી વધુ મહિલાઓ સીધી રીતે જોડાયેલી છે, જે અલગ-અલગ દોરાથી ડિઝાઇન પાડી બાંધણા બાંધવાનું બારીક કામ કરતી હતી અને તેમાંથી આવક મેળવી આત્મનિર્ભર બનતી હતી.
પરંતુ છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં આ ઉદ્યોગ પર મંદીનું ગ્રહણ નડ્યું છે. મશીનરીથી પ્રિન્ટ થયેલા કાપડની બાંધણી અત્યંત સસ્તી હોવાથી અને ડિઝાઇન પણ સારી આવતી હોવાથી, ગ્રાહકો હવે હાથથી બનેલી બાંધણીને બદલે પ્રિન્ટેડ વિકલ્પ તરફ વળ્યા છે. આની સીધી અસર ઉદ્યોગ પર પડી છે, જેના કારણે વઢવાણમાં પહેલા કાર્યરત 200થી વધુ નાના-મોટા બાંધણીના એકમોમાંથી હવે માત્ર 80 જેટલા જ ઉદ્યોગો બચ્યા છે. એટલે કે 50 ટકાથી વધુ કારખાનાઓને તાળા લાગી ગયા છે.
બાંધણી ઉદ્યોગના ઉદ્યોગકાર સિકંદર વળદરિયાએ આ મંદી પાછળનું એક મોટું કારણ જીએસટીને ગણાવ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું કે, "જીએસટી આવ્યા બાદ બાંધણીનો ઉદ્યોગ ખૂબ મોંઘો પડી રહ્યો છે. કાચા માલથી લઈને કાપડ, દોરા, કલર સહિતની તમામ વસ્તુઓ પર ડબલ જીએસટી ચૂકવવો પડે છે. જેના લીધે એક સમયે 15 થી 20 રૂપિયામાં પડતી વસ્તુનો ભાવ અત્યારે 55 રૂપિયાથી વધુ થઈ ગયો છે. બાંધણી મોંઘી થતા ગ્રાહકો ખરીદી કરતા નથી. સરકાર દ્વારા કોઈ સબસીડી કે ગૃહઉદ્યોગના લાભ પણ નથી મળતા, જેથી આ ધંધામાં ટકી રહેવું મુશ્કેલ બન્યું છે."
આ ઉદ્યોગ પર 90 ટકા જેટલી મહિલાઓની આજીવિકા નિર્ભર હતી, પરંતુ અડધાથી વધુ કારખાના બંધ થતાં હવે મહિલાઓને રોજગારી મળતી નથી. ગૃહિણી માધવીબેન રાજપૂત સહિતની મહિલાઓએ સરકારને લલકાર કર્યો છે કે, આ પ્રખ્યાત ઉદ્યોગ સામે ધ્યાન આપવામાં આવે અને ઉદ્યોગકારોને મદદ કરવામાં આવે. તેમણે વઢવાણની બાંધણીને હજુ સુધી જીઆઈ ટેગ ન અપાયો હોવાનો મુદ્દો પણ ઉઠાવતા, તેને તાત્કાલિક જીઆઈ ટેગ અને બ્રાન્ડિંગ સુવિધા આપવાની માંગણી કરી છે.
એકંદરે, જો સરકાર આ ઉદ્યોગને ટકાવી રાખવા માંગતી હોય તો ઉદ્યોગકારોને સબસીડી, જીઆઈ ટેગ, બ્રાન્ડિંગ અને ડાઈના દૂષિત પાણીના નિકાલ માટે ડાઈ પાર્કની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવી જરૂરી છે. ઉપરાંત, બાંધણી ઉદ્યોગમાં વપરાતા કાપડ, રંગ-રોગાન અને અન્ય કાચા માલ પરથી જીએસટી હટાવવામાં આવે તો જ ઉદ્યોગકારોને રાહત મળે અને આ પરંપરાગત હસ્તકલા ફરી ધમધમતી થાય તેમ બને.
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