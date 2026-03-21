વ્યારાની અનોખી સિનિયર સીટીઝન ક્લબના બે દાયકા પૂરા, જેમાં હાલ 1600થી વધુ સભ્યો છે
વર્ષ 2004માં નગર પાલિકાના સહકારથી આ ક્લબની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી. વડીલોને કેરમ, ટેબલ ટેનિસ જેવી રમતો સાથે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું અહીં આયોજન થાય છે.
Published : March 21, 2026 at 2:32 PM IST
તાપી: જિલ્લાના વ્યારા શહેરમાં વડીલો માટે એક અનોખી અને પ્રેરણાદાયી પહેલ છેલ્લા 2 દાયકાથી સફળતાપૂર્વક ચાલી રહી છે. જીવનના અંતિમ પડાવ પર પહોંચેલા નાગરિકોને પરિવારની સાથોસાથ તેમના જ હમઉમ્ર મિત્રો સાથે સમય પસાર કરવાનો અવસર મળે, તે ઉદ્દેશ્યથી અહીં સિનિયર સીટીઝન ક્લબની રચના કરવામાં આવી હતી.
આ ક્લબના સ્થાપક વ્યારા વિસ્તારના મોભી સ્વ. મહેન્દ્રભાઈ શાહ અને તેમના સથી મિત્રો હતા. વર્ષ 2004માં તેમણે આ ક્લબની સ્થાપના કરી હતી. ‘વ્યારા સબસે ન્યારા ઔર સબકો પ્યારા’ એવી ઓળખ ધરાવતા વ્યારા શહેરમાં સ્વ. મહેન્દ્રભાઈ શાહ દીર્ઘદ્રષ્ટિ ધરાવતા નગર કેસરી તરીકે જાણીતા હતા. તેમણે નગર પાલિકાના સહકારથી આ ક્લબ કુદરતના ખોળે બનાવી હતી.
આ ક્લબ ગુજરાતની પ્રથમ સિનિયર સીટીઝન ક્લબ હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેમાં હાલ 1600થી વધુ સભ્યો નોંધાયેલા છે. અહીં વડીલો માટે ઇન્ડોર ગેમ્સની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. તેઓ કેરમ, ટેબલ ટેનિસ જેવી રમતો રમી શકે છે. ઉપરાંત, તહેવારો નિમિત્તે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું પણ આયોજન કરવામાં આવે છે. ક્લબ દ્વારા સમયાંતરે નાના-મોટા ધાર્મિક પ્રવાસો પણ યોજવામાં આવે છે.
ક્લબના સભ્યો માટે માત્ર ત્રણ રૂપિયાના નજીવા મૂલ્યે ચા, કોફી અને નાસ્તાની વ્યવસ્થા દાતાઓ અને વ્યારા નગર પાલિકાના સહકારથી દરરોજ કરવામાં આવે છે. આ ક્લબ નગર પાલિકાના શ્રી રામ ગાર્ડન અને જલ વાટિકા ગાર્ડનની નજીક, બે તળાવોની વચ્ચે વસેલી છે. કુદરતી વાતાવરણ વડીલોને આકર્ષે છે અને અહીં આવીને તેઓ દિવસભરનો થાક ભૂલી જાય છે.
ક્લબમાં આવતા વડીલો સ્વ. મહેન્દ્રભાઈ શાહ અને તેમના સાથીઓનો આભાર વ્યક્ત કરતા થાકતા નથી. તેઓ અન્યોને પણ અપીલ કરે છે કે જીવનના અંતિમ પડાવમાં પરિવાર સાથે સાથે હમઉમ્ર મિત્રો સાથે મળીને જિંદાદિલીથી જીવન જીવવું જોઈએ. આ ક્લબે વ્યારાના વડીલોને માત્ર એક છત નીચે ભેગા થવાનું સ્થળ જ નથી આપ્યું, પરંતુ તેમને સક્રિય, આનંદી અને સામાજિક રીતે જોડાયેલા રહેવાનો અમૂલ્ય અવસર પણ પૂરો પાડ્યો છે.
