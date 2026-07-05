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તાપી: વ્યારા નગરપાલિકાના બ્યુટિફિકેશન કામમાં ગેરરીતિ? 15 ફૂટ ગરનાળુ તૂટતાં વિરોધીઓ દ્વારા આક્ષેપો

વ્યારા નગરમાં ગઈકાલે ભારે વરસાદ બાદ વોર્ડ નંબર-4માં કોલેજ રોડ પરના ગરનાળાનો 15 ફૂટ ભાગ ધસી પડતાં કામની ગુણવત્તા પર સવાલ ઊઠ્યા છે.

વ્યારા નગરપાલિકાના બ્યુટિફિકેશન કામમાં ગેરરીતિ? 15 ફૂટ ગરનાળુ તૂટતાં વિરોધીઓ દ્વારા આક્ષેપો
વ્યારા નગરપાલિકાના બ્યુટિફિકેશન કામમાં ગેરરીતિ? 15 ફૂટ ગરનાળુ તૂટતાં વિરોધીઓ દ્વારા આક્ષેપો (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 5, 2026 at 1:51 PM IST

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તાપી : વ્યારા નગરમાં બ્યુટિફિકેશનના કામમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપોને વેગ આપતી ઘટના સામે આવી છે. ગઈકાલે ભારે વરસાદ બાદ વોર્ડ નંબર-4માં આવેલી વ્યારા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજના માર્ગ પરનો ગરનાળો ધસી પડતાં કામની ગુણવત્તા પર ગંભીર સવાલો ઊભા થયા છે.

વ્યારા નગરના વોર્ડ નંબર-4માં બ્યુટિફિકેશનના કામો અંતર્ગત વ્યારા આર્ટ્સ એન્ડ કોમર્સ કોલેજને જોડતા માર્ગ પર વિકાસ કાર્ય કરવામાં આવ્યું હતું. ગતરોજે પડેલા મુશળધાર વરસાદ બાદ ગરનાળાનો આશરે પંદર ફૂટ જેટલો એક ભાગ ધસી પડતાં કામમાં ગેરરીતિ અને નીચી ગુણવત્તાની કામગીરીની પોલ ખૂલી ગઈ હોવાનું વિપક્ષી નેતાઓ જણાવી રહ્યા છે. વિરોધ પક્ષ દ્વારા અગાઉથી જ બ્યુટિફિકેશનના કામોમાં ગેરરીતિ અને ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો સાથે અનેકવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. હવે ગરનાળાનો ભાગ બેસી જતાં તેમના આક્ષેપોને વધુ બળ મળ્યું હોવાનું ચર્ચાઈ રહ્યું છે.

વ્યારા નગરમાં બ્યુટિફિકેશનના કામમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો (Etv Bharat Gujarat)

ભારે વરસાદમાં વ્યારા નગરમાં પાણી ભરાવાની સાથે કેટલાક સ્થળોએ નાની-મોટી નુકસાનીનાં દૃશ્યો સામે આવ્યાં છે, ત્યારે આ ઘટના વિકાસ કાર્યોની ગુણવત્તા અને તંત્રની દેખરેખ પર પણ સવાલો ઊભા કરી રહી છે. પાલિકાના જવાબદાર ચીફ ઓફિસરે વધુ કામ હોવાના બહાને મીડિયાના સવાલોથી બચતાં જણાવ્યું કે પાલિકાના એન્જિનિયર મીડિયાને જવાબ આપશે. એન્જિનિયરે કહ્યું કે કામ છ વર્ષ જૂનું છે અને જલ્દીથી રિપેર કરાવી દઈશું. પરંતુ ગરનાળાની બંને બાજુએ થયેલા દબાણ અંગે મીડિયાએ પૂછતાં તેમણે એ અન્ય વિભાગનું કામ હોવાથી જવાબ આપી શકાય તેમ નથી તેવું જણાવ્યું.

વ્યારા નગરમાં બ્યુટિફિકેશનના કામમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો
વ્યારા નગરમાં બ્યુટિફિકેશનના કામમાં ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપો (Etv Bharat Gujarat)

વ્યારા નગરમાં કરોડોના વિકાસ કાર્યોની ગુણવત્તા અંગે ફરી એકવાર પ્રશ્નો ઊભા થયા છે. આ અંગે વિરોધ પક્ષ દ્વારા સમયાંતરે યોગ્ય તપાસની માંગ કરાતી રહી છે. ગઈકાલે ગરનાળાનો ભાગ બેસી જવાની ઘટનાને લઈને જવાબદારો સામે શું કાર્યવાહી થાય છે અને સમગ્ર બ્યુટિફિકેશનના કામની તપાસ થાય છે કે નહીં, તેના પર હવે સૌની નજર રહેશે.

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TAGGED:

VYARA DRAIN COLLAPSE
GUJARAT MUNICIPAL CORRUPTION
TAPI DISTRICT NEWS
VYARA NAGARPALIKA
VYARA BEAUTIFICATION SCAM

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