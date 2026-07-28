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વ્રતોની સિઝનમાં ફળોના ભાવ આસમાને, ભાવનગરના બજારમાં જાણો ક્યા ફળના કેટલા ભાવ

અષાઢ મહિનાથી ભાવનગરમાં ગૌરીવ્રત અને જયા પાર્વતી વ્રત શરૂ થતા ઉપવાસ અને એકટાણામાં ફળોના સેવનને કારણે બજારમાં માંગ અને ભાવમાં વધારો નોંધાયો છે.

વ્રતોની સિઝનમાં ફળોના ભાવ આસમાને
વ્રતોની સિઝનમાં ફળોના ભાવ આસમાને (Etv Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 28, 2026 at 11:14 AM IST

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ભાવનગર: હિન્દૂ ધર્મમાં વ્રતોનું અનેરું મહત્વ રહેલું છે.નાની બાળાઓથી લઈને યુવતી અને પરણિત મહિલાઓ સુધી વ્રતો એક સાથે લાઈનમાં શરૂ થાય છે. ત્યારે આ સમયમાં ઉપવાસને એકટાણાને પગલે આરોગવામાં ફળોના ભાવ સાતમા આસમાને છે.

હિન્દુ ધર્મમાં અષાઢ માસમાં વ્રતોનો પ્રારંભ થાય છે ત્યારે ભાવનગર શહેરમાં પણ નાની બાળાઓથી લઈને પરણિત સુધીના મહિલાઓના વ્રતોનો પ્રારંભ થયો છે. જો કે આ વ્રતો દરમિયાન બાળાઓ મહિલાઓને વ્રતમાં ફળોનું સેવન વધારે કરવાનું હોવાને પગલે ફળોની બજારમાં ગરમાવો આવી ગયો છે. ભાવનગરની બજારમાં થોડો ગરમાવો જોવા મળી રહ્યા છે પરંતુ તેના ભાવ અને આવકને લઈને વેપારીઓ કારણો પણ રજૂ કરી રહ્યા છે.

જાણો ભાવનગરના બજારમાં કયા ફળ કેટલાના? (Etv Bharat Gujarat)

ભાવનગર શહેરમાં મોળાકત એટલે ગૌરીવ્રત જેવા વ્રતોથી વ્રતોનો પ્રારંભ થયો છે. નાની બાળાઓ દ્વારા પાંચ દિવસના મોળાકત રહેવામાં આવે છે જેમાં પાંચ દિવસ સુધી નાની બાળાઓ મીઠા વગરનું ભોજન આરોગે છે એટલે કે ખાસ કરીને નાની બાળાઓને સૌથી વધુ મીઠા વગરના ભોજનમાં ફળો અગ્રીમ હોવાને પગલે તેની માંગમાં વધારો રહે છે. પાંચ દિવસ સુધી મંદિરે જઈને બાળાઓ દ્વારા પૂજા અર્ચના કરવામાં આવે છે ત્યારબાદ જયા પાર્વતીના વ્રતનો પણ પ્રારંભ થયો છે ત્યારે અહીંયા પણ યુવતીઓ વ્રત દ્વારા પોતાની ભક્તિમાં ભોજનના બદલે ફળો આરોગીને વ્રત કરે છે.

ફળોના ભાવ કિલોમાં

ફળોના ભાવ કિલોમાં
ફળોના ભાવ કિલોમાં (Etv Bharat Gujarat)

વ્રતોમાં બજારમાં આવક ફળોની

ભાવનગર શહેરને બજારમાં અને અન્ય વિસ્તારોમાં લારીઓમાં હાલમાં ફળો જોવા મળી રહ્યા છે. ખાસ કરીને હાલ ખલેલા, આલુ બદામ, નાંસપતિ, ગુલામ ફળ જેવા ફળો મોટી સંખ્યામાં વેચાણ અર્થે રસ્તા ઉપર જોવા મળી રહ્યા છે. ત્યારે અન્ય ફળોની બજારમાં પણ માંગ રહેતી હોય છે. જો કે ફળોના ભાવને લઈને છૂટક વેપારી ભગવાનભાઈએ મૌખિક જણાવ્યું હતું કે આમ જોઈએ તો હાલમાં જે ફળોની આવક થવી જોઈએ તેવી આવક થઈ રહી નથી. ઓછી આવક હોવાને કારણે ભાવમાં પણ થોડો ઘણો વધારો જરૂર છે. દર વર્ષ આ સમયમાં ફળોની માંગ રહેતી હોય છે.
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