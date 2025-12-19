જુનાગઢ બાર કાઉન્સિલની ચૂંટણીમાં મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ, આવતીકાલે જાહેર થશે પરિણામ
આજે દિવસ દરમિયાન મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ મધ્યરાત્રીથી મતગણતરીની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે, જેમાં આવતીકાલ મોડી સાંજ સુધીમાં પરિણામો જાહેર થશે.
જુનાગઢ: આજે સમગ્ર રાજ્યમાં બાર કાઉન્સિલની ચૂંટણીનું આયોજન થઈ રહ્યું છે. જુનાગઢ ખાતે પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં ખાસ ઉભા કરવામાં આવેલા મતદાન મથકમાં સવારના 10:30 કલાકથી મતદાન પ્રક્રિયા શરૂ થઈ છે, જે સાંજના 06:00 વાગ્યા સુધી ચાલશે. આજે દિવસ દરમિયાન મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ મધ્યરાત્રીથી મતગણતરીની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવશે, જેમાં આવતીકાલ મોડી સાંજ સુધીમાં પરિણામો જાહેર થશે.
આજે બાર કાઉન્સિલની ચૂંટણી આવતીકાલે ગણતરી
આજે સમગ્ર ગુજરાતમાં 12 કાઉન્સિલની ચૂંટણીનું આયોજન થયું છે ત્યારે જુનાગઢ ખાતે પણ આજે સવારે 10:30 વાગ્યાથી મતદાન શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. વહેલી સવારથી જ મતદાતા તરીકે નોંધાયેલા બાર કાઉન્સિલના વકીલોએ મતદાન પ્રક્રિયામાં ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે ભાગ લીધો હતો. દર વર્ષે 12 કાઉન્સિલમાં પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ, સેક્રેટરી અને કારોબારી સભ્યોની ચૂંટણી થતી હોય છે, જેમાં સ્વયંમ વકીલો તેમના નવા પ્રતિનિધિને ચૂંટી કાઢવા માટે લોકશાહી ઢબે મતદાન પ્રક્રિયા દ્વારા તેની પસંદગી કરતા હોય છે. આજે જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટ ખાતે ખાસ ઉભા કરવામાં આવેલા મતદાન મથકમાં ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ થઈ હતી, જે આજે સાંજના છ વાગ્યા સુધી ચાલુ રહે તેવી પૂરી શક્યતા છે.
આવતીકાલે મત ગણતરી બાદ નવા હોદ્દેદારો
આજે સાંજના મતદાન પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ આવતીકાલે વહેલી સવારથી મતગણતરી શરૂ થશે, જેમાં પરિણામ આવતા મોડી સાંજે સુધીનો સમય લાગી શકે છે. આવતીકાલે સાંજે છ વાગ્યા સુધીમાં જુનાગઢ જિલ્લા બાર એસોસિએશનના નવા પ્રમુખ, ઉપપ્રમુખ સહિત હોદ્દેદારો જુનાગઢ ડિસ્ટ્રિક્ટ કોર્ટમાં કામ કરતા જોવા મળશે. સ્વતંત્ર ભારતમાં લોકશાહી ઢબે થનારી આ ચૂંટણી બીજી એક બાબતે પણ ખૂબ વિશેષ જોવા મળે છે. સામાન્ય રીતે લોકશાહીમાં મત આપવાનો અધિકાર દરેક મતદાતાને હોય છે પરંતુ બાર કાઉન્સીલની ચૂંટણીમાં જે વકીલ મતદાર તરીકે નોંધાયેલો છે. તે ડબલ ગ્રેજ્યુએટ સુધીનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યો હોય છે જેથી અભ્યાસની દ્રષ્ટિએ પણ 12 કાઉન્સિલની ચૂંટણી અન્ય ચૂંટણીઓ અને મતદાતાઓની દ્રષ્ટિએ પણ અલગ પડે છે.
