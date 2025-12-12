ગેરહાજર, સ્થળાંતરિત, ASD યાદીમાં નામ હોય તેવા મતદારો ફોર્મ-6 ભરીને મતદારયાદીમાં નામ ઉમેરાવી શકશે, જાણો પ્રોસેસ
Voters whose names are absent migrated ASD list can get their names included in the electoral roll by filling Form No 6
Published : December 12, 2025 at 7:26 PM IST
અમદાવાદ: મતદાર યાદીની ખાસ સઘન સુધારણા (SIR) ઝુંબેશ અંતર્ગત ગુજરાતના તમામ 182 વિધાનસભા મતવિસ્તારમાં ગણતરીના તબક્કાની 100 ટકા કામગીરી પૂર્ણ થઈ ચુકી છે. આ તબક્કાના છેલ્લા દિવસોમાં વિધાનસભા બેઠક દીઠ દરેક મતદાન મથકના બૂથ લેવલ ઓફિસર (BLO) દ્વારા સ્થાનિક આગેવાનો અને માન્ય રાજકીય પક્ષના બૂથ લેવલ એજન્ટ (BLA) સાથે મિટિંગ કરીને તૈયાર કરાયેલી ગેરહાજર/સ્થળાંતરિત/મૃતક મતદારોની યાદી તૈયાર કરવામાં આવી છે.
આ યાદી કલેક્ટર અને જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારીઓ તથા મુખ્ય નિર્વાચન અધિકારી (CEO)ની વેબસાઈટ પર પણ પ્રદર્શિત કરવામાં આવી છે. જે પણ મતદારોના નામ તેમના ભાગમાં, આ ASD યાદીમાં સામેલ હોય તેઓ તેમનું નામ હાલ જ્યાં રહેતા હોય તે વિધાનસભામાં દાખલ કરાવવા માટે ફોર્મ નં. 6 ભરીને તેમના ભાગના BLOને આપી શકે છે. જે મતદારનું નામ ગેરહાજર/સ્થળાંતરિત મતદારોની યાદીમાં નથી પરંતુ તેઓનું તેમના જૂના સરનામેથી કાયમી સ્થળાંતરિત થયું હોય અથવા મતદારયાદીમાં નોંધાયેલી વિગતોમાં ફેરફાર કરાવવાનો હોય તેવા મતદારો ફોર્મ નં 8 ભરીને તેમના વિસ્તારના BLOને આપી શકે છે.
તમારું નામ ASD યાદીમાં કેવી રીતે શોધશો?
- સૌથી પહેલા તમારા જિલ્લા કલેક્ટરની વેબસાઈટ ખોલો.
- અહીં તમને News સેક્શનમાં ગેરહારજર/સ્થાળાંતરિત/મૃત વોટર્સ માટેના લિસ્ટની યાદી દેખાશે.
- આ યાદી પર ક્લિક કરવાથી તમારા જિલ્લાની વિધાનસભાના નામ સામે આવશે.
- તમને લાગુ પડતી વિધાનસભા પસંદ કરો.
- ગૂગલ ડ્રાઈવ ખુલશે. તેમાં તમને લાગુ પડતો પાર્ટ નંબર (ભાગ નંબર) પસંદ કરો. (ભાગ નંબર તમારા ચૂંટણી કાર્ડમાં લખેલો હશે.)
- આ બાદ એક યાદી ખુલશે તેમાં તમારું નામ તમે ચેક કરી શકો છો.
ગુજરાતમાં મતદાર યાદી સુધારણા ઝુંબેશ ચાલી રહી છે. અમદાવાદ જિલ્લામાં મતદારયાદી ખાસ સઘન સુધારણા ઝુંબેશ (SIR) અંતર્ગત અત્યાર સુધી કુલ 99.93% મતદારોના ડિજિટાઇઝેશનની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી ચૂકી છે. અમદાવાદ જિલ્લાના કુલ 21 વિધાનસભા મત વિભાગના તમામ બુથ હેડ, BLA અને BLOની બેઠક યોજી માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું.
આ અંગે જિલ્લા અમદાવાદ જિલ્લા ચૂંટણી અધિકારી અને કલેક્ટર સુજીત કુમારે જણાવ્યું હતું કે, સૌથી પહેલા મારે બધા લોકોને અપીલ છે કે જે લોકોના પણ ફોર્મ ભરવાના બાકી રહી ગયા હોય તે ઝડપથી ફોર્મ ભરીને સબમીટ કરાવે. અમદાવાદ જિલ્લાની 21 વિધાનસભામાં કુલ 99.93% મતદારોના ડિજિટાઇઝેશનની કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી છે.
