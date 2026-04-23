'નહેર છે પણ પાણી નથી': મોંઘવારી વધી પણ ખેતપેદાશના ભાવ નહીં, જાણો ભાવનગરના હાથબ ગામના ખેડૂતોની સમસ્યા

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતની હાથબ બેઠક પર ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે ETV ભારતે ગામની સમસ્યા જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ભાવનગરના હાથબ ગામના ખેડૂતોની સમસ્યા
ભાવનગરના હાથબ ગામના ખેડૂતોની સમસ્યા
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 8:32 PM IST

ભાવનગર: સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીમાં ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતની 40 બેઠક ઉપર ચૂંટણી યોજાવાની છે. મતદાનને હવે ગણતરીનો સમય બાકી છે. છેલ્લા બે ટર્મથી જિલ્લા પંચાયતમાં ભાજપનું શાસન રહ્યું છે. ETV ભારત ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતની હાથબ બેઠક પર પહોચ્યું હતું અને આ દરમિયાન ગામડાઓમાં શું સ્થિતિ છે? ખેડૂતોની સમસ્યાઓ શું છે? તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતમાં કોની હતી કેટલી બેઠક

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતમાં 40 બેઠકો આવેલી છે જેમાં 10 તાલુકાની 40 બેઠકો થાય છે. ગત ટર્મમાં 40 બેઠકમાંથી ભાજપને 31 બેઠક મળી હતી જ્યારે આમ આદમી પાર્ટી પણ પોતાનું ખાતું ખોલવામાં સફળ રહી હતી. કોંગ્રેસને માત્ર 8 જેટલી બેઠકો મળી હતી. ગત પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં ભાજપે પ્રથમ અઢી વર્ષ માટે ભરતસિંહ ગોહિલ સોનગઢ બેઠક ઉપરથી પ્રમુખ નિમ્યા હતા ત્યારબાદ સણોસરા બેઠક ઉપર રૈયાબેન મૂળજીભાઈ મિયાણીને બાકી વર્ષની કમાન સોંપી હતી.

ભાવનગરના હાથબ ગામના ખેડૂતોની સમસ્યા (ETV Bharat Gujarat)

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતની હાથબ ગામની સમસ્યા

ભાવનગર જિલ્લા પંચાયતની હાથબ બેઠક ઉપર સ્થિતિને જાણવા માટે ETV ભારતની ટીમ ભાવનગરથી ઘોઘા રોડ મારફતે આગળ વધી હતી. રતનપર ગામ નજીક નીકળતી ડાબા કાંઠાની શેત્રુંજી ડેમની કેનાલ પર નજર કરી ત્યારે કેનાલ એકદમ ખાલીકટ હતી અને તેમાં કચરાના ઢગ જોવા મળતા હતા જ્યારે પાણીનું નામો નિશાન નહતું.

કેનાલ કાંઠે જમીન ધરાવતા હીરાભાઇ ચાવડાને જ્યારે કેનાલની સ્થિતિ વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે તેમણે જણાવ્યું હતું કે, પાણી આવતું નથી. શેત્રુજી ડેમમાંથી પાણી આવતું જ નથી. શરૂઆતમાં કેનાલ શરૂ કરી ત્યારે JCB ફેરવીને કેનાલને ઊંડી કરવામાં આવી પણ પાણી આવ્યું જ નથી. છેવાડાની કેનાલમાં વર્ષોથી પાણી જોવા મળ્યું જ નથી.

હાથબ ગામની નહેરમાં પાણી ના આવતા ખાલીકટ જોવા મળી રહી છે.
હાથબ ગામની નહેરમાં પાણી ના આવતા ખાલીકટ જોવા મળી રહી છે. (ETV Bharat Gujarat)

રતનપરમાં હીરાભાઇ સાથે વાતચીત કર્યા બાદ આગળ વધતા નિષ્કલંક અને હાથબ ગામમાં જવા માટે કોળિયાક ગામમાંથી પસાર થવું પડે છે. હાથબના રહેવાસી સંજય ડાભીએ જણાવ્યું કે, ખેડૂતોને વીજળીના ખૂબ પ્રશ્ન છે, ઝટકા મારે છે, પાણીને લઇને નહેરનો પણ પ્રશ્ન છે.

DAPના ખાતરની સામે પાકના યોગ્ય ભાવ મળતા નથી

હાથબ ગામના ખેડૂત લવજીભાઇએ જણાવ્યું કે, "DAPની 350 રૂપિયાની થેલી હતી ત્યારે પણ ઘઉંના કે બાજરીના ભાવ 450 રૂપિયા હતા. આજે DAP ખાતરના 1350 રૂપિયા થયા ત્યારે 2500માંથી માંડ 2400 આવે છે અને તેમાં પણ અનાજ વેચાતું નથી. અહીં નહેર છે પણ આગળ સથરા પાસે તૂટી ગઇ છે. ઘઉં, બાજરી, જારના પાકને જ્યારે પાણીની જરૂર હોય છે ત્યારે નહેરનું પાણી મળતું જ નથી.

હાથબ ગામમાં નહેરનું પાણી ના મળતા પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ રહે છે.
હાથબ ગામમાં નહેરનું પાણી ના મળતા પાક નિષ્ફળ જવાની ભીતિ રહે છે. (ETV Bharat Gujarat)

ગામના અન્ય એક ખેડૂત વેલજી ગોહિલે જણાવ્યું કે, ગામમાં ખેડૂતોને મુશ્કેલી પડી રહી છે. ખાતર, બિયારણ, DAP માટે સરકાર વર્ષે પૈસા આપે છે પરંતુ DAP ખાતરવાળા વધારે લઇ જાય છે. હજુ ભાવ વધવાના છે, એટલે જેટલા આપે તેના કરતા વધારે લઇ જાય તેવી સ્થિતિ છે.

ગામમાં શિક્ષણ અને આરોગ્ય સહિતના મુદ્દા

હાથબ ગામના જ યુવાન યોગેશભાઈએ જણાવ્યું હતું કે, અત્યારે શહેરમાં પ્રાઇવેટ સ્કૂલ વધી રહી છે. બાળકોને માતા-પિતા ત્યાં મોકલતા હોય છે પણ સરકારી શિક્ષણ સારું આપવામાં આવે તો અહીંયા પણ શિક્ષણ પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. આરોગ્ય ક્ષેત્રે પૂરી દવા મળતી નથી. હાથબ ગામની અંદાજે 7000 કરતા વધુ વસ્તી છે પરંતુ વાહન વ્યવસ્થા શહેરમાં જવા માટેની જોઈએ તેટલી નથી. અમે મહાનગરપાલિકાની ચાલુ થયેલી સીટી બસને હાથબ સુધી લંબાવવા માટે માંગ પણ કરેલી છે.

છેવાડાની કેનાલમાં વર્ષોથી પાણી જોવા મળ્યું જ નથી
છેવાડાની કેનાલમાં વર્ષોથી પાણી જોવા મળ્યું જ નથી (ETV Bharat Gujarat)

ઓનલાઈન આઈ પોર્ટલમાં ડખ્ખા, ખેત પેદાશના ભાવ મળતા નથી

ગામના ખેડૂત મગનભાઈ ગોહિલે જણાવ્યું હતું કે, ખેતી મારે વડીલો પાર્જિત છે. છેલ્લા 40 વર્ષથી ખેતી કરૂં છું. ડિજિટલ ખેતી માટે સરકારની ટેકનોલોજીની જરૂર હોય તે સારી વાત છે પણ સિસ્ટમ વધારતા નથી. જ્યારે જાવ ત્યારે સર્વર ડાઉન હોય છે. ઘણા વર્ષોથી વીજળીને જાહેરાતો થાય છે. પહેલા 14 કલાક વીજળી મળતી, પછી આઠ કલાક કરી, બીજી જ્યોતિ ગ્રામમાં નાખી દીધી. મોંઘવારી ખૂબ વધી છે. ઇન્ડસ્ટ્રીયલ હોય કે તેની ચીજ વસ્તુઓમાં ભાવ વધારો થયો છે પરંતુ અમારા ખેતપેદાશમાં ભાવ વધારો થયો નથી.

VOTERS MOOD AT THE HATHAB SEAT
HATHAB SEAT VOTERS MOOD
BHAVNAGAR DISTICT PANCHAYAT
VOTERS MOOD AT THE HATHAB SEAT

