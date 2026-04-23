શાહપુર વોર્ડના મતદારોનો કેવો છે મૂડ? ગટર-ટ્રાફિક સહિતની સમસ્યાથી પરેશાન જનતા

શાહપુર વોર્ડમાં આંબેડકર સર્કલ, શાહપુર ફાયર સ્ટેશન, માધુપુરા પોલીસ સ્ટેશન,દિલ્હી દરવાજા અને નમસ્તે સર્કલ જેવા મહત્વના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે.

અમદાવાદના શાહપુર વોર્ડના મતદારોનો કેવો છે મૂડ?
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 4:29 PM IST
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 23, 2026 at 4:29 PM IST

અમદાવાદ: અમદાવાદ શહેરનો શાહપુર વોર્ડ રાજકીય રીતે ખૂબ જ મહત્વનો અને સંવેદનશીલ વિસ્તાર માનવામાં આવે છે. આશરે 67 હજાર મતદારો ધરાવતા આ વોર્ડમાં વિવિધ સમાજોના લોકો વસે છે, જે ચૂંટણીના પરિણામોમાં મહત્ત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવે છે. ETV ભારતે અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચૂંટણી પહેલા શાહપુર વોર્ડમાં મતદારોનો મિજાજ અને તેમની શું સમસ્યાઓ છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો.

શાહપુર વોર્ડની સામાજિક રચનાની વાત કરીએ તો અહીં દેવીપૂજક સમાજના લગભગ 6 હજાર મતદારો છે, જ્યારે લુહાર અને મારવાડી સમાજના મળીને 13 હજાર જેટલા મતદારો છે. અનુસૂચિત જાતિ ના આશરે 12 હજાર મતદારો છે અને મુસ્લિમ સમાજના લગભગ 17 હજાર મતદારો આ વિસ્તારમાં રહે છે. ઉપરાંત 19 હજાર જેટલા મતદારો રાજસ્થાની, હિન્દી ભાષી, ઠાકોર, પટેલ, બ્રાહ્મણ, વણિક અને પંચાલ સમુદાયના છે.

શાહપુર વોર્ડમાં આંબેડકર સર્કલ, શાહપુર ફાયર સ્ટેશન, માધુપુરા પોલીસ સ્ટેશન,દિલ્હી દરવાજા અને નમસ્તે સર્કલ જેવા મહત્વના વિસ્તારોનો સમાવેશ થાય છે, જે રોજબરોજના જીવન અને ટ્રાફિક દ્રષ્ટિએ ખૂબ જ વ્યસ્ત ગણાય છે. આ વિસ્તારની વિશેષતા એ છે કે અહીં શહેરમાં સૌથી વધુ લઘુ ઉદ્યોગો આવેલાં છે. નાના-મોટા ધંધાઓના કારણે સ્થાનિક અર્થતંત્ર સક્રિય છે, પરંતુ આ સાથે જ કેટલીક ગંભીર સમસ્યાઓ પણ લોકો માટે માથાનો દુખાવો બની છે.

ગટર-ટ્રાફિકની સમસ્યા

સ્થાનિકોની સૌથી મોટી ફરિયાદ ગટર અને ટ્રાફિક વ્યવસ્થાને લઈને છે. ઘણી જગ્યાએ ગટરનું પાણી બહાર આવતા સ્વચ્છતા પર સવાલ ઊભા થાય છે. બીજી તરફ, સંકુચિત રસ્તાઓ અને વધતા વાહનોને કારણે ટ્રાફિક સમસ્યા દિવસેને દિવસે વધુ ગંભીર બની રહી છે. પીવાના પાણીની સુવિધા ઉપલબ્ધ હોવા છતાં, પાણી માત્ર મર્યાદિત સમય માટે જ આવે છે, જેના કારણે લોકોમાં અસંતોષ જોવા મળે છે.

ભાજપ અને કોંગ્રેસ બંને પક્ષો મતદારોને રીઝવવા માટે જુદા જુદા રસ્તાઓ અપનાવી રહ્યા છે, જેના કારણે વોર્ડમાં પ્રચારનો જોરદાર માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે.

એક તરફ ભાજપના ઉમેદવારો વિકાસના મુદ્દાને આગળ ધપાવી રહ્યા છે. કરોડો રૂપિયાના બજેટથી થયેલા વિકાસકાર્યોનો હવાલો આપી તેઓ મતદારોને વિશ્વાસમાં લેવા પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. રસ્તા, ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર અને અન્ય સુવિધાઓમાં થયેલા સુધારાઓને ભાજપ પોતાના મુખ્ય એજન્ડા તરીકે રજૂ કરી રહી છે.

બીજી તરફ કોંગ્રેસ પણ અલગ અંદાજમાં પ્રચાર કરી રહી છે. કોંગ્રેસના ઉમેદવારોએ અનોખી રીતે પેડલ રિક્ષા મારફતે પ્રચાર કર્યો હતો, જેમાં ગેસના બાટલા અને તેલના ડબ્બા લઈને તેઓ લોકો સુધી પહોંચ્યા. આ પ્રતીકાત્મક પ્રચાર દ્વારા તેઓ મોંઘવારીના મુદ્દાને હાઇલાઇટ કરતા જોવા મળ્યા. કોંગ્રેસનો આ પ્રયાસ માત્ર મોંઘવારી સુધી મર્યાદિત નથી, પરંતુ સ્થાનિક સ્તરે રહેલી સમસ્યાઓને પણ ઉઠાવવામાં આવી રહી છે. ગટર, ટ્રાફિક અને પાણી જેવી સમસ્યાઓને લઈને કોંગ્રેસ મતદારોમાં અસંતોષને રાજકીય રીતે ભુનાવવા પ્રયત્ન કરી રહી છે.

આ રીતે શાહપુર વોર્ડમાં એક તરફ વિકાસના દાવા છે, તો બીજી તરફ મોંઘવારી અને સ્થાનિક સમસ્યાઓનો મુદ્દો છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે મતદારો કયા મુદ્દાને વધુ મહત્વ આપે છે અને કઈ પાર્ટીના પક્ષમાં પોતાનો મત આપે છે.

ચૂંટણી નજીક આવતા હવે તમામ રાજકીય પક્ષો માટે આ વોર્ડમાં વિકાસના મુદ્દાઓ ઉઠાવવું અને લોકોની મૂળભૂત સમસ્યાઓનું સમાધાન લાવવું સૌથી મોટો પડકાર બન્યો છે. શાહપુર વોર્ડના મતદારો આ વખતે વિકાસ અને સુવિધાઓના આધારે પોતાનો મત આપશે કે નહીં, તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.

