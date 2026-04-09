મતદાર યાદીમાં ગોટાળો! ગુજરાત હાઇકોર્ટના હસ્તક્ષેપથી ઉમેદવારોને રાહત
સંભવિત ઉમેદવારો માટે મતદાર યાદીમાં નામ હોવું ચૂંટણી લડવા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, આવી સ્થિતિમાં નામ ન હોવું સીધો બંધારણીય હકનો પ્રશ્ન બની જાય છે.
Published : April 9, 2026 at 5:02 PM IST
અમદાવાદ: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓની જાહેરાત થયા બાદ રાજકીય હલચલ તેજ બની છે. SIR (Special Intensive Revision) પ્રક્રિયા પૂર્ણ થયા બાદ મતદાર યાદી જાહેર કરવામાં આવી છે, પરંતુ આ યાદીમાં થયેલી ખામીઓ હવે કોર્ટ સુધી પહોંચી છે. સંભવિત ઉમેદવારો માટે મતદાર યાદીમાં નામ હોવું ચૂંટણી લડવા માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે, અને આવી સ્થિતિમાં નામ ન હોવું સીધો બંધારણીય હકનો પ્રશ્ન બની જાય છે.
પોરબંદર મહાનગરપાલિકાના મામલે એક સંભવિત ઉમેદવાર હાઇકોર્ટ પહોંચ્યો હતો. અરજદારે દલીલ કરી કે તેનું નામ પોરબંદર વિધાનસભાની મતદાર યાદીમાં છે, એટલે કે તે તે વિસ્તારમાં મતદાર તરીકે માન્ય છે, છતાં મહાનગરપાલિકાની મતદાર યાદીમાં તેનું નામ ગાયબ હતું. અરજદારે સંબંધિત અધિકારીઓને અનેક વખત રજૂઆત કરી હતી અને અધિકારીઓએ તેને માન્ય પણ રાખી હતી, છતાં અંતિમ યાદીમાં નામ સમાવાયું નહોતું. આ પરિસ્થિતિમાં હાઇકોર્ટે મહત્વપૂર્ણ હસ્તક્ષેપ કરતા વોર્ડ નંબર 9ની મતદાર યાદીમાં અરજદારનું નામ ઉમેરવા નિર્દેશ આપ્યો, જે ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ન્યાયિક હસ્તક્ષેપનું સ્પષ્ટ ઉદાહરણ છે.
બીજો મહત્વપૂર્ણ કેસ વાપીમાંથી સામે આવ્યો, જ્યાં એક વકીલ પોતે સંભવિત ઉમેદવાર તરીકે ચૂંટણી લડવા ઇચ્છતો હતો. તે રાજમોતી સોસાયટીના ચોથા માળે રહે છે, પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે તેનું નામ મતદાર યાદીમાં નહોતું. જ્યારે એ જ બિલ્ડિંગના નીચેના ત્રણ માળના રહેવાસીઓના નામ મતદાર યાદીમાં હતા. આ વિસંગતતા ચૂંટણી વ્યવસ્થાની ખામીઓ તરફ ઈશારો કરે છે. અરજદારે જણાવ્યું કે તેણે ફોર્મ-06 ભર્યું હતું, જે મતદાર યાદીમાં નામ ઉમેરવા માટેની કાયદેસર પ્રક્રિયા છે, છતાં નામ સામેલ થયું નહોતું.
સામા પક્ષે દલીલ કરી કે અરજદારનું નામ GIDC વિસ્તારમાં નોંધાયેલું છે, એટલે તે તે વિસ્તારનો મતદાર ગણાય. પરંતુ અરજદારે સ્પષ્ટ કર્યું કે તે વાપી મહાનગરપાલિકાની સીમામાં રહે છે અને ચૂંટણી લડવા માટે તેને પાર્ટીનો મેન્ડેટ પણ મળ્યો છે. આ દલીલોને ધ્યાનમાં રાખીને હાઇકોર્ટે અરજદારની અરજી સ્વીકારી અને વોર્ડ નંબર 5ની મતદાર યાદીમાં તેનું નામ ઉમેરવાનો હુકમ કર્યો. આ ચુકાદો એ દર્શાવે છે કે ટેકનિકલ ખામીઓના કારણે કોઈ ઉમેદવારના અધિકારોને નુકસાન ન થવું જોઈએ.
ત્રીજો કેસ નિવાસસ્થાન બદલવાના મુદ્દા સાથે જોડાયેલો હતો. અરજદાર પહેલા દસક્રોઈમાં રહેતો હતો અને બાદમાં અરવલ્લીના બાયડ વિસ્તારમાં સ્થાયી થયો હતો. તેણે પોતાના નામને બાયડની મતદાર યાદીમાં સામેલ કરવા અરજી કરી હતી, પરંતુ તેનું નામ હજુ પણ જૂના વિસ્તારમાં જ દર્શાવવામાં આવતું હતું. અરજદારે બાયડમાંથી ચૂંટણી લડવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી.
આ મામલે હાઇકોર્ટે એક સંતુલિત અભિગમ અપનાવ્યો. કોર્ટે અરજદાર પાસેથી બાહેધરી માગી કે તે અમદાવાદ (દસક્રોઈ)ની ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં ભાગ નહીં લે. આ બાહેધરી મળ્યા બાદ કોર્ટે તેની અરજી સ્વીકારી અને નવા વિસ્તારની મતદાર યાદીમાં નામ સામેલ કરવાની મંજૂરી આપી. આ નિર્ણય દ્વિ-મતદાન અથવા ગેરરીતિઓને રોકવા માટે મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે.
સરકારી વકીલ જી. એચ. વિર્કએ કોર્ટમાં રજૂઆત કરતાં જણાવ્યું કે ચૂંટણી પ્રક્રિયા પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ રહે તે માટે તંત્ર દ્વારા તમામ જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે. જોકે, SIR જેવી વિશાળ પ્રક્રિયામાં ક્યારેક માનવીય અથવા ટેકનિકલ ભૂલો થઈ શકે છે, જેને કોર્ટના માર્ગદર્શન હેઠળ સુધારવામાં આવે છે.
આ તમામ કેસો એક મોટા મુદ્દા તરફ ઈશારો કરે છે મતદાર યાદીની ચોકસાઈ. ચૂંટણીમાં ભાગ લેવા માટે મતદાર યાદીમાં નામ હોવું માત્ર એક પ્રક્રિયા નથી, પરંતુ તે લોકશાહીનો મૂળ આધાર છે. જો મતદાર યાદીમાં ખામીઓ રહેશે, તો તે સીધો ચૂંટણીની નિષ્પક્ષતા પર પ્રશ્ન ઉભો કરે છે.
હાઇકોર્ટના આ સમયસરના હસ્તક્ષેપોથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ન્યાયપાલિકા ચૂંટણી પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ રોલ ભજવે છે. ઉમેદવારોના અધિકારોનું સંરક્ષણ અને પારદર્શિતા જાળવવા માટે આવા નિર્ણયો માર્ગદર્શક સાબિત થાય છે.
