ગુજરાતના વ્યવસાયિક શિક્ષકોની માંગ: ₹700 દૈનિક વેતન બંધ કરી ₹24 હજાર માસિક પગાર આપો
થર્ડ પાર્ટી એજન્સીની પસંદગી પ્રક્રિયા રદ કરી સરકારી સ્વાયત્ત સંસ્થામાં સીધા સમાવેશની માગ
Published : October 16, 2026 at 2:54 PM IST
ગાંધીનગર: ગુજરાતની સરકારી અને અનુદાનિત માધ્યમિક તથા ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં સમગ્ર શિક્ષા અને સ્કિલ ઇન્ડિયા મિશન હેઠળ ફરજ બજાવતા વ્યવસાયિક શિક્ષકો (વોકેશનલ ટ્રેનર્સ)એ રાજ્ય સરકાર સમક્ષ વિવિધ માગણીઓ સાથે રજૂઆત કરી છે. શિક્ષકોએ હાલની ₹700 પ્રતિદિનની દૈનિક વેતન પ્રથા બંધ કરી વર્ષ 2026-27 માટે પ્રોજેક્ટ એપ્રુવલ બોર્ડ (PAB) દ્વારા મંજૂર કરાયેલા ₹24,000 માસિક વેતનનો લાભ આપવા માગ કરી છે. આ ઉપરાંત થર્ડ પાર્ટી એજન્સી (VTP) મારફતે ભરતી કરવાની પ્રક્રિયા રદ કરી શિક્ષકોને સરકારી સ્વાયત્ત સંસ્થામાં સીધા સમાવવાની પણ માગ ઉઠાવવામાં આવી છે.
શિક્ષકોના જણાવ્યા અનુસાર, તેઓ ધોરણ 9થી 12ના વિદ્યાર્થીઓને વ્યવસાયિક શિક્ષણ આપવા ઉપરાંત પ્રાયોગિક અને સૈદ્ધાંતિક તાલીમ, ઔદ્યોગિક મુલાકાતો, ઓન-ધ-જોબ ટ્રેનિંગ, વોકેશનલ લેબનું સંચાલન, મૂલ્યાંકન અને વિદ્યાર્થીઓના પ્લેસમેન્ટ સહિતની જવાબદારીઓ નિભાવે છે. તેમ છતાં તેમને પૂર્ણકાલીન શિક્ષણકાર્યના પ્રમાણમાં વેતન અને સેવાકીય લાભો મળતા નથી.
શિક્ષકોની રજૂઆત મુજબ, એપ્રિલ 2026માં અગાઉની થર્ડ પાર્ટી એજન્સીઓના કરાર પૂર્ણ થયા બાદ ઉનાળુ વેકેશન દરમિયાન તેમની સેવાઓ સ્થગિત કરવામાં આવી હતી. નવા શૈક્ષણિક સત્રમાં શરૂઆતમાં ₹600 પ્રતિદિન અને ત્યારબાદ ₹700 પ્રતિદિનના દરે વેતન ચૂકવવાનું શરૂ કરાયું હતું. હાલમાં શાળામાં હાજરી આપેલા દિવસો પ્રમાણે જ વેતન મળતું હોવાથી જાહેર રજાઓ, તહેવારો અને બીમારીની રજા દરમિયાન આવક મળતી ન હોવાની પણ ફરિયાદ કરવામાં આવી છે.
એજન્સી વગર સીધી નિમણૂક કરવાની માગ
ગાંધીનગર કચેરીમાં રજૂઆત કરવા છતાં થર્ડ પાર્ટી એજન્સીની પસંદગી ન થઈ હોવાને કારણે પ્રક્રિયા અટકી હોવાનું જણાવવામાં આવતું હોવાનો શિક્ષકોએ આક્ષેપ કર્યો છે. હાલમાં જિલ્લા કચેરીઓ દ્વારા સીધું વેતન ચૂકવવામાં આવતું હોવાથી એજન્સી વગર પણ વ્યવસ્થા ચલાવી શકાય છે, ત્યારે વચેટિયા એજન્સી મારફતે ભરતી કરવાની જરૂરિયાત સામે પણ સવાલ ઉઠાવવામાં આવ્યો છે.
શિક્ષકોએ ભારત સરકારની સમગ્ર શિક્ષા માર્ગદર્શિકા, રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ-2020, ઓડિશા હાઈકોર્ટના 2021ના ચુકાદા અને રાજસ્થાન હાઈકોર્ટના 1 એપ્રિલ 2026ના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કરીને સીધી નિમણૂક અને વેતન ચૂકવણીની માગ કરી છે. સાથે હરિયાણા સરકારના મોડેલને અનુસરીને શિક્ષકોને સરકારી સ્વાયત્ત સંસ્થા અથવા રાજ્યના કૌશલ્ય વિકાસ સંબંધિત બોર્ડમાં સમાવવાની માગ કરવામાં આવી છે.
વેકેશનમાં છૂટા કરવાની પ્રથા બંધ કરવાની માગ
વ્યવસાયિક શિક્ષકોએ સમગ્ર શૈક્ષણિક વર્ષ દરમિયાન સેવા ચાલુ રાખવા અને વેકેશનના સમયગાળામાં છૂટા કરવાની પ્રથા બંધ કરવા રજૂઆત કરી છે. તેમના જણાવ્યા મુજબ, વારંવાર એજન્સીઓ બદલાવાથી પગારની અનિશ્ચિતતા, વિલંબ અને નોકરી ગુમાવવાનો ભય રહે છે. આથી 12 મહિનાની સળંગ સેવા અને નોકરીની સુરક્ષા આપવી જરૂરી છે.
શિક્ષકોએ જાહેર રજાઓ, હક્ક રજા, તબીબી રજા અને મહિલા શિક્ષકોને પ્રસૂતિ રજાનો લાભ આપવા ઉપરાંત દર વર્ષે 5 ટકા વેતનવધારો અને લાંબા ગાળાની સેવા બાદ નિયમિતીકરણ માટે સ્પષ્ટ નીતિ ઘડવાની પણ માગ કરી છે.
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