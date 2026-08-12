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સુરત સિવિલ હોસ્પિટલના રેસિડેન્ટ તબીબના જીવન ટૂંકાવવા મામલે VNSGU કુલપતિની ગંભીર નોંધ, ડીન સામે કડક કાર્યવાહીના એંધાણ

વહીવટી તંત્રની ઉદાસીનતા/વિલંબને ગંભીરતાથી લઈને વાઇસ ચાન્સલરે તાકીદે આદેશો જારી કર્યા છે અને વહેલી તકે સંપૂર્ણ અને પારદર્શક રિપોર્ટ રજૂ કરવા તાકીદ કરી છે

વહીવટી તંત્રની ઉદાસીનતા અને વિલંબને ગંભીરતાથી લઈને વાઇસ ચાન્સલરે તાકીદે આદેશો જારી કર્યા છે અને વહેલી તકે સંપૂર્ણ અને પારદર્શક રિપોર્ટ રજૂ કરવા તાકીદ કરી છે
વહીવટી તંત્રની ઉદાસીનતા અને વિલંબને ગંભીરતાથી લઈને વાઇસ ચાન્સલરે તાકીદે આદેશો જારી કર્યા છે અને વહેલી તકે સંપૂર્ણ અને પારદર્શક રિપોર્ટ રજૂ કરવા તાકીદ કરી છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 12, 2026 at 10:40 PM IST

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સુરત: શહેરની નવી સિવિલ હોસ્પિટલ ખાતે બનેલી રેસિડેન્ટ તબીબ ડૉ. હર્ષ પંડ્યાની અત્યંત દુઃખદ આપઘાત ઘટનાએ સમગ્ર મેડિકલ જગત અને શૈક્ષણિક વર્તુળોમાં ભારે હચમચ મચાવી દીધી છે. આ ગંભીર મામલે વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી (VNSGU)ના વાઇસ ચાન્સલર ડૉ. કિશોર સિંહ ચાવડાએ તંત્રની બેદરકારી સામે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. યુનિવર્સિટી દ્વારા સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે કે દેશના એક હોનહાર તબીબને ગુમાવવાનું દુઃખ સમગ્ર યુનિવર્સિટી પરિવાર માટે અસહ્ય છે અને આ મામલે કોઈપણ સ્તરે ક્ષમ્ય રાખવામાં આવશે નહીં.

નિયમો અનુસાર, આવી ગંભીર ઘટના બને ત્યારે તેના 48 કલાકની અંદર જ મેડિકલ કોલેજના ડીન દ્વારા તપાસ અહેવાલ યુનિવર્સિટીના કુલપતિને સોંપવાનો હોય છે પરંતુ આશ્ચર્યજનક રીતે, આટલો સમય વિતી જવા છતાં ડીન ડૉ. જયેશ બ્રહ્મભટ્ટ દ્વારા હજુ સુધી તપાસ રિપોર્ટ યુનિવર્સિટી સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો નથી. વહીવટી તંત્રની આ ઉદાસીનતા અને વિલંબને ગંભીરતાથી લઈને વાઇસ ચાન્સલરે તાકીદે આદેશો જારી કર્યા છે અને વહેલી તકે સંપૂર્ણ અને પારદર્શક રિપોર્ટ રજૂ કરવા તાકીદ કરી છે.

વહીવટી તંત્રની ઉદાસીનતા અને વિલંબને ગંભીરતાથી લઈને વાઇસ ચાન્સલરે તાકીદે આદેશો જારી કર્યા છે અને વહેલી તકે સંપૂર્ણ અને પારદર્શક રિપોર્ટ રજૂ કરવા તાકીદ કરી છે (ETV Bharat Gujarat)

પ્રાપ્ત વિગતો મુજબ, આ સમગ્ર દુર્ઘટના પાછળ એન્ટી રેગિંગ સ્ક્વૉડની ઘોર બેદરકારી પણ સપાટી પર આવી છે. નિયમ મુજબ એન્ટી રેગિંગ કમિટી દ્વારા દર અઠવાડિયે રેગિંગ અટકાવવા માટે નિયમિત રિવ્યુ બેઠકો યોજવાની અનિવાર્યતા હોય છે. જો સમયસર આ પ્રકારના રિવ્યુ થયા હોત અને કડક પગલાં લેવાયા હોત, તો કદાચ આ કિંમતી જીવ બચી શક્યો હોત. આ બેદરકારી બદલ હવે ડીન વિરુદ્ધ પણ કડક પ્રશાસકીય પગલાં લેવાય તેવી પૂરેપૂરી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે. વાઇસ ચાન્સલરે ખાતરી આપી છે કે કમિટીનો આખરી અહેવાલ આવ્યા બાદ રેસિડેન્ટ તબીબ હોય, ફેકલ્ટી સભ્ય હોય, હોસ્ટેલ પ્રશાસન હોય કે પછી કોઈ વહીવટી અધિકારી હોય—જે કોઈ પણ આ ઘટના માટે પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે જવાબદાર જણાશે, તેની સામે દાખલારૂપ અને ઉદાહરણરૂપ સખત શિક્ષાત્મક પગલાં ભરવામાં આવશે.

પીડિત પરિવાર દ્વારા અગાઉ લેવાયેલા પગલાં અને સજા સામે અસંતોષ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો છે. આ અંગે કુલપતિએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે યુનિવર્સિટી તંત્ર પીડિત પરિવારના દુઃખ અને સંવેદનાઓ સાથે સંપૂર્ણપણે જોડાયેલું છે. સામાન્ય સંજોગોમાં આર્થિક દંડ કે અન્ય વહીવટી પ્રતિબંધો લગાડવામાં આવતા હોય છે, પરંતુ આ કેસમાં પરિવારની લાગણીઓ અને ન્યાયની માગને ધ્યાનમાં રાખીને કોઈ પણ દોષિતને છોડવામાં નહીં આવે. કાયદાકીય અને વહીવટી તમામ મર્યાદાઓમાં રહીને કડકમાં કડક સજા નિશ્ચિત કરવામાં આવશે.

આ પ્રકારની માનસિક તાણ અને દુઃખદ ઘટનાઓ ભવિષ્યમાં ક્યારેય ન બને તે માટે યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી તમામ કોલેજો અને ડિપાર્ટમેન્ટ્સને ખાસ માર્ગદર્શિકા અને નિર્દેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. હવેથી તમામ શૈક્ષણિક સંકુલોમાં 'મેન્ટર અને મેન્ટી' યોજનાનો ચુસ્તપણે અને ફરજિયાત અમલ કરાવવામાં આવશે. આ યોજના હેઠળ પ્રત્યેક વિદ્યાર્થી કોઈપણ ક્ષણે, કોઈપણ ખચકાટ વિના પોતાના માર્ગદર્શક શિક્ષકનો સંપર્ક કરી શકશે અને પોતાની મનની વ્યથા, તણાવ કે શૈક્ષણિક સમસ્યાઓ નિઃસંકોચ રજૂ કરી શકશે. આ ઉપરાંત, વિદ્યાર્થીઓમાં માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને રેગિંગ વિરુદ્ધ જાગૃતિ લાવવા માટે વિશેષ અવેરનેસ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવા પણ તાકીદ કરાઈ છે, જેથી આવી દૂષણયુક્ત પ્રવૃત્તિઓ પર કાયમી ધોરણે અંકુશ લાવી શકાય.

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VNSGU VICE CHANCELLOR
ANTI RAGING SQUAD
RESIDENT DOCTOR ENDS LIFE SURAT

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