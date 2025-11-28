VNSGUની અનોખી પહેલ, કોપી કેસના 89 વિદ્યાર્થીઓને દંડ સાથે 'શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા' અર્પણ કરી
વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની આ પહેલ શિક્ષણ જગતમાં એક સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ છે, વાંચો...
Published : November 28, 2025 at 10:10 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 10:20 AM IST
સુરત : વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી (VNSGU) દ્વારા એક આગવી પહેલ કરવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટી મેનેજમેન્ટે પરીક્ષામાં ગેરરીતિ કરનારા વિદ્યાર્થીઓ માટે માત્ર સજા નહીં, પરંતુ સુધારણા અને નૈતિક મૂલ્યોના સિંચનનો એક અનોખો માર્ગ અપનાવ્યો છે.
હાલમાં વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી દ્વારા કોપી કેસમાં પકડાયેલા કુલ 89 વિદ્યાર્થીઓને આકરો રૂ. 2 લાખનો દંડ ફટકારવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આ સાથે જ તેમને 'શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા' અર્પણ કરીને જીવનના નૈતિક મૂલ્યોનું માર્ગદર્શન આપવાની પ્રશંસનીય પહેલ કરવામાં આવી છે.
કોપી કેસમાં 89 વિદ્યાર્થીઓ પકડાયા, રૂ. 2 લાખનો દંડ વસૂલાશે
VNSG યુનિવર્સિટીના કુલપતિ કિશોરસિંહ ચાવડાએ આપેલી માહિતી મુજબ, યુનિવર્સિટીની પરીક્ષામાં આશરે 1.25 લાખ વિદ્યાર્થીઓએ 250 કેન્દ્રો પર પરીક્ષા આપી હતી. આ દરમિયાન કુલ 89 જેટલા વિદ્યાર્થી કાપલી કે વિવિધ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ્સની મદદથી ગેરરીતિ કરતા પકડાયા હતા. આ તમામ વિદ્યાર્થીઓ પાસેથી ગેરરીતિ બદલ કુલ રૂ. 2 લાખ જેટલો દંડ વસૂલવાની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
દંડ સાથે 'શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા' અર્પણ કરી
આ પહેલનો હેતુ સ્પષ્ટ કરતા કિશોરસિંહ ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, "દંડ કરવો એ વહીવટી પ્રક્રિયા છે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓ ભવિષ્યમાં અનૈતિક કૃત્ય ન કરે તે ખૂબ જરૂરી છે." આ જ હેતુથી, કોપી કેસમાં પકડાયેલા તમામ વિદ્યાર્થીઓને શ્રીમદ્ ભગવદ્ ગીતા આપવામાં આવશે. ગીતાના સિદ્ધાંતો, ખાસ કરીને કર્મનો સંદેશ અને નૈતિક મૂલ્યો પર આધારિત તેમનું વિશેષ કાઉન્સિલિંગ પણ કરવામાં આવશે. યુનિવર્સિટીનો આશય છે કે આનાથી વિદ્યાર્થીઓ માત્ર પરીક્ષામાં જ નહીં, પરંતુ જીવનના દરેક ક્ષેત્રમાં સન્માન અને ઈમાનદારીથી વર્તે.
ગેરહાજર વિદ્યાર્થીઓ સામે કડક કાર્યવાહી નિશ્ચિત
ગેરરીતિના કેસની તપાસ માલપ્રેક્ટિસ ઇન્કવાયરી કમિટી દ્વારા હાથ ધરવામાં આવી હતી. જે 42 વિદ્યાર્થીઓ સુનાવણીમાં ગેરહાજર રહ્યા હતા, તેમની સામે યુનિવર્સિટી નિયમો મુજબ આગળની કાર્યવાહી કરશે. જો જરૂરી જણાશે તો તેમને બીજી સુનાવણી માટે બોલાવવામાં આવશે અથવા ઉપલબ્ધ પુરાવાઓના આધારે કમિટી દ્વારા અંતિમ ચુકાદો આપવામાં આવશે. વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીની આ પહેલ શિક્ષણ જગતમાં એક સકારાત્મક પરિવર્તન લાવવાનો પ્રયાસ છે, જ્યાં માત્ર સજા નહીં પણ સદભાવના અને નૈતિકતાનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે.
