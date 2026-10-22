સુરત VNSGUનો અનોખો પ્રયાસ: હોસ્ટેલમાં લગાવ્યા 354 એન્ટી સુસાઇડ પંખા
યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉ. કિશોરસિંહ ચાવડાએ આ પંખાની કાર્યપદ્ધતિનો લાઇવ ડેમો આપીને તેની વિશેષતા સમજાવી
Published : October 22, 2026 at 4:19 PM IST
સુરત: ગુજરાતમાં વિદ્યાર્થીઓના આપઘાતની ઘટનાઓ અટકાવવા અને વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા વધારવાના હેતુથી વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટી (VNSGU) દ્વારા મહત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી છે. યુનિવર્સિટીની હોસ્ટેલમાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને સ્પ્રિંગ મિકેનિઝમ ધરાવતા કુલ 354 એન્ટી સુસાઇડ પંખા લગાવવામાં આવ્યા છે. આ પહેલને રાજ્યની અન્ય શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ માટે પણ પ્રેરણારૂપ માનવામાં આવી રહી છે.
યુનિવર્સિટીના કુલપતિ ડૉ. કિશોરસિંહ ચાવડાએ આ પંખાની કાર્યપદ્ધતિનો લાઇવ ડેમો આપીને તેની વિશેષતા સમજાવી હતી. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, પંખા પર 10 કિલોથી વધુ વજનનો ભાર પડતાં તેની સ્પ્રિંગ છૂટી જાય છે અને વીજ પુરવઠો બંધ થઈ પંખો નીચે આવી જાય છે. આ ખાસ વ્યવસ્થાનો હેતુ પંખાનો ઉપયોગ કરીને આત્મહત્યા કરવાનો પ્રયાસ અટકાવવાનો છે. એક પંખાની કિંમત અંદાજે રૂ. 1,500 છે.
હાલના સમયમાં અભ્યાસનું દબાણ, કારકિર્દીની ચિંતા અને અન્ય માનસિક તણાવના કારણે વિદ્યાર્થીઓ મુશ્કેલ પરિસ્થિતિઓનો સામનો કરતા હોય છે. આવા સંજોગોમાં વિદ્યાર્થીઓની સુરક્ષા માટે ટેક્નોલોજીનો ઉપયોગ કરીને જોખમ ઘટાડવાનો યુનિવર્સિટીનો આ પ્રયાસ મહત્વપૂર્ણ છે.
VNSGUની આ પહેલ બાદ રાજ્યની અન્ય સરકારી અને ખાનગી યુનિવર્સિટીઓ, મેડિકલ કોલેજો તેમજ એન્જિનિયરિંગ કોલેજોની હોસ્ટેલોમાં પણ આવી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ઊભી કરવાની દિશામાં પ્રેરણા મળી શકે છે. જોકે, વિદ્યાર્થીઓની માનસિક સુખાકારી માટે સુરક્ષિત માળખાકીય સુવિધાઓની સાથે કાઉન્સેલિંગ, સમયસર માર્ગદર્શન અને સંવેદનશીલ સહાય પણ એટલી જ જરૂરી છે.
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