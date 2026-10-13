વડોદરા VNFમાં બીજા નોરતે પ્રેમાનંદજી મહારાજનો રંગ છવાયો, મહારાજના સ્વરૂપમાં સજ્જ ખેલૈયાઓએ ખેંચ્યું સૌનું ધ્યાન
વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલના બીજા નોરતે વૃંદાવનના પ્રેમાનંદજી મહારાજના સ્વરૂપમાં સજ્જ થઈને ખેલૈયાઓ ગરબે ઘૂમ્યા, સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
Published : October 13, 2026 at 5:50 PM IST
વડોદરા: નવરાત્રી ફેસ્ટિવલ (VNF)માં બીજા નોરતે અનોખો રંગ જોવા મળ્યો હતો. વૃંદાવનના પ્રેમાનંદજી મહારાજના સ્વરૂપમાં સજ્જ થઈને ગરબે ઘૂમતા ખેલૈયાઓએ ગરબા મેદાનમાં સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. અનોખા વેશમાં સજ્જ ખેલૈયાઓને જોવા માટે લોકોમાં પણ ઉત્સુકતા જોવા મળી હતી.
વૃંદાવનના પ્રેમાનંદજી મહારાજના સ્વરૂપને રજૂ કરતા ખેલૈયાઓ ગરબા રમતા જોવા મળ્યા હતા. સામાન્ય વેશભૂષાથી અલગ આ પ્રસ્તુતિએ ગરબા મહોત્સવમાં હાજર લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. ગરબા મેદાનમાં મહારાજના રૂપમાં સજ્જ ખેલૈયાઓ જ્યાં ગરબે ઘૂમતા હતા ત્યાં લોકો તેમની ઝલક જોવા માટે ઉત્સુક બન્યા હતા. આ અનોખી વેશભૂષા VNFના બીજા નોરતાની ખાસ ચર્ચા બની હતી.
વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલમાં દરરોજ ખેલૈયાઓ ઉત્સાહ અને ઉમંગ સાથે ગરબાની મજા માણે છે. તેની વચ્ચે આવી વિશિષ્ટ વેશભૂષા ગરબા મહોત્સવને અલગ ઓળખ આપે છે. બીજા નોરતે પ્રેમાનંદજી મહારાજના સ્વરૂપમાં સજ્જ ખેલૈયાઓની હાજરીએ પણ ગરબા મેદાનમાં ખાસ આકર્ષણ જમાવ્યું હતું. નવરાત્રીના ઉત્સવમાં પરંપરા, ભક્તિભાવ અને અનોખી રજૂઆતોનો સંગમ જોવા મળ્યો હતો.
આમ, વડોદરા VNFના બીજા નોરતે પ્રેમાનંદજી મહારાજના સ્વરૂપમાં ગરબે ઘૂમતા ખેલૈયાઓએ સૌનું ધ્યાન ખેંચીને મહોત્સવની રંગતને વધુ વિશિષ્ટ બનાવી હતી. અનોખા વેશમાં સજ્જ ખેલૈયાઓને જોવા માટે લોકો ઉમટી પડ્યા હતા અને પ્રેમાનંદજી મહારાજના સ્વરૂપની ઝલક બીજા નોરતાનું નોંધપાત્ર આકર્ષણ બની હતી.
વડોદરા નવરાત્રી ફેસ્ટિવલના બીજા નોરતે પ્રેમાનંદજી મહારાજના સ્વરૂપમાં સજ્જ ખેલૈયાઓએ ગરબા મેદાનમાં અનોખો રંગ જમાવ્યો હતો. તેમની વેશભૂષા અને ગરબાની રજૂઆતે VNFમાં આવેલા લોકોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું.
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