Vivoએ ભારતમાં લૉન્ચ કર્યું 'Vision Discovery Edition' મિક્સ્ડ-રિયાલિટી હેડસેટ; જાણો તેના Features વિશે બધું જ
Vivo Vision Discovery Editionમાં Dual 8K Micro-OLED ડિસ્પ્લે, આઈ ટ્રેકિંગ અને જેસ્ચર કંટ્રોલ સાથે સ્પેસિયલ કોમ્પ્યૂટિંગનો નવો અનુભવ મળે છે.
Published : October 7, 2026 at 5:09 PM IST|
Updated : October 7, 2026 at 5:22 PM IST
હૈદરાબાદઃ વીવોએ મંગળવારે ભારતમાં પોતાની Vivo NEXT ઈવેન્ટ આયોજિત કરી. આ ઈવેન્ટમાં કંપનીએ Vision Discovery Edition નામનું નવું મિક્સ્ડ રિયલિટી હેડસેટ રજૂ કર્યું છે. આ ડિવાઈસ સ્પેશિયલ કોમ્પ્યૂટિંગ માટે બનાવવામા આવ્યું છે. તેમાં બે Micro-OLED ડિસ્પ્લે છે. તેમાં આંખોનું ટ્રેકિંગ અને જેસ્ચરથી કંટ્રોલ કરવાની સુવિધા પણ છે.
આ ડિવાઈસ Qualcommના Snapdragon XR2+ Gen 2 પ્લેટફોર્મ પર ચાલે છે. તેમાં સૉફ્ટવેર માટે OriginOS Vision છે. જો કે, હજુ સુધી કંપનીએ તેની કિંમત અને વેચાણનો ખુલાસો નથી કર્યો, પણ લોકો તેને વીવો સ્ટોર્સ પર જઈને જાતે જ અનુભવ કરી શકે છે.
ડિઝાઈન અને આરામ
Vivo Vision Discovery Edition મિક્સ્ડ રિયલિટી હેડસેટ છે. આ વર્ચુઅલ અને ઑગમેન્ટેડ રિયલિટી બન્નેને મિલાવીને કામ કરે છે. આ વર્ષની શરુઆતમાં વીવીઓ તેને ચીનમાં લૉન્ચ કર્યું હતું. તેનું વજન 398 ગ્રામ, ઉંચાઈ 83mm અને જાડાઈ 40mm છે. તેમાં પૈડેડ હેન્ડબેન્ડ લાગ્યો છે. તેમાં ફિટિંગ અને આરામ માટે અલગ-અલગ લાઈટ-સીલ અને ફોમ પેડિંગના ઑપ્શન આપવામા આવ્યા છે. તેને લાંબા સમય સુધી પહેરવામા સુવિધા રહે છે.
ડિસ્પ્લે, પરફૉર્મેન્સ અને કંટ્રોલ
આ હેડસેટમાં બે બાઈનોકુલર Micro-OLED ડિસ્પ્લે છે. તેનું રિઝોલ્યૂશન 8K છે. દરેક આંખ માટે 3840 × 3552 પિક્સલ મળે છે. ડિસ્પ્લે 94% કલર ગેમટ કવર કરે છે. Delta E 2થી ઓછું છે જેનાથી રંગ સારા દેખાય છે.
તેમા પાવર માટે Qualcomm Snapdragon XR2+ Gen 2 પ્લેટફોર્મ લાગ્યું છે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ પહેલા જનરેશનના મુકાબલે જીપીયૂ પરફૉર્મેન્સ 2.5 ગણુ અને AI પરફૉર્મેન્સ 8 ગણા સુધી સુધરી શકે છે. તેમાં અલ્ટ્રા-લો-લેટેન્સી પાસથ્રૂ પણ સપોર્ટ કરે છે એટલે કે બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, વાસ્તવિક દુનિયાને વિલંબ વિના જોઈ શકાય છે.
ઈન્ટરેક્શન માટે કેમેરા અને ડેપ્થ સેન્સર ઉપયોગમાં લેવાય છે. આઈ-ટ્રેકિંગ સિસ્ટમ 1.5 ડિગ્રીની સટીકતા આપે છે. હાથ અને આંગળીઓના જેસ્ચરને 26 ડિગ્રી ઑફ ફ્રીડમ સુધી ઓળખે છે. વર્ટિકલ ટ્રેકિંગ રેન્જ 175 ડિગ્રી છે. તેનાથી યુઝર હાથ હલાવીને અને પિંચ જેસ્ચરથી વર્ચુઅલ ચીજોને કંટ્રોલ કરી શકે છે. આ માટે ફક્ત કંટ્રોલર પર નિર્ભર રહેવાની જરૂર નથી પડતી.
સૉફ્ટવેર અને ઉપયોગની રીત
આ હેન્ડસેટ OriginOS Vision પર ચાલે છે. આ મિક્સ્ડ રિયાલિટી માટે ખાસ બનાવેલું પ્લેટફૉર્મ છે. તેમાં મુખ્ય ફીચરમાં વીવો વિઝન સિનેમા મોડ સામેલ છે. તેમાં 120 ફુટના સિનેમા સ્ક્રીન જેવો વર્ચુઅલ ડિસ્પ્લે બની જાય છે. તેમાં લાઈવ સ્પોર્ટ્સ, ઈસ્પોર્ટ્સ જોવા, ગેમિંગ અને અન્ય મનોરંજન માટે પણ ઉપયોગ કરી શકાય છે.
તેને અત્યાર સુધી ભારતમાં ખરીદવા માટે ઉપલબ્ધ નથી કરાવવામા આવ્યુ, પણ કંપનીએ જણાવ્યું કે તેને લોકો 10 શહેરના 15 એક્સપીરિયન્સ ઝોનમાં જઈને જાતે ઉપયોગ કરી શકે છે. આ શહેરોમાં દિલ્હી, મુંબઈ, બેંગલુરુ, કોલકાતા, અમદાવાદ, કોયંબટૂર, ઈન્દોર, દેહરાદૂન, પટના અને નાગપુર સામેલ છે.
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