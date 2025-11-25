આજે વિવાહ પંચમીનો પાવન પર્વ, સીતાજી અને રામચંદ્ર ભગવાનનો યોજાયો હતો 'સ્વયંવર'
સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર આજના દિવસે સીતા માતા અને ભગવાન રામચંદ્રજીના સ્વયંવરનો પ્રસંગ પણ આયોજિત થયો હતો.
Published : November 25, 2025 at 6:32 AM IST
જુનાગઢ : માગશર મહિનાની પંચમીને સનાતન ધર્મમાં વિવાહ પંચમી તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર આજના દિવસે સીતા માતા અને ભગવાન રામચંદ્રજીના સ્વયંવરનો પ્રસંગ પણ આયોજિત થયો હતો, ત્યારે આજે અયોધ્યામાં પણ ભગવાન રામજી મંદિરના ભવ્યાતી ભવ્ય કાર્યક્રમનું પણ આયોજન થયું છે
માગશર મહિનાની પાંચમને વિવાહ પંચમી તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર માગશર મહિનાના પાંચમના દિવસે સીતા માતાનો સ્વયંવર યોજવામાં આવ્યો હતો. જેને વિક્રમ સંવતના વર્ષમાં વિવાહ પંચમી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. સીતા માતા ખૂબ જ અભ્યાસુ અને એકદમ તેજસ્વી દેવી હતા. જેથી તેમના પિતા દ્વારા તેમની પુત્રીને ખૂબ જ જ્ઞાની અને પરાક્રમી પુરુષ પતિ તરીકે મળે અને તે માટે સ્વયંવરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
સીતા માતાના સ્વયંવરમાં જે તે સમયે પરંપરાની રાજા રજવાડાઓ અને અસુરો પણ હાજર રહ્યા હતા. જેમાં રાવણ પણ એક હતો, પરંતુ આ સ્વયંવરમાં શિવ ધનુષને ઉઠાવીને તેની પણછ ચડાવી આપનાર પરાક્રમી પુરુષને સીતા માતા પત્ની તરીકે વરમાળા પહેરાવશે આવી તેમના પિતા દ્વારા મર્યાદા રાખવામાં આવી હતી.
जो आनंद सिंधु सुखरासी।— Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra (@ShriRamTeerth) January 22, 2024
सीकर तें त्रैलोक सुपासी॥ pic.twitter.com/m48Pe2vUQ3
ભગવાન રામ એ પણછ ચડાવીને પરાક્રમ બતાવ્યું
સીતા માતાના પિતા દ્વારા રાખવામાં આવેલા સ્વયંવરમાં ભગવાન રામે શિવ ધનુષ ઉચકીનેને તેની પણછ ચડાવી હતી. જેથી વિષ્ણુ અવતાર ભગવાન રામ સ્વયંવરમાં સીતા માતાના પતિ તરીકે વરમાળા પહેરવાના એકમાત્ર અધિકારી બન્યા હતા. આજના દિવસે જ રામની સાથે લક્ષ્મણ શત્રુઘ્ન અને ભરતના પણ વિવાહ પ્રસંગ સંપન્ન થયા હોય તેવી પરંપરા પણ જોવા મળે છે, ત્યારે આવતીકાલે અયોધ્યામાં ભગવાન રામના જન્મ સ્થળે નૂતન રામ મંદિરના ભવ્યાતિ ભવ્ય લોકાર્પણ અને પૂજન વિધિ પણ થવા જઈ રહી છે. જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે સમગ્ર દેશમાંથી આવેલા સાધુ-સંતો અને મહંતો પણ આ ધર્મ કાર્યમાં હાજરી આપવા જનાર છે.
વિવાહ પંચમીના દિવસે કોઈપણ વ્યક્તિના વિવાહને પણ ખૂબ જ શુભ અને પુણ્યકારી માનવામાં આવ્યું છે, સાથે સાથે આજના દિવસે ભગવાન શ્રીરામને માતા સીતાના દર્શનને પણ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનવામાં આવ્યા છે જેથી વિવાહ પંચમીના દિવસે ન માત્ર ભગવાન રામના લગ્ન પરંતુ સનાતન ધર્મની સૌથી મોટી પરંપરાની સાક્ષી પણ માગશર મહિનાની પાંચમ બની હતી. જેથી તેને વિવાહ પંચમી તરીકે તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.
