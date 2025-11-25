ETV Bharat / state

આજે વિવાહ પંચમીનો પાવન પર્વ, સીતાજી અને રામચંદ્ર ભગવાનનો યોજાયો હતો 'સ્વયંવર'

સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર આજના દિવસે સીતા માતા અને ભગવાન રામચંદ્રજીના સ્વયંવરનો પ્રસંગ પણ આયોજિત થયો હતો.

આજે સીતાજી અને રામચંદ્ર ભગવાનના યોજાયો હતો 'સ્વયંવર'
આજે સીતાજી અને રામચંદ્ર ભગવાનના યોજાયો હતો 'સ્વયંવર' (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 25, 2025 at 6:32 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

જુનાગઢ : માગશર મહિનાની પંચમીને સનાતન ધર્મમાં વિવાહ પંચમી તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર આજના દિવસે સીતા માતા અને ભગવાન રામચંદ્રજીના સ્વયંવરનો પ્રસંગ પણ આયોજિત થયો હતો, ત્યારે આજે અયોધ્યામાં પણ ભગવાન રામજી મંદિરના ભવ્યાતી ભવ્ય કાર્યક્રમનું પણ આયોજન થયું છે

આજે વિવાહ પંચમીનો પાવન પર્વ

માગશર મહિનાની પાંચમને વિવાહ પંચમી તરીકે પણ ઉજવવામાં આવે છે. સનાતન ધર્મની પરંપરા અનુસાર માગશર મહિનાના પાંચમના દિવસે સીતા માતાનો સ્વયંવર યોજવામાં આવ્યો હતો. જેને વિક્રમ સંવતના વર્ષમાં વિવાહ પંચમી તરીકે ઉજવવામાં આવે છે. સીતા માતા ખૂબ જ અભ્યાસુ અને એકદમ તેજસ્વી દેવી હતા. જેથી તેમના પિતા દ્વારા તેમની પુત્રીને ખૂબ જ જ્ઞાની અને પરાક્રમી પુરુષ પતિ તરીકે મળે અને તે માટે સ્વયંવરનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.

સીતાજી અને રામચંદ્ર ભગવાનના યોજાયો હતો 'સ્વયંવર' (ETV Bharat Gujarat)

સીતા માતાના સ્વયંવરમાં જે તે સમયે પરંપરાની રાજા રજવાડાઓ અને અસુરો પણ હાજર રહ્યા હતા. જેમાં રાવણ પણ એક હતો, પરંતુ આ સ્વયંવરમાં શિવ ધનુષને ઉઠાવીને તેની પણછ ચડાવી આપનાર પરાક્રમી પુરુષને સીતા માતા પત્ની તરીકે વરમાળા પહેરાવશે આવી તેમના પિતા દ્વારા મર્યાદા રાખવામાં આવી હતી.

ભગવાન રામ એ પણછ ચડાવીને પરાક્રમ બતાવ્યું

સીતા માતાના પિતા દ્વારા રાખવામાં આવેલા સ્વયંવરમાં ભગવાન રામે શિવ ધનુષ ઉચકીનેને તેની પણછ ચડાવી હતી. જેથી વિષ્ણુ અવતાર ભગવાન રામ સ્વયંવરમાં સીતા માતાના પતિ તરીકે વરમાળા પહેરવાના એકમાત્ર અધિકારી બન્યા હતા. આજના દિવસે જ રામની સાથે લક્ષ્મણ શત્રુઘ્ન અને ભરતના પણ વિવાહ પ્રસંગ સંપન્ન થયા હોય તેવી પરંપરા પણ જોવા મળે છે, ત્યારે આવતીકાલે અયોધ્યામાં ભગવાન રામના જન્મ સ્થળે નૂતન રામ મંદિરના ભવ્યાતિ ભવ્ય લોકાર્પણ અને પૂજન વિધિ પણ થવા જઈ રહી છે. જેમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની સાથે સમગ્ર દેશમાંથી આવેલા સાધુ-સંતો અને મહંતો પણ આ ધર્મ કાર્યમાં હાજરી આપવા જનાર છે.

વિવાહ પંચમીનો પાવન પર્વ
વિવાહ પંચમીનો પાવન પર્વ (ETV Bharat Gujarat)

વિવાહ પંચમીના દિવસે કોઈપણ વ્યક્તિના વિવાહને પણ ખૂબ જ શુભ અને પુણ્યકારી માનવામાં આવ્યું છે, સાથે સાથે આજના દિવસે ભગવાન શ્રીરામને માતા સીતાના દર્શનને પણ ખૂબ જ ભાગ્યશાળી માનવામાં આવ્યા છે જેથી વિવાહ પંચમીના દિવસે ન માત્ર ભગવાન રામના લગ્ન પરંતુ સનાતન ધર્મની સૌથી મોટી પરંપરાની સાક્ષી પણ માગશર મહિનાની પાંચમ બની હતી. જેથી તેને વિવાહ પંચમી તરીકે તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે.

આ પણ વાંચો...

  1. આવતીકાલે અયોધ્યા રામ મંદિરમાં લગ્ન પંચમી પર ભવ્ય ઉજવણી; રાજા રામ પીળા વસ્ત્રો કરશે ધારણ, પીએમ મોદી કરશે આરતી
  2. માગશર માસ: સનાતન ધર્મનો સર્વશ્રેષ્ઠ મહિનો, રામ-સીતા વિવાહ અને ભગવદ્ગીતાનો જન્મ માસ

TAGGED:

JUNAGADH VIVAH PANCHAMI RAM MANDIR
VIVAH PANCHAMI FESTIVAL
SITAJI AND RAMACHANDRA SWAYAMVAR
VIVAH PANCHAMI SWAYAMVAR
VIVAH PANCHAMI FESTIVAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.