ગુજરાતમાં વિટામિન B12 અને D3ની ઉણપનો વધતો ખતરો! બાળકો અને મહિલાઓના સ્વાસ્થ્ય અંગે નિષ્ણાતોની ચોંકાવનારી ચેતવણી
બદલાતી જીવનશૈલી, અસંતુલિત આહાર અને સૂર્યપ્રકાશનો અભાવ બની રહ્યા છે મુખ્ય કારણો; જાણો નિષ્ણાતોના મંતવ્યો અને બચવાના અસરકારક ઉપાયો.
Published : November 5, 2026 at 1:01 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 1:27 PM IST
મનોજ ખત્રી, અમદાવાદ: શું તમે ક્યારેય વિચાર્યું છે કે આપણી આ ભાગદોડ ભરેલી જીવનશૈલી આપણા શરીરને અંદરથી કઈ રીતે ખોખલું કરી રહી છે? તાજેતરમાં સામે આવેલા ગુજરાત સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ અને વિટામિન B12 અને D3 ની ઉણપ ના ચોંકાવનારા આંકડાઓએ સમગ્ર આરોગ્ય તંત્રનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. જો તમે પણ સતત થાક કે નબળાઈ અનુભવતા હોવ, તો આ વિશેષ અહેવાલ ખાસ તમારા માટે છે જે વિવિધ રિપોર્ટ, એલોપેથી અને આયુર્વેદના તબિબોના નિષ્ણાંત તબિબોના મંતવ્યો સાથેનો છે.
બાળકો અને મહિલાઓમાં પોષક તત્ત્વોનો અભાવ
તાજેતરમાં ગુજરાત સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ અને નેશનલ ફેમિલી હેલ્થ સર્વે (NFHS-6)ના તાજા આંકડાઓ સામે આવ્યા છે, જેણે રાજ્યભરના આરોગ્ય નિષ્ણાતોની ચિંતા વધારી દીધી છે. બદલાતી જીવનશૈલી, ફાસ્ટ ફૂડ કલ્ચર અને સૂર્યપ્રકાશના ઓછા સંપર્કને કારણે રાજ્યના શહેરી વિસ્તારોમાં લોકોના શરીરમાં વિટામિન B12 અને D3ની ઉણપ કાળઝાળ ઝડપે વધી રહી છે. ખાસ કરીને 0 થી 12 વર્ષના માસૂમ બાળકો અને મહિલાઓમાં આ પોષક તત્વોનો અભાવ ગંભીર બીમારીઓને આમંત્રણ આપી રહ્યો છે. આ ગંભીર સમસ્યાને ડામવા માટે રાજ્ય સરકાર અને સ્થાનિક આરોગ્ય તંત્ર દ્વારા શહેરોમાં સ્ક્રિનિંગ ઝુંબેશ અને જાગૃતિ અભિયાન સઘન બનાવવામાં આવ્યા છે. ચાલો વિગતવાર સમજીએ આ સર્વેના ચોંકાવનારા તથ્યો અને તેનાથી બચવાના ઉપાયો.
વિટામિન B12 અને D3ની ઉણપ: વર્તમાન સ્થિતિ અને ગંભીર આંકડા
- આરોગ્ય સંશોધનો અને તાજેતરના સર્વેક્ષણો દર્શાવે છે કે આપણી દૈનિક ખાણી-પીણીની આદતો અને બેઠાડુ જીવનશૈલીના કારણે શરીરના મહત્વપૂર્ણ વિટામિન્સનું સંતુલન બગડી રહ્યું છે.
- ખાસ કરીને 0 થી 12 વર્ષના બાળકોમાં વિટામિન B12 ની ઉણપ 43% થી 67% સુધી અત્યંત ઊંચા પ્રમાણમાં નોંધાઈ છે, જે આવનારી પેઢીના સ્વાસ્થ્ય માટે લાલબતી સમાન છે.
"માનવ શરીરમાં વિટામિન B12 ની દૈનિક જરૂરિયાત માત્ર 3થી 4 માઇક્રોગ્રામ જેટલી જ હોય છે. માનવ શરીરનું લિવર આ વિટામિનને 3થી 5 મિલીગ્રામ સુધી સ્ટોર કરી શકે છે, જેના કારણે શરૂઆતમાં તેના લક્ષણો સપાટી પર આવતા નથી અને રોગ અંદરખાને વધતો રહે છે." ડૉ.ભગીરથ સોલંકી, પ્રોફેસર ઓફ મેડિસીન, BJ મેડિકલ કોલેજ
બીજી તરફ, સૂર્યપ્રકાશના ઓછા સંપર્કમાં રહેતા શહેરીવાસીઓમાં વિટામિન D3ની અછત પણ મોટા પાયે જોવા મળી રહી છે. ઇન્ડીયન મેડિકલ એસોસિએશનના પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ અને ઓર્થોપેડિક સર્જન ડૉ. જીતુ પટેલના જણાવ્યા મુજબ, સામાન્ય તપાસ માટે આવતા દર 100 દર્દીઓમાંથી 30થી 35 દર્દીઓમાં વિટામિન D3ની ઉણપ સ્પષ્ટપણે જોવા મળે છે.
"તબીબી વિજ્ઞાન અનુસાર પુખ્ત વયના સ્વસ્થ શરીરમાં D3નું સ્તર 30 નેનોગ્રામથી 100 નેનોગ્રામની વચ્ચે હોવું સામાન્ય કે નોર્મલ ગણવામાં આવે છે. જ્યારે રિપોર્ટમાં 15થી ઓછું સ્તર આવે ત્યારે તેને ગંભીર ગણવામાં આવે છે. 100થી ઉપર હોય તો વિટામીન D3 ઓછું કન્ઝ્યુમ કરવું જોઇએ." ડૉ. જીતુ પટેલ, પૂર્વ પ્રેસિડેન્ટ, ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન અને ઓર્થોપેડિક સર્જન.
શરીરમાં પોષક તત્વોની સ્થિતિ
- બાળકોમાં વિટામિન B12 ની ઉણપનું પ્રમાણ : 43% થી 67%
- પુખ્ત વયના લોકોમાં D3 નું સામાન્ય સ્તર : 30 ng/ml થી 100 ng/ml
- માનવ શરીરમાં દૈનિક B12 ની જરૂરિયાત : 3 થી 4 માઇક્રોગ્રામ
- લિવરમાં સંગ્રહ થતી B12 ની મહત્તમ માત્રા: 3 થી 5 મિલીગ્રામ
શહેરી વિસ્તારોમાં આરોગ્ય માળખું અને સ્ક્રિનિંગની વ્યાપક કામગીરી
ગ્રામ્ય વિસ્તારોની સરખામણીએ શહેરી વિસ્તારોમાં જીવનની ભાગદોડ વધુ હોય છે, જેના લીધે લોકો પોતાના સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે દુર્લક્ષ સેવતા હોય છે. આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને ગુજરાત સરકાર અને મહાનગરપાલિકાઓ દ્વારા આરોગ્ય માળખાને મજબૂત કરવા માટે અનેક પગલાં લેવામાં આવ્યા છે
આહારમાં અનિયમિતતા અને શાકાહારી ભોજનની અસરો
આધુનિક જીવનશૈલીમાં જંક ફૂડ અને મેંદા યુક્ત પદાર્થોનું સેવન વધી ગયું છે, જે પાચનતંત્રને નબળું પાડે છે. ખાસ કરીને સંપૂર્ણ શાકાહારી ભોજન લેનારા લોકોમાં વિટામિન B12 ની ઉણપનું જોખમ સૌથી વધુ રહે છે કારણ કે આ વિટામિન મુખ્યત્વે પ્રાણીજન્ય ખોરાકમાંથી જ પ્રાપ્ત થાય છે. આ ઉણપને કારણે શરીરમાં સતત થાક રહેવો, હાથ-પગમાં કળતર થવી, યાદશક્તિ નબળી પડવી અને નર્વસ સિસ્ટમ પર માઠી અસર થવી જેવા લક્ષણો જોવા મળે છે.
નિષ્ણાતોની સલાહ અને પરંપરાગત આયુર્વેદિક ઉપાયો
આ સમસ્યાઓથી બચવા માટે આયુર્વેદમાં શું ઉપાયો અને ઔષધીઓ છે તેના માટે નિષ્ણાતો દ્વારા કેટલીક મહત્વપૂર્ણ સલાહ આપવામાં આવી છે
મણીબેન સરકારી આયુર્વેદિક હોસ્પિટલના મેડિકલ ઓફિસર ડૉ. પ્રણવ દલવાડી જણાવે છે કે, આયુર્વેદ મુજબ જો શરીરમાં જઠરાગ્નિ કે 'અગ્નિ' મજબૂત હોય તો ખોરાકમાંથી પોષક તત્વોનું શોષણ યોગ્ય રીતે થાય છે અને શરીર પોતાની મેળે વિટામિન B12 નું સંતુલન જાળવી શકે છે. આ માટે ભોજનમાં તાજી છાશમાં જીરું અને અજમો નાખીને લેવું ખૂબ જ ફાયદાકારક છે. આ ઉપરાંત, અઠવાડિયામાં ઓછામાં ઓછી એકવાર પરંપરાગત દહીં-ભાતનું સેવન કરવું પેટ માટે ગુણકારી સાબિત થાય છે. વિટામિન D3 ની પૂર્તિ માટે સવારે 20 થી 30 મિનિટ હળવા તડકામાં બેસવું અનિવાર્ય છે, કારણ કે સૂર્યના કિરણો ત્વચાના સંપર્કમાં આવવાથી કુદરતી રીતે D3 બને છે.
સોશિયલ મીડિયા પર ઉપલબ્ધ અધૂરી માહિતી કે મિત્રોની સલાહથી કોઈપણ પ્રકારના ઓવર-ધ-કાઉન્ટર સપ્લિમેન્ટ્સ કે વિટામિનની ગોળીઓ જાતે જ શરૂ કરી દેવી જોખમી બની શકે છે. ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ પ્રોપર બ્લડ ટેસ્ટ કરાવીને જ ડોઝ નક્કી કરવો જોઈએ, કારણ કે વધુ પડતું વિટામિન D3 શરીરની કિડની પર ગંભીર વિપરીત અસર કરી શકે છે.
આરોગ્ય એ જ માનવ જીવનની સૌથી મોટી અને સાચી મૂડી છે, અને તેને સાચવવાની જવાબદારી આપણી પોતાની છે. ગુજરાત સ્વાસ્થ્ય સર્વેક્ષણ ના આંકડાઓ માત્ર એક ડેટા નથી, પરંતુ તે આપણા માટે એક ચેતવણી છે કે આપણે આપણી ખાનપાનની આદતો અને જીવનશૈલી સુધારવાની તાતી જરૂર છે. માત્ર સરકારી યોજનાઓ કે મોટી હોસ્પિટલો પર નિર્ભર રહેવાને બદલે, જો આપણે આપણા દૈનિક આહારમાં પૌષ્ટિક ખોરાક, તાજા ફળો, છાશ અને કુદરતી વાતાવરણનો સમાવેશ કરીશું, તો વિટામિન B12 અને D3 ની ઉણપ જેવી સમસ્યાઓથી સરળતાથી મુક્તિ મેળવી શકીશું. આજથી જ સભાન બનો, સ્વસ્થ રહો અને તમારા પરિવારને પણ નિરોગી રાખો.
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