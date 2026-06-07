વિસનગર: બે સગી બહેનોને બ્લેકમેલ કરી દુષ્કર્મ આચરી નગ્ન ફોટા સોશિયલ મીડિયામાં કર્યા વાયરલ
2023માં શરૂ થયેલી ઘટના અંતે 03 જૂને ફોટા વાયરલ થતાં પર્દાફાશ, PI કે.બી. પટેલની ટીમે BNS, POCSO અને IT એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધી કરી કાર્યવાહી.
Published : June 7, 2026 at 4:09 PM IST
વિસનગર : શહેરમાં માનવતાને શરમાવતી એક સનસનાટીભરી ઘટનામાં બે સગી બહેનો સાથે લાંબા સમય સુધી બ્લેકમેલ કરી અવારનવાર દુષ્કર્મ આચરનાર શખ્સને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં દબોચી લીધો છે.
વિસનગર શહેર પોલીસ સ્ટેશનના પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કે. બી. પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપી નવીન કાનજીભાઈ ચૌધરી (રહે. ભાલુસણા, તા. સતલાસણા, જી. મહેસાણા) એ પોતાના દૂરના સગપણનો લાભ લઈ બંને યુવતીઓનું જીવન નર્ક બનાવી દીધું હતું.
પોલીસ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સમગ્ર મામલાની શરૂઆત વર્ષ 2023માં થઈ હતી. આરોપી પોતાની સફેદ સ્વીફ્ટ કારમાં મોટી બહેનને આદર્શ હાઇસ્કૂલ પાસેથી ઉઠાવી ગયો હતો અને શાસ્ત્રીનગર સોસાયટી જવાના સુમસાન રસ્તે લઈ જઈ ગાડીમાં જ તેના પર દુષ્કર્મ ગુજાર્યું હતું. તેણે પીડિતાના માતા-પિતા અને નાના ભાઈને જાનથી મારી નાખવાની ધમકી આપી ઘટનાને છુપાવવા દબાણ કર્યું અને પોતાના મોબાઈલમાં તેના નગ્ન ફોટા ઉતારી લીધા.
આરોપીની હવસ અહીં જ અટકી નહીં. મોટી બહેનના અશ્લીલ ફોટા તેની 15 વર્ષીય નાની બહેનને બતાવી તેને બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું. જો જણાવેલી જગ્યાએ નહીં આવે તો તેની બહેનના ફોટા સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરી દેવાની ધમકી આપીને તેણે નાની બહેન સાથે પણ શાસ્ત્રીનગર સોસાયટી પાસે સ્વીફ્ટ ગાડીમાં અવારનવાર બળાત્કાર ગુજાર્યો હતો.
ગત તારીખ 03 જૂન 2026ના રોજ પીડિતાઓએ આરોપી સાથેના તમામ સંબંધો કાપી નાખતા ઉશ્કેરાયેલા નવીન ચૌધરીએ બંને બહેનોના વાંધાજનક ફોટા ચૌધરી સમાજના એક વોટ્સએપ ગ્રુપમાં વાયરલ કરી દીધા. ફોટા જોતાની સાથે જ પીડિત પરિવાર તાત્કાલિક વિસનગર શહેર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો અને સમગ્ર ઘટનાની ફરિયાદ નોંધાવી.
"આ કેસ અત્યંત ગંભીર હતો. ફરિયાદના આધારે ત્વરાએ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS) 2023ની કલમ-64(2)(m), 65(1), 137(2), 351(1) તેમજ POCSO એક્ટની કલમ-4(2), 5(l), 6, 7, 8, 9(l), 10 અને IT એક્ટની કલમ-67(A) હેઠળ ગુનો દાખલ કરી આરોપી નવીન ચૌધરીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી," PI કે.બી. પટેલે જણાવ્યું.
પોલીસે આરોપીનો મોબાઈલ ફોન, ગુનામાં વપરાયેલી સ્વીફ્ટ ગાડી અને ઘટના સમયે પહેરેલા કપડાં મુદ્દામાલ તરીકે જપ્ત કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટની માર્ગદર્શિકા મુજબ પીડિત બહેનોની ઓળખ ગુપ્ત રાખવામાં આવી છે.
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