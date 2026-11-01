કમોસમી વરસાદે પાક બરબાદ કરી દીધો, ખેડૂતે ખેતરમાં યોજ્યું મરચીનું બેસણું!
રાજકોટના વીરપુરમાં માવઠાને કારણે ખેડૂતોને મોટાપાયે નુકસાન થયું હોવાના અહેવાલ છે
Published : November 1, 2026 at 9:38 PM IST
રાજકોટ: યાત્રાધામ વીરપુર પંથકમાં કુદરતનો કહેર ખેડૂતો માટે મોટી આફત બનીને ત્રાટક્યો છે. સતત બીજા દિવસે ભારે પવન સાથે વરસેલા કમોસમી માવઠાએ ધરતીપુત્રોની આશા પર પાણી ફેરવી દીધું છે. મરચી સહિતના તૈયાર પાકને મોટું નુકસાન થતા, પોતાની બરબાદ થયેલી મહેનત જોઈને રોષે ભરાયેલા ખેડૂતોએ ખેતરમાં જ મરચીના પાકનું બેસણું યોજીને સરકાર સામે અનોખો વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને તાત્કાલિક વળતરની માંગ કરી છે.
પ્રાપ્ત વિગતો અનુસાર, વીરપુર પંથકમાં કમોસમી માવઠાના કારણે ખેતીના પાકને ભારે નુકસાન પહોંચ્યું છે. ભારે પવન સાથે વરસાદ ખાબકતા મરચીના ઉભા પાકના છોડ જમીનદોસ્ત થયા છે અને મરચા ખરી પડ્યા છે.
ખેડૂત અરવિંદભાઈ વેકરીયાએ જણાવ્યું હતું કે, તેમણે આઠ વીઘા જમીનમાં મરચીનું વાવેતર કર્યું હતું અને એક વીઘે 35 થી 40 હજાર રૂપિયા જેટલો ખર્ચ કર્યો હતો. શરૂઆતમાં વરસાદની અછતનો સામનો કર્યા બાદ માંડ માંડ પાક તૈયાર થયો હતો, ત્યાં આ કુદરતી આફતે તેમને પાયમાલ કરી દીધા છે. મરચી ઉપરાંત કપાસ, મગફળી અને તુવેર સહિતના પાકોમાં પણ નુકસાનની મોટી ભીતિ સેવાઈ રહી છે.
વરસાદની અછત અને કમોસમી માવઠાની બેવડી મુસીબતમાં ઘેરાયેલા ખેડૂતોની વેદના એટલી હદે વધી છે કે તેમણે ખેતરમાં જ બગડેલા મરચીના પાકનું બેસણું યોજ્યું હતું. ખેડૂતોએ આક્રોશ ઠાલવતા કૃષિ મંત્રીને એસી ઓફિસમાંથી બહાર આવીને ધરતીપુત્રોની વાસ્તવિક વેદના સમજવાની અપીલ કરી છે. તેઓની સ્પષ્ટ માંગ છે કે વીરપુર પંથકમાં તાત્કાલિક પાક નુકસાનીનો સરવે કરાવવામાં આવે અને આ વિસ્તારને દુષ્કાળગ્રસ્ત જાહેર કરી ખેડૂતોને યોગ્ય અને ઝડપી સહાય ચૂકવવામાં આવે.
કુદરતની બેવડી મારથી જગતના તાતની કમર તૂટી ગઈ છે, ત્યારે ખેડૂતો હવે સરકાર તરફ આશાભરી નજરે જોઈ રહ્યા છે. હવે તંત્ર દ્વારા પાક નુકસાનીનો સરવે ક્યારે હાથ ધરવામાં આવે છે અને ખર્ચના ખાડામાં ઉતરી ગયેલા ખેડૂતોને ક્યારે સહાય મળે છે, તેના પર સૌની નજર મંડાયેલી છે.
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