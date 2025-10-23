યાત્રાધામ વીરપુરમાં દર્શનાર્થીઓ ઉમટ્યા, જલારામ બાપાના દર્શન-સદાવ્રતના પ્રસાદનો લાભ લીધો
પ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વીરપુર જલારામ ધામ ખાતે દિવાળીના તહેવાર નિમિતે યાત્રાળુઓ અને ભક્તોની ભીડ જોવા મળી રહી છે.
Published : October 23, 2025 at 1:37 PM IST
રાજકોટ : પ્રકાશ પર્વ દિવાળીના વેકેશનમાં ધાર્મિક સ્થળ પર પર્યટકોને વધારે ધસારો જોવા મળ્યો હતો. ખાસ કરીને સૌરાષ્ટ્રમાં વીરપુર, સોમનાથ, દ્વારકા, પોરબંદર વગેરે ધાર્મિક સ્થળોએ લોકો દિવાળીની રજાઓ માણવા ઉમટી પડ્યા છે. ત્યારે નવા વર્ષના પ્રારંભમાં જ યાત્રાધામ વીરપુરમાં મંદિર તેમજ બજારમાં યાત્રાળુઓની ભીડ જોવા મળી હતી. આજે ભાઈબીજ છે, સનાતન ધર્મની પરંપરા સાથે આ તહેવાર જોડાયેલો છે. આ દિવસે પણ ભક્તોની ભીડ યથાવત છે.
વીરપુરમાં માનવ મહેરામણ ઉમટ્યું
સામાન્ય રીતે દિવાળીના તહેવારોમાં લોકો અલગ અલગ પર્યટન સ્થળ તેમજ ધાર્મિક સ્થળ પર દર્શન કરવા તેમજ વેકેશનની મોજ માણતા નજરે પડતા હોય છે. ત્યારે દેશ વિદેશમાં જેમનું નામ ગુંજે છે તેવા સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વિરપુર જલારામ ગામ ખાતે સમગ્ર ગુજરાત અને અન્ય રાજ્યોમાંથી ભક્તો અને શ્રદ્ધાળુઓ ઉમટ્યા છે. પૂજ્ય જલારામ બાપાના જ્યાં વર્ષોથી સદાવ્રત ચાલે છે તેવા ગામમાં દિવાળીના તહેવાર પર દાદાના દર્શન કરવા અને સદાવ્રતના ભોજન પ્રસાદને લેવા માટે ઘોડાપુર ઉમટી પડ્યું હતું.
નૂતન વર્ષની શુભ શરૂઆત : વિક્રમ સંવત 2082 નૂતન વર્ષના પ્રથમ દિવસે યાત્રાધામ વીરપુરમાં પૂજ્ય જલારામ બાપાના મંદિરે દર્શનાર્થીઓ મોટી સંખ્યામાં જોવા મળ્યા હતા. દેશ-વિદેશથી સૌરાષ્ટ્રના ધાર્મિક સ્થાનો પર આવતા અનેક લોકોએ વીરપુર ખાતે પૂજ્ય સંત શ્રી જલારામ બાપાના દર્શન કરીને નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત કરી હતી. સાથે જ પૂજ્ય જલારામ બાપાને શીશ ઝૂકાવીને આવનાર વર્ષમાં પોતાના સહિત સર્વે લોકોનું આરોગ્ય અને સ્વાસ્થ્ય સારું રહે તથા દેશ વિકાસના પંથે આગળ વધે તેવી પ્રાર્થના કરી હતી.
