રાજકોટ સિવિલ હોસ્પિટલમાં સંવેદનહીનતા: વૃદ્ધ દંપતી સ્ટ્રેચર ધકેલતા રહ્યા; પાર્કિંગમાં 7 ઈ-રિક્ષા ધૂળ ખાતી મળી, જુઓ Viral વીડિયો
વૃદ્ધ મહિલા જાતે તેમના સ્વજનને સ્ટ્રેચર પર ધક્કો મારી લઈ જઈ રહ્યા છે પરંતુ મદદે કોઈ આવતું નથી
Published : October 21, 2026 at 9:54 PM IST
રાજકોટ: રાજકોટની સિવિલ હોસ્પિટલ ફરી એકવાર વિવાદમાં આવી છે. અહીં એક વૃદ્ધ મહિલા પોતાના બીમાર સ્વજનને સ્ટ્રેચર પર ધક્કા મારીને લઈ જતા હોય તેવો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. આ વીડિયોએ હોસ્પિટલ તંત્રની બેદરકારી અને સંવેદનહીનતા છતી કરી છે. એક તરફ દર્દીઓના સગા પરસેવે રેબઝેબ થઈ સ્ટ્રેચર ખેંચી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ દર્દીઓની હેરફેર માટે ફાળવવામાં આવેલી ઈ-રિક્ષાઓ હોસ્પિટલના પાર્કિંગમાં ધૂળ ખાતી જોવા મળી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
બે દિવસ પહેલા સિવિલ હોસ્પિટલના ટ્રોમા સેન્ટર પાસેનો એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો. વીડિયોમાં એક 70 વર્ષથી વધુ ઉંમરના વૃદ્ધ મહિલા સ્ટ્રેચર પર વૃદ્ધને લઈને તેને ઘક્કો મારતા દેખાઈ રહ્યા છે. આસપાસ કોઈ વોર્ડ બોય કે સ્ટાફ તેમની મદદે આવતો નથી. આ દ્રશ્ય જોઈને કોઈએ વીડિયો બનાવી વાયરલ કરી દીધો હતો, જે બાદ તંત્ર હરકતમાં આવ્યું છે.
હિસાબી અધિકારીનું નિવેદન, તપાસના આદેશ
આ સમગ્ર મામલે વિવાદ વધતાં સિવિલ હોસ્પિટલના હિસાબી અધિકારી ડો. એમ.એસ.રોયએ મીડિયા સમક્ષ નિવેદન આપ્યું છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, " વાયરલ વીડિયોમાં દેખાતી ઘટના ખૂબ જ દુઃખદ છે. આ પ્રકારની ઘટના ન થવી જોઈએ. સમગ્ર મામલે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જે એજન્સીને સ્ટાફ પૂરો પાડવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપવામાં આવ્યો છે, તે એજન્સીને નોટિસ પાઠવવામાં આવી છે. ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની ઘટના બીજી વખત ન બને તે માટે એસ.ઓ.પી બનાવવામાં આવશે અને હવેથી દર્દીઓને સર્વન્ટ કે સ્ટ્રેચરમાં લઈ જાય તે પ્રકારની વ્યવસ્થાનું ચુસ્તપણે પાલન કરાવાશે."
આ મામલે સિવિલ હોસ્પિટલમાં તપાસ કરી તો બેદરકારીના બે અલગ-અલગ દ્રશ્યો સામે આવ્યા. હોસ્પિટલના મોટાભાગના વોર્ડમાં સ્ટ્રેચર તો છે, પરંતુ તેને ધકેલવા માટે વોર્ડબોય નથી. સ્ટાફની અછતના કારણે દર્દીના સગાઓ જ સ્ટ્રેચર ખેંચવા મજબૂર બની રહ્યા છે. વૃદ્ધ, મહિલાઓ પણ આ કામ કરવા મજબૂર છે, જે અત્યંત શરમજનક કહી શકાય. સૌથી ચોંકાવનારી વાત એ છે કે, દર્દીઓની હેરફેર સરળ બને તે માટે સરકાર દ્વારા લાખો રૂપિયાના ખર્ચે 7 જેટલી ઈ-રિક્ષાઓ ફાળવવામાં આવી છે. પરંતુ આ તમામ ઈ-રિક્ષાઓ હોસ્પિટલના પાર્કિંગમાં એક ખૂણામાં ધૂળ ખાતી જોવા મળી. ટાયરમાં હવા નથી અને બેટરી ડિસ્ચાર્જ હાલતમાં છે. જો આ ઈ-રિક્ષાઓ કાર્યરત હોય તો કોઈ પણ વૃદ્ધ દંપતીને આ રીતે સ્ટ્રેચર ધકેલવું ન પડે. આ ઘટના સિવિલ હોસ્પિટલની વ્યવસ્થા પર અનેક સવાલો ઉભા કરે છે. શું ગરીબ દર્દીઓ માટેની આ હોસ્પિટલમાં માત્ર કાગળ પર જ સુવિધાઓ છે? તંત્ર દ્વારા હવે એસ.ઓ.પી બનાવવાની વાત કરવામાં આવી છે, પરંતુ જ્યાં સુધી આ ઈ-રિક્ષાઓ ધૂળ ખાતી રહેશે ત્યાં સુધી ગરીબ દર્દીઓની હાલાકી ઓછી થશે નહીં.
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