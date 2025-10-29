પીપાવાવ પોર્ટ પર સિંહણની 'રોયલ લટાર', જુઓ વાયરલ વીડિયો
પીપાવાવ પોર્ટ પર બે સિંહણ લટાર મારતા જોવા મળ્યા. આ સમગ્ર બનાવનો વીડિયો વાયરલ થયો છે, જુઓ...
Published : October 29, 2025 at 9:28 AM IST
અમરેલી : પીપાવાવ પોર્ટ 24 કલાક વ્યાપારિક ગતિવિધિથી ધમધમતુ જોવા મળે છે. પરંતુ અહીં પાછલા કેટલાક વર્ષોથી વ્યાપારિક ગતિવિધિને સાથે વન્યજીવોની હાજરી પણ નોંધાઈ રહી છે. આવો જ એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે. રાત્રિના સમયે કન્ટેનરો લોડ અને અનલોડ થઈ રહ્યા હતા. આ દરમિયાન બે સિંહણ અહીંથી પસાર થતી જોવા મળી, જેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
પોર્ટ પર સિંહણની 'રોયલ એન્ટ્રી'
અમરેલી જિલ્લાનું પીપાવાવ બંદર પર દિવસ અને રાત 24 કલાક વ્યાપારિક ગતિવિધિ સતત ધમધમતી જોવા મળે છે. પીપાવાવ પોર્ટ પર એક જગ્યાએ કન્ટેનરને ઉતારવામાં અને અન્ય માલવાહક જહાજોમાં ચડાવવામાં આવે છે. બિલકુલ તે જગ્યા પર બે સિંહણો રાત્રિના સમયે પસાર થતી જોવા મળી હતી. સિંહણોની હાજરીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો છે.
સોશિયલ મીડિયામાં વીડિયો થયો વાયરલ
પાછલા એક દસકાથી પીપાવાવ પોર્ટ પર સિંહોની હાજરી સતત અને સામાન્ય પણે જોવા મળી રહી છે. રાતના સમયે જ્યારે પીપાવાવ પોર્ટ ગતિવિધિથી ધમધમતુ હતું, બિલકુલ તેવા જ સમયે અહીંથી બે સિંહણો પણ પસાર થતી જોવા મળી હતી. તેનો વીડિયો અહીં રહેલા કોઈ વ્યક્તિએ મોબાઈલ કેમેરામાં કેદ કર્યો હતો. જે હાલમાં સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે.
પીપાવાવ પોર્ટ પર સિંહોની હાજરી : પાછલા એક દસકાથી પીપાવાવ પોર્ટ પર વ્યાપારિક ગતિવિધિ સાથે સિંહોની હાજરી જોવા મળી રહી છે. એક દસકા પૂર્વે એકલ-દોકલ અને અકસ્માતે આવી ચડતા સિંહોની જગ્યા પર હવે પીપાવાવ પોર્ટ વિસ્તારમાં એક આખો સિંહ પરિવાર કાયમી ધોરણે વસવાટ કરી રહ્યો છે. જેના કારણે દિવસ અને રાત્રે કોઈપણ સમયે પીપાવાવ પોર્ટ પર સિંહ પરિવાર લટાર મારતા હોય છે. કેટલાક સિંહનું જન્મસ્થાન પર પીપાવાવ પોર્ટ નોંધવામાં આવ્યું છે. કુદરતી રીતે રાજુલાના આ વિસ્તારને સિંહોએ પોતાનું કાયમી નિવાસ પણ બનાવ્યું છે.
