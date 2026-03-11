અમરેલી: દામનગરમાં જાહેરમાં ધમધમતો “વરલી મટકા” જુગાર, પોલીસની કામગીરી સામે સવાલો
અમરેલીમાં ખુલ્લેઆમ વરલી મટકાના જુગારનો વીડિયો વાયરલ થતા પોલીસની કામગીરી પર સવાલ ઊભા થયા છે. કેમ કે, પોલીસ સ્ટેશનથી માત્ર 500 મીટર જ દૂર છે.
Published : March 11, 2026 at 2:57 PM IST
અમરેલી: જિલ્લાના દામનગરમાં એક ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. રાભડા ચોકડી પાસે એક છાપરા નીચે ખુલ્લેઆમ “વરલી મટકા” નામનો જુગાર રમાતો હોવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થઈ રહ્યો છે. આ વીડિયોમાં કેટલાક લોકો આંકડા લખતા, પૈસાની લેતી-દેતી કરતા અને જુગાર રમતા સ્પષ્ટ જોવા મળે છે. આ સ્થળ દામનગર પોલીસ સ્ટેશનથી અંદાજે 500 મીટર દૂર છે, જેના કારણે પોલીસની કામગીરી પર ગંભીર પ્રશ્નચિન્હ ઊભા થયા છે.
આ વિસ્તારમાં આવો જુગાર ચાલી રહ્યો હોવાની વાત નવી નથી. અગાઉ રાજ્યની State Monitoring Cell દ્વારા દામનગરમાં “વરલી મટકા” જુગાર પર દરોડો પાડીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. છતાં પણ આવી પ્રવૃત્તિ ફરી શરૂ થઈ ગઈ છે. તાજેતરમાં દામનગરમાં ધારાસભ્યની હાજરી દરમિયાન હુમલાની ઘટના બની હતી, જેને હજુ 48 કલાક પણ પૂરા થયા નથી. ત્યાં જ આ વીડિયો વાયરલ થતાં શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા અંગે વધુ સવાલો ઉઠ્યા છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, અમરેલી જિલ્લા પોલીસ વડા (SP) એ ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની સ્પષ્ટ સૂચનાઓ આપી છે. પરંતુ સ્થાનિક સ્તરે કેટલીક જગ્યાએ આવા ધંધાઓને આડકતરી રીતે પ્રોત્સાહન મળતું હોવાની ચર્ચા ચાલી રહી છે. આ મામલે દામનગર પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) સી.એન. દવેનો સંપર્ક કરતાં તેમણે કહ્યું કે, આ વીડિયો તેમને હજુ સુધી મળ્યો નથી. જોકે વીડિયોની તપાસ કરાવીને યોગ્ય કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
આ ઘટના બાદ દામનગર શહેરના નાગરિકોમાં આક્રોશ છે. લોકો કહે છે કે પોલીસ સ્ટેશનની નજીક જ આવો જુગાર ચાલે તો કાયદો કેવી રીતે અમલમાં છે? તેઓ ગેરકાયદેસર જુગારના અડ્ડાઓ સામે તાત્કાલિક અને કડક કાર્યવાહીની માંગ કરી રહ્યા છે. હવે વાયરલ વીડિયોની તપાસ પછી પોલીસ શું પગલાં લે છે તે જોવાનું રહેશે.
