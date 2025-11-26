ETV Bharat / state

અમદાવાદમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં વધારો, દરરોજ 1500 કેસ નોંધાયા

ચાલુ નવેમ્બર માસમાં મચ્છરજન્ય કેસોમાં સાદા મેલેરિયાના 41 કેસ, ડેન્ગ્યુના 61 કેસ અને ઝેરી મેલેરિયાના 32 કેસ નોંધાયા છે.

પ્રતિકાત્મક તસવીર
વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 26, 2025 at 7:58 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

અમદાવાદ : છેલ્લા કેટલાક સમયથી અમદાવાદ શહેરમાં રોગચાળો વકરી રહ્યો છે. શહેરમાં રોજ વાયરલ ઇન્ફેક્શનના નવા 1500 કેસ સામે નોંધાઈ રહ્યા છે. ઠંડીની શરૂઆત થઈ છે, ત્યારે બદલાતી ઋતુને કારણે વાયરલ કેસમાં નોંધપાત્ર ઉછાળો થયો છે. તેની સાથે અર્બન હેલ્થ સેન્ટર, કોર્પોરેશન હોસ્પિટલ અને ખાનગી હોસ્પિટલમાં વાઇરલ દર્દીઓની સંખ્યા વધી છે.

વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં વધારો : આ મુદ્દે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના આરોગ્ય વિભાગના વડા ડૉક્ટર ભાવિન સોલંકીએ જણાવ્યું હતું કે, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા હાલમાં 87 જેટલા અર્બન હેલ્થ સેન્ટર અને 12 કોમ્યુનિટી હેલ્થ સેન્ટર દ્વારા દર્દીઓને નિદાન અને સારવાર આપવાની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. તદુપરાંત અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનની સરકારી હોસ્પિટલમાં પણ દર્દીઓની નિદાનની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે.

અમદાવાદમાં વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસમાં વધારો (ETV Bharat Gujarat)

દરરોજ 1500 કેસ નોંધાયા : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના UHC અને CHC સેન્ટરમાં રોજના 1500 જેટલા વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસ નોંધાઈ રહ્યા છે. શરદી, ઉધરસ અને તાવના વાયરલ ઇન્ફેક્શનના કેસ નોંધવામાં આવી રહ્યા છે. ચાલુ નવેમ્બર માસમાં 1 નવેમ્બરથી 23 નવેમ્બર સુધી મચ્છરજન્ય કેસોમાં સાદા મેલેરિયાના 41 કેસ, ડેન્ગ્યુના 61 કેસ અને ઝેરી મેલેરિયાના 32 કેસ નોંધાયા છે. તદુપરાંત ઝાડા-ઉલ્ટીના 210 કેસ, ટાઈફોઈડના 259 કેસ અને કમળાના 99 કેસ નોંધાયા છે.

"અમદાવાદ કોર્પોરેશનના 26 જેટલા વિસ્તારમાં પાણીના પોલ્યુશન અને ડ્રેનેજની ફરિયાદ સામે આવી છે, આ તમામ જગ્યાએ રેગ્યુલર ધોરણે પાણીના સેમ્પલ લેવા પાણીના ટેસ્ટ કરવામાં આવી રહ્યા છે." -- ભાવિન સોલંકી

ચાલુ વર્ષના કેસની વાત કરીએ તો સાદા મેલેરિયાના 888 કેસ, ઝેરી મેલેરિયાના 193 કેસ, ડેન્ગ્યુના 1501 કેસ અને ચિકનગુનિયાના 17 કેસ નોંધાયા છે. પાણીજન્ય કેસની વાત કરીએ તો ઝાડા ઉલટીના 5810 કેસ, કમળાના 2958 કેસ, ટાઈફોઈડના 3963 કેસ અને કોલેરાના 104 કેસ નોંધાયા છે.

આ પણ વાંચો...

TAGGED:

AHMEDABAD VIRAL INFECTION CASE
AHMEDABAD MUNICIPAL CORPORATION
AHMEDABAD CIVIL HOSPITAL
EPIDEMIC IN AHMEDABAD
VIRAL INFECTION

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ્સ: અન્ય ભાષાઓ આપણી આદિવાસી ઓળખ પર અસર કરી રહી છે: સથુપતિ પ્રસન્ના શ્રી

Ramoji Excellence Awards: 'પત્રકારત્વમાં ઉદ્દેશ્ય વધુ મહત્વપૂર્ણ છે' - ગ્રામીણ પત્રકાર જયદીપ હાર્દિકર

રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ: "માનવ તસ્કરીમાંથી 10,000થી વધુ લોકોને બચાવ્યા" પલ્લવીએ કહ્યું 'આ ક્ષેત્ર પસંદ કરવું સરળ નહોતું'

ડૉ. માધવી લતાને મળ્યો રામોજી એક્સેલન્સ એવોર્ડ; જાણો તેમને વિશ્વનો સૌથી ઊંચો ચેનાબ પુલ બનાવવાની તક કેવી રીતે મળી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.