વેરાવળમાં ચૂંટણી બાદ હિંસક તણાવ: યુવા ભાજપ મંત્રી પર હુમલો, પાંચ આરોપીઓ સામે ગુનો નોંધાયો
પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, ચૂંટણી દરમિયાન થયેલા મનદુઃખ અને મતભેદોના કારણે આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : May 2, 2026 at 11:42 AM IST
ગીર સોમનાથ: વેરાવળ શહેરમાં નગરપાલિકા ચૂંટણીના પરિણામો બાદ રાજકીય માહોલ ગરમાયો છે અને હવે તે હિંસક ઘટનાઓમાં બદલાતો જોવા મળી રહ્યો છે. શહેર યુવા ભાજપના મંત્રી નવલ ભારાવાલા પર થયેલા હુમલાની ઘટનાએ સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચાવી છે. પ્રાથમિક તપાસ મુજબ, ચૂંટણી દરમિયાન થયેલા મનદુઃખ અને મતભેદોના કારણે આ હુમલો કરવામાં આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
ફરિયાદ મુજબ, નવલ ભારાવાલા બપોરે આશરે ૨:૪૫ વાગ્યે બાપા સીતારામ મંદિર, દિવાદાંડી પાસેથી પોતાની મોટરસાયકલ પર ઘરે જઈ રહ્યા હતા. તેઓ ખારવાવાડ વિસ્તારમાં સાગરભુવન નજીક ડૉ. ઈશ્વરભાઈના નિવાસ પાસે પહોંચ્યા ત્યારે કેટલાક શખ્સોએ તેમને અટકાવ્યા હતા. શરૂઆતમાં ચૂંટણીને લઈને ઉશ્કેરણીજનક પ્રશ્નો પૂછવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ વાતચીત ઝડપથી વિવાદમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી.
આ દરમિયાન અજય વડીડુમ, વિશાલ ઉર્ફે મગરા કુહાડા અને પદમ વણીકે નવલ ભારાવાલાને ગાળો આપી હુમલો કર્યો હતો. તેમણે ઢીકાપાટુનો માર મારી તેમને ઈજા પહોંચાડી હતી. થોડા જ સમયમાં ગોપાલ ઉર્ફે વાટકો વડીડુમ અને ખીમજી કુહાડા પણ ત્યાં આવી પહોંચ્યા અને તેઓ પણ હુમલામાં જોડાયા હતા.
હુમલાખોરોએ નવલ ભારાવાલાને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ આપતા ઘટનાની ગંભીરતા વધુ વધી ગઈ હતી.
નવલ ભારાવાલાએ બુમાબુમ કરતાં તેમના મિત્ર વિજયભાઈ માલમડી તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. તેમણે વચ્ચે પડીને નવલ ભારાવાલાને બચાવ્યા હતા. આ દરમિયાન આસપાસના લોકો પણ ભેગા થઈ ગયા હતા, જેના કારણે હુમલાખોરો સ્થળ પરથી ફરાર થઈ ગયા હતા.
ઇજાગ્રસ્ત નવલ ભારાવાલાને તાત્કાલિક વેરાવળની સરકારી હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે. હાલ તેમની સ્થિતિ સ્થિર હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.
આ બનાવ અંગે નવલ ભારાવાલાએ વેરાવળ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી છે. પોલીસે તાત્કાલિક કાર્યવાહી હાથ ધરી અજય વડીડુમ, વિશાલ ઉર્ફે મગરા કુહાડા, પદમ વણીક, ગોપાલ ઉર્ફે વાટકો વડીડુમ અને ખીમજી કુહાડા વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 115(2), 352, 351(3) અને 54 હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ આરોપીઓને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે શોધખોળ શરૂ કરી છે.
આ ઘટનાના પગલે વેરાવળમાં રાજકીય ગરમાવો વધુ તેજ બન્યો છે. ચૂંટણી પછીના મતભેદો હવે વ્યક્તિગત વિવાદમાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યા હોવાની ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે. શહેરના નાગરિકોમાં પણ કાયદો અને વ્યવસ્થા અંગે ચિંતા વ્યક્ત થઈ રહી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા પરિસ્થિતિ પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને શાંતિ જળવાઈ રહે તે માટે જરૂરી પગલાં લેવામાં આવી રહ્યા છે.
