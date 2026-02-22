ગીરસોમનાથના જાવંત્રી ગીર ગામે જમીન વિવાદમાં હિંસક ઘટના, જામગરી બંદૂક સાથે ફાયરિંગ કરી પેટ્રોલ બોમ્બ ફેંક્યા
ઘટનાના પગલે સમગ્ર ગામમાં ભય અને તણાવનો માહોલ ઉભો કર્યો. હાલ ગામમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે.
Published : February 22, 2026 at 11:05 AM IST|
Updated : February 22, 2026 at 12:16 PM IST
ગીરસોમનાથ: તાલાલા તાલુકાના જાવંત્રી ગીર ગામે મોડી રાતે જમીન વિવાદને લઈ હિંસક બનાવ બન્યો છે. 54 વીઘા વારસાઈ ખેતીની જમીનના માલિકી હક્કને લઈને બે પરિવારો વચ્ચે લાંબા સમયથી વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો.
તાજેતરમાં કોર્ટ દ્વારા એક પરિવારના પક્ષમાં ચુકાદો આવતાં અને તા. ગત 19 ફેબ્રુઆરીએ કોર્ટ કમિશ્નર દ્વારા પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે જમીનનો કબજો સોંપાતા વિરોધી પક્ષમાં રોષ ફાટી નીકળ્યો હતો.
મળતી માહિતી મુજબ ગત રાત્રે આશરે 10 થી 11 વાગ્યાના સમયગાળા દરમિયાન કેટલાક શખ્સોએ પીડિત પરિવારના મકાન પર હુમલો કર્યો. હુમલા દરમિયાન દેશી બનાવટની જામગરી બંદૂકથી ફાયરિંગ કરાયું હોવાની માહિતી સામે આવી છે. સાથે જ પેટ્રોલ ભરેલા વાટ વાળા શીશા સળગાવી મકાન તરફ ફેંકાતા આગ ભભૂકી ઊઠી હતી. આગની ઘટનામાં એક વૃદ્ધા સહિત કુલ ચાર લોકો દાઝી જતા તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે વેરાવળ સિવિલ હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે.
ઘટનાની જાણ થતાં તાલાલા પોલીસ સ્ટેશનનો સ્ટાફ તાત્કાલિક સ્થળ પર દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે સમગ્ર વિસ્તાર કોર્ડન કરી તપાસ શરૂ કરી છે. ઘર પર જીવલેણ હુમલો કરનાર મહમદહુસેન કાસમ મોરી, રફિક કાસમ મોરી, અકરમ કાસમ મોરી સહિત કુલ 8 શખ્સો સામે ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ ઘટનાએ ગામમાં ભય અને તણાવનો માહોલ ઉભો કર્યો છે. હાલ ગામમાં ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે અને આરોપીઓને ઝડપી પાડવા પોલીસે તપાસ હાથ ધરી છે.