થરાદમાં અંગત અદાવતમાં ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં રોફ જમાવવો ભારે પડ્યો, પોલીસે કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં અંગત અદાવતમાં આતંક મચાવનારા શખ્સો સામે પોલીસે કાર્યવાહી કરી કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો છે.
Published : October 7, 2026 at 12:56 PM IST
વાવ-થરાદ: વાવ-થરાદ જિલ્લામાં અંગત અદાવતમાં આતંક મચાવનારા શખ્સો સામે પોલીસે કાર્યવાહી કરી કાયદાનો પાઠ ભણાવ્યો છે. આ શખ્સોએ ફિલ્મી ઢબે પોતાનો રોફ બતાવવા થાર અને શિફ્ટ ગાડીથી વાહનોમાં તોડફોડ કરી ભય ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરનારા ત્રણ શખ્સોને પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ઝડપી પાડ્યા હતા.
શું છે સમગ્ર ઘટના?
વાવ-થરાદ જિલ્લામાં જાણે પોલીસનો અને કાયદાનો ડર ન હોય તેમ પોતાની અંગત અદાવતમાં સામેવાળા જૂથના લોકોને ધમકી આપવા અને ડરાવવા માટે વાહનો લઈને પહોંચેલા શખ્સોએ થરાદના વિજય બિઝનેસ બિલ્ડિંગ વિસ્તારમાં રાત્રિના સમયે ભારે ભય ફેલાવ્યો હોવાના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં ત્રણ શખ્સોને ઝડપી ભાઈગીરી ઉતારી દીધી છે.
ફરિયાદ પ્રમાણે મળતી વિગતો મુજબ, અગાઉ ગાડીને નુકસાન પહોંચાડવાની અંગત અદાવત રાખી થરાદ વિજય બિલ્ડિંગ વિસ્તારમાં ઠાર અને સિદ્ધ ગાડી સાથે પહોંચ્યા હતા અને તેમને સામેવાળા જૂથના લોકોને ગાળા ગાળી કરીને ધમકી આપી હોવાનો ફરિયાદમાં ઉલ્લેખ કરાયો છે. એટલું જ નહીં વાહનો બાઇકો ઉપર ચડાવી બાઈકોને નુકસાન પહોંચાડ્યું અને ધોકાથી પણ બાઈકમાં તોડફોડ કરાઈ હતી. આ સમગ્ર ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ થયો હતો. પોલીસે ત્રણ શખ્સોને ઝડપી ઘટનાનું રિકન્સ્ટ્રકશન કર્યું હતું.
અંગત અદાવતમાં બબાલ
અગાઉ શાહરુખ ઉર્ફે બબાભાઈ ઘાંચીની ગાડીને નુકસાન પહોંચાડવા બાબતે ફોન પર થયેલી બોલાચાલી અને ધમકીઓ અપાતા અદાવત રાખી તેઓ વિજય બિઝનેસ બિલ્ડિંગ વિસ્તારમાં પહોંચ્યા હતા જ્યાં સામેવાળા પક્ષના લોકો સાથે બોલાચાલી કરી ધમકી આપી ગાળો બોલી હતી અને બાઈકો ઉપર થાર અને સ્વીફ્ટ ગાડી ચડાવી નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું. રાત્રિના સમયે વિસ્તારમાં ફિલ્મી સ્ટાઇલમાં પહોંચેલા લોકોએ ભારે આતંક મચાવતા વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ ફેલાયો હતો, તે હાજર કોઈક વ્યક્તિએ વીડિયો બનાવીને સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કર્યો હતો.
Dysp શિલ્પા ભારાઈએ જણાવ્યું કે, 5 ઓક્ટોબરે આ ઘટના બની હતી. સમગ્ર ઘટનાની પોલીસને જાણ થતા જ પોલીસે ગણતરીના કલાકોમાં જ ચમન વઝીર, શાહરૂખ ઘાંચી, પ્રતિક ઉર્ફે પોલો પારેગીને ઝડપીને ઘટનાસ્થળે લાવી રિકન્સ્ટ્રકશન કરવામાં આવ્યું છે. તપાસમાં શાહરુખ સામે બે અને ચમન વજીર સામે આઠ ગુના નોંધાયેલા છે. પોલીસે બંને પક્ષોની સામ સામે ફરિયાદ લઈ તપાસ હાથ ધરી છે.
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