"બનાસકાંઠામાં આદિવાસીઓ સામેની હિંસા શરમજનક ": AAP નેતા અરવિંદ કેજરીવાલ

બનાસકાંઠામાં આદિવાસી સમુદાય સામે થયેલી હિંસાની નિંદા કરતા, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે આ ઘટના "શરમજનક" ગણાવી છે.

અરવિંદ કેજરીવાલના ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર
અરવિંદ કેજરીવાલના ભાજપ સરકાર પર પ્રહાર (ANI/@/X Chaitar Vasava AAP)
By ANI

Published : December 18, 2025 at 8:22 AM IST

2 Min Read
નવી દિલ્હી: બનાસકાંઠામાં આદિવાસી સમુદાય સામે થયેલી હિંસાની નિંદા કરતા, આમ આદમી પાર્ટી (AAP) ના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલે આ ઘટના "શરમજનક" ગણાવી છે. કેજરીવાલે ગુનેગારોને કડક સજા મળે તે માટે સમયબદ્ધ, નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી હતી.

AAPના સંયોજકે કહ્યું હતું કે "ભાજપના શાસનમાં દાયકાઓથી ચાલી રહેલા અન્યાય, શોષણ અને જુલમે આદિવાસી સમુદાયોને કઠિન સ્થિતિમાં ધકેલી દીધા છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આજે તેઓ સહાનુભૂતિ નહીં, પરંતુ ન્યાય ઇચ્છે છે જે તેમને લાંબા સમયથી નકારવામાં આવ્યો છે."

AAPના ધારાસભ્ય અને આદિવાસી નેતા ચૈતર વસાવાએ X પર શેર કરેલા વીડિયો અને ફોટાને રીટ્વીટ કરીને, ગુજરાતમાં આદિવાસી સમુદાયો સાથે જાહેર સભા દર્શાવવામાં આવી છે, અરવિંદ કેજરીવાલે કહ્યું હતું કે, "છેલ્લા 30 વર્ષોમાં, ભાજપે ગુજરાતના આદિવાસી સમુદાયને અન્યાય, શોષણ અને જુલમનો ભોગ બનાવ્યો છે, વ્યવસ્થિત રીતે તેમના અધિકારો છીનવી લીધા છે અને તેમના અવાજોને દબાવી દીધા છે."

નેતાએ વધુમાં કહ્યું, "બનાસકાંઠા જિલ્લાના પાલડિયા ગામમાં આદિવાસીઓ પર થયેલી હિંસા શરમજનક હતી અને તેની નિષ્પક્ષ અને સમયસર તપાસ થવી જોઈએ, અને ગુનેગારોને કડક સજા થવી જોઈએ. આદિવાસી ભાઈઓ અને બહેનો વર્ષોથી પાણી, જંગલ અને જમીન પર તેમના હકની માંગ કરી રહ્યા છે, પરંતુ ભાજપે વચનોના નામે દર વખતે તેમની સાથે દગો કર્યો છે. તેમણે ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આદિવાસી સમુદાય હવે ન્યાય ઇચ્છે છે."

આ દરમિયાન, AAP ધારાસભ્ય ચતુર વસાવાએ X ના રોજ કહ્યું: "બનાસકાંઠા જિલ્લાના અંબાજી નજીકના પાલડિયા ગામમાં જમીનનો વિવાદ ચાલી રહ્યો હતો, જે દરમિયાન સ્થાનિક આદિવાસીઓ, વન વિભાગ અને પોલીસ વચ્ચે હિંસક ઘટના બની હતી. ઘટનાની સત્યતા જાણવા માટે, AAP અધિકારીઓ, પક્ષની કાનૂની ટીમ અને આદિવાસી સમુદાય સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓની એક ટીમે પાલડિયા ગામની મુલાકાત લીધી."

તેમણે કહ્યું, "વિકાસના આડમાં અને મૂડીવાદીઓના ફાયદા માટે, ભાજપ સરકાર, તેના વન મંત્રીના ઈશારે, વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારીઓ અને વન કર્મચારીઓનો ઉપયોગ કરીને આદિવાસીઓને તેમની જમીન પરથી બળજબરીથી હાંકી કાઢી રહી છે, જેની પાર્ટી સખત નિંદા કરે છે."

ચૈતર વસાવાએ વધુમાં કહ્યું, "ઘટના દરમિયાન, પોલીસે, એક સુનિયોજિત ષડયંત્રના ભાગ રૂપે, આદિવાસીઓ પર લાઠીચાર્જ કર્યો, ટીયર ગેસના શેલ છોડ્યા અને લગભગ 50 રાઉન્ડ ગોળીઓ ચલાવી."

આપ ધારાસભ્યએ ઘટનાની નિષ્પક્ષ તપાસ અને વન્યજીવ સંરક્ષણ અધિનિયમ અને વન અધિકાર અધિનિયમનું ઉલ્લંઘન કરવા બદલ પોલીસ અધિકારીઓ અને વન વિભાગ સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી.

