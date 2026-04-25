ETV Bharat / state

સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી દરમિયાન આચારસંહિતાનો ભંગ, વેરાવળમાં આરોપી સામે ગુનો નોંધાયો

ચૂંટણી તારીખ ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૬ નિર્ધારિત હોવાથી નિયમ મુજબ મતદાનના ૪૮ કલાક પહેલા પ્રચાર પૂર્ણ કરવો ફરજિયાત છે.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 25, 2026 at 8:39 PM IST

|

Updated : April 25, 2026 at 9:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ગીર સોમનાથ: ગીર સોમનાથ જિલ્લામાં સ્થાનિક સ્વરાજ્ય ચૂંટણી ૨૦૨૬ને શાંતિપૂર્ણ અને નિયમબદ્ધ રીતે યોજવા માટે પોલીસ તંત્ર સંપૂર્ણ સજ્જ બન્યું છે. જુનાગઢ રેન્જના ડી.આઇ.જી.પી રાજેન્દ્રસિંહ ચુડાસમા, જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક જયદીપસિંહ જાડેજા તથા ઈનચાર્જ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક બી.એસ. વ્યાસના માર્ગદર્શન હેઠળ જિલ્લામાં આચારસંહિતાનો કડક અમલ કરવામાં આવી રહ્યો છે.

આ સંદર્ભમાં તા. ૨૪ એપ્રિલ ૨૦૨૬ના રોજ વેરાવળ તાલુકાના મોરાજ ગામે આમ આદમી પાર્ટી દ્વારા ચૂંટણી સભા યોજવા માટે મામલતદાર ગ્રામ્ય કચેરી પાસેથી સાંજે ૪:૦૦ થી ૫:૦૦ વાગ્યા સુધીની મંજૂરી લેવામાં આવી હતી. જોકે, ચૂંટણી તારીખ ૨૬ એપ્રિલ ૨૦૨૬ નિર્ધારિત હોવાથી નિયમ મુજબ મતદાનના ૪૮ કલાક પહેલા પ્રચાર પૂર્ણ કરવો ફરજિયાત છે.

ત્યાં છતાં, આયોજક વિપુલભાઈ મેરામણ ભાઈ ચુડાસમા (રહે. ભેરાળા) દ્વારા મંજૂર સમય પૂર્ણ થયા બાદ પણ સાંજે ૬:૦૦ વાગ્યા પછી સભા ચાલુ રાખવામાં આવી હતી. જેના કારણે ચૂંટણી આચારસંહિતા, જિલ્લા મેજિસ્ટ્રેટના જાહેરનામા તેમજ રાજ્ય ચૂંટણી આયોગના નિયમોનો ભંગ થયો હોવાનું સામે આવ્યું છે.

આ બનાવ અંગે આચાર સંહિતા અમલીકરણ અધિકારી બી.એમ. ભીમાણી (નાયબ કાર્યપાલક ઇજનેર, માર્ગ અને મકાન પેટા વિભાગ, વેરાવળ) દ્વારા સત્તાવાર ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી. જેના આધારે પોલીસ દ્વારા આરોપી સામે ગુનો નોંધાવી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

પોલીસ તંત્રએ સ્પષ્ટ જણાવ્યું છે કે ચૂંટણી દરમિયાન નિયમોના ભંગને લઈને શૂન્ય સહનશીલતા રાખવામાં આવશે અને આવા કૃત્યો સામે કડક પગલાં લેવામાં આવશે.

TAGGED:

VIOLATION OF MODEL CODE OF CONDUCT
LOCAL BODY ELECTIONS
CASE REGISTERED AGAINST ACCUSED
VERAVAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.