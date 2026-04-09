પાંચોટમાં પંચાયત ઘરના નિર્માણ મુદ્દે ગ્રામજનોનો ઉગ્ર વિરોધ, ગાયકવાડ સમયના જૂના ઢોર ડબ્બાની જગ્યા ખુલ્લી રાખવા માંગ
મહેસાણાના પાંચોટમાં ગાયકવાડ સમયના જૂના ઢોર ડબ્બાની જગ્યા પર પંચાયત ઘર બનાવવાનો વિરોધ.
Published : April 9, 2026 at 6:32 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા જિલ્લાના પાંચોટ ગામમાં હાલ વિકાસના કામને લઇને નવો વિવાદ ઉભો થયો છે. ગામમાં બની રહેલા નવીન પંચાયત ઘરના સ્થળની પસંદગીને લઇને ગ્રામજનો, પશુપાલકો અને ખેડૂતોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામજનોનો મુખ્ય વિરોધ એ વાતનો છે કે ગામમાં વર્ષોથી ગાયકવાડ સમયનો જૂનો ઢોર ડબ્બો આવેલો છે, જેને તોડી પાડીને પંચાયત દ્વારા તે જ જગ્યા પર નવું પંચાયત ઘર બનાવવાની તજવીજ હાથ ધરવામાં આવી છે. આ નિર્ણયનો વિરોધ કરવા માટે લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા છે અને પંચાયતના સત્તાધીશો સામે આક્રોશ ઠાલવી રહ્યા છે.
ગ્રામજનો અને ખેડૂતોનો આક્રોશ
આ સમગ્ર મામલે ગામના સ્થાનિક રહીશ અને ખેડૂત વિનોદ પટેલ તેમજ વિષ્ણુભાઈએ પોતાનો રોષ વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું હતું કે, "અમારા ગામમાં આ જગ્યા પર વર્ષો જૂનો ઢોર ડબ્બો આવેલો છે જે ગાયકવાડ શાસન વખતનો છે. ખેતી પ્રધાન ગામ હોવાથી પશુઓ માટે આ ઢોર ડબ્બો અત્યંત જરૂરી છે. છતાં, પંચાયત દ્વારા મનસ્વી રીતે આ જૂનો ઢોર ડબ્બો તોડી પાડવામાં આવ્યો છે અને ત્યાં પંચાયત ઘરનું બાંધકામ શરૂ કરી દેવામાં આવ્યું છે." તેઓએ વધુમાં ચિંતા વ્યક્ત કરતા ઉમેર્યું હતું કે, ઢોર ડબ્બાના અભાવે છેલ્લા કેટલાક સમયથી રઝળતા અને બીમાર પશુઓની હાલત કફોડી બની છે. આશ્રયના અભાવે રસ્તા પર રઝળતા અનેક પશુઓના મોત પણ નિપજ્યા છે, જે ગામના લોકો માટે અત્યંત દુઃખદ બાબત છે.
સહી ઝુંબેશ અને તલાટી પર ધમકીના ગંભીર આક્ષેપો
પંચાયતના આ નિર્ણય સામે લડત આપવા માટે ગામના જાગૃત નાગરિકો અને ખેડૂતોએ એકજૂથ થઈને ૬૦ થી વધુ સહીઓ એકઠી કરી છે અને પંચાયતમાં લેખિત અરજી આપીને પોતાનો સત્તાવાર વિરોધ નોંધાવ્યો છે. ગ્રામજનોની સ્પષ્ટ માંગ છે કે પંચાયત ઘર ગામમાં અન્ય કોઈ ખુલ્લી અને સરકારી જગ્યાએ બનાવવામાં આવે, પરંતુ પશુઓ માટે આ ડબ્બાની જગ્યા બચાવીને ખુલ્લી જ રાખવામાં આવે. આ વિવાદ વચ્ચે ગ્રામજનોએ એક અત્યંત ગંભીર આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું છે કે જ્યારે તેઓ આ મુદ્દે શાંતિપૂર્ણ રીતે રજૂઆત કરવા ગયા ત્યારે પંચાયતના તલાટી દ્વારા તેમની વાત સાંભળવાને બદલે તેમને ડરાવવાનો પ્રયાસ કરાયો હતો. ગ્રામજનોનો દાવો છે કે તલાટીએ વિરોધ કરી રહેલા લોકોને પોલીસ કેસમાં ફસાવી દેવાની ધમકી આપી હતી. એક તરફ સરપંચની હાજરી ન હોવી અને બીજી તરફ તલાટીના આવા તાનાશાહી વલણથી ખેડૂતો અને ગ્રામજનોમાં ભારે રોષ અને અસંતોષ ફેલાયો છે.
સરપંચ લલિત પટેલનો ખુલાસો
બીજી તરફ, આ સમગ્ર વિવાદ અને ગ્રામજનોના આક્ષેપો અંગે પંચોટ ગામના સરપંચ લલિત પટેલે પોતાનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. સરપંચ લલિત પટેલે કેમેરા સામે સ્પષ્ટતા કરતા જણાવ્યું હતું કે, "રખડતા ઢોર માટેનો નવો ઢોર ડબ્બો અગાઉની બોડી દ્વારા ગામમાં આવેલી પાણીની ટાંકી પાસે પહેલેથી જ બનાવી દેવામાં આવ્યો છે અને તે કાર્યરત પણ છે. જે જગ્યા પર અત્યારે પંચાયત ઘરનું કામ ચાલી રહ્યું છે, તે પંચાયતની જ માલિકીની જગ્યા છે અને તેથી ત્યાં નવીન પંચાયત ઘર બનાવવામાં આવી રહ્યું છે. જ્યારે પાણીની ટાંકી પાસે ઓલરેડી ઢોર ડબ્બો બનાવેલો જ છે, તો પછી ગામની વચ્ચે ઢોર ડબ્બો રાખવાની કોઈ જરૂરિયાત કે ઔચિત્ય જણાતું નથી."
પોલીસ કેસની ધમકી અને લોકોની રજૂઆત અંગે પૂછવામાં આવતા સરપંચે સ્પષ્ટ ઇનકાર કરતા કહ્યું કે, "પંચાયતમાં અમારી પાસે ગ્રામજનો તરફથી ઢોર ડબ્બા અંગે હજુ સુધી કોઈ લેખિત રજૂઆત કે અરજી આવી નથી. ગઈકાલે કેટલાક લોકોએ આવીને કામ અટકાવવાનો પ્રયાસ જરૂર કર્યો હતો, પરંતુ જો તેમને કોઈ કાયદેસરનો વાંધો હોય તો તેમણે લેખિતમાં રજૂઆત કરવી જોઈએ. પંચાયત ઘર તો સરકાર અને પંચાયતની બોડીએ જે જગ્યા નક્કી કરી છે ત્યાં જ બનશે, તેમાં કોઈ ફેરફાર થશે નહીં."
આ ઉપરાંત, પંચાયતની અન્ય સેવાઓ જેમ કે શબવાહિનીના ઉપયોગ અંગેના કેટલાક સવાલોના જવાબમાં પણ સરપંચે બચાવ કરતા જણાવ્યું કે પંચાયતના તમામ સાધનોનો ઉપયોગ વ્યવસ્થિત રીતે થઈ રહ્યો છે અને ટેકનિકલ ખામી સિવાય હંમેશા લોકોને સેવા પૂરી પાડવામાં આવે છે.
