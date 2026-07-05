ઇકબાલગઢ-ખારા બ્રિજનું સમારકામ લટક્યું, 10 ગામ સંપર્કવિહોણા થવાનો ડર; ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ સાથે ગ્રામજનોનો હોબાળો
બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ તાલુકામાં આવેલા ઇકબાલગઢ-ખારા ગામને જોડતા બ્રિજના સમારકામમાં ભારે વિલંબ અને નબળી ગુણવત્તાને લઈને સ્થાનિક રહીશોએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો છે.
Published : July 5, 2026 at 1:27 PM IST
બનાસકાંઠા: બનાસકાંઠા જિલ્લાના અમીરગઢ તાલુકામાં આવેલા ઇકબાલગઢ-ખારા ગામને જોડતા બ્રિજના સમારકામમાં ભારે વિલંબ અને નબળી ગુણવત્તાને લઈને સ્થાનિક રહીશોએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો છે. ચોમાસાની સીઝન શરૂ થઈ ગઈ હોવા છતાં નિયત સમયમર્યાદા કરતાં 30 દિવસ વધુ આપ્યા બાદ પણ કામગીરી અધૂરી રહેતા ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. કામમાં મોટાપાયે ભ્રષ્ટાચાર અને ગેરરીતિ થઈ હોવાના આક્ષેપો સાથે જ્યારે ગ્રામજનોએ સ્થળ પર હાજર માર્ગ અને મકાન વિભાગના અધિકારીઓ સામે એક પિલ્લર તોડીને નબળા બાંધકામની પોલ ખુલ્લી પાડી હતી.
બ્રિજમાં મોટા પાયે ભ્રષ્ટાચારના આક્ષેપ
બનાસકાંઠા જિલ્લા કલેક્ટરે જાહેરનામું બહાર પાડી બ્રિજની કામગીરીને લઈ 62 દિવસ માટે પુલ વાહનવ્યવહાર માટે બંધ કરી કરી આસપાસના ગામલોકોની લોકોની અવરજવર માટે બનાસ નદીમાંથી વૈકલ્પિક રસ્તો કાઢવામાં આવ્યો હતો. જોકે એજન્સીએ કામ 62 દિવસમાં પૂર્ણ કરવાનું હતું તે કરી ન શકી અને કોન્ટ્રાક્ટરે કામ પૂર્ણ કરવા માટે વધુ 30 દિવસનો સમય તંત્ર પાસે માંગ્યો હતો. પરંતુ વધારાના એક મહીનાનો સમય પણ વીતી ગયો અને માથે ચોમાસું આવ્યું છતાં બ્રીજના સમારકામની કામગીરી અધૂરી રહેતા ગામલોકોએ ભારે હોબાળો મચાવ્યો હતો.
ગામલોકોએ બ્રિજ ઉપર એકત્ર થઈ કામગીરી અધૂરી રહેતા સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. એટલું જ નહી ગામલોકોએ સમારકામની થતી કામગીરી પ્રત્યક્ષ જોતા ગુણવત્તા વિનાની તેમજ કામગીરીમાં મોટાપાયે ગેરરીતિઓ અને ભ્રષ્ટાચાર આચરાયો હોવાના આક્ષેપો લગાવ્યા હતા. ભારે હોબાળા બાદ માર્ગ મકાન વિભાગ આરએન્ડબીના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા.
સ્થાનિકોએ જણાવ્યું હતું કે, હાલમાં પુલ પર લગાવવામાં આવી રહેલા સળિયા માત્ર અંદાજે એકાદ ઇંચ સુધી જ અંદર નાખવામાં આવ્યા છે, જે ભવિષ્યમાં મોટી દુર્ઘટનાને આમંત્રણ આપી શકે છે. અહીંથી પસાર થતા લોકો માટે જોખમી બની શકે છે. ગ્રામજનોનો આક્ષેપ અધિકારીએ નકારી દેતા સ્થાનિકોએ તેમની હાજરીમાં જ એક પીલ્લરનો ભાગ તોડી બતાવ્યો હતો અને એકાદ ઇંચની ઊંડાઇએ જ ખીલાસરી નાખ્યાનો પોલ ઉઘાડો પડી જતા અધિકારીઓ પણ ચોકી ઉઠ્યા હતા.
સમારકામમાં વિલંબ અને સુરક્ષાની દૃષ્ટિએ ગંભીર બેદરકારી રખાતી હોવાના આક્ષેપો સાથે ગામલોકોએ કામગીરી સામે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. જો વધારે વરસાદ આવે કે પૂર જેવી સ્થિતિ નદીમાં ઊભી થાય તો ગામલોકોની અવરજવર બંધ થવાની ચિંતા ગ્રામજનોએ વ્યક્ત કરી છે. સમયસર બ્રિજનું કામ પૂર્ણ કરવામાં નહીં આવે તો 10થી વધુ ગામના લોકોને મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
આ અંગે આરએન્ડબીના અધિકારી મૌલિક પટેલે કહ્યું કે, કામગીરી ટેન્ડર મુજબ અને ગુણવતા યુકત થઈ રહી છે. કામગીરી ઝડપી પૂર્ણ થાય તે માટેના પ્રયાસો છે. તેમજ અંદાજિત એક અઠવાડિયામાં વાહનવ્યવહાર શરૂ કરી દેવામાં આવશે. જોકે ગામલોકોના આક્ષેપો તેમણે નકાર્યા હતા અને જો કામગીરીમાં કોઈ બેદરકારી સાબિત થશે તો કાર્યવાહી કરાશે તેવું આશ્વાસન આપ્યું હતું.
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