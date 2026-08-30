ભરૂચ: અંકલેશ્વરના બાકરોલ ગામે ગેસ પ્રદૂષણના આક્ષેપો વચ્ચે ગ્રામજનોનો વિરોધ, GPCBની તપાસ
ગ્રામજનોના વિરોધ અને ફરિયાદની જાણ થતાં ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ એટલે કે GPCBની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી.
Published : August 30, 2026 at 4:07 PM IST
ભરૂચ: અંકલેશ્વરની પાનોલી GIDCને અડીને આવેલા બાકરોલ ગામે પ્રદૂષણના મુદ્દે ગ્રામજનોમાં રોષ જોવા મળ્યો હતો. ગ્રામજનોએ ચીકદાસ એન્વાયરો પ્રોજેક્ટ કંપની દ્વારા વારંવાર પ્રદૂષિત ગેસ છોડવામાં આવતો હોવાના આક્ષેપ સાથે વિરોધ નોંધાવ્યો હતો. ગ્રામજનોનો દાવો છે કે ગેસના કારણે આસપાસના વિસ્તારમાં દુર્ગંધ ફેલાવાની સાથે ખેતીના પાક અને લોકોના સ્વાસ્થ્ય પર પણ અસર થઈ રહી છે.
સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, કંપની તરફથી વારંવાર ગેસ છોડવામાં આવતો હોવાના કારણે બાકરોલ ગામના લોકો પરેશાન છે. ખાસ કરીને ખેતી પર તેની અસર થતી હોવાનો ગ્રામજનોએ આક્ષેપ કર્યો છે. આ મુદ્દે અગાઉ પણ તંત્ર સમક્ષ રજૂઆતો કરવામાં આવી હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે.
ગ્રામજનોના વિરોધ અને ફરિયાદની જાણ થતાં ગુજરાત પ્રદૂષણ નિયંત્રણ બોર્ડ એટલે કે GPCBની ટીમ સ્થળ પર પહોંચી હતી. ટીમ દ્વારા સ્થળ પરિસ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરી પ્રદૂષણ અંગે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી. ગ્રામજનોએ પ્રદૂષણ ફેલાવતા તત્વો સામે કડક કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરી હતી.
દરમિયાન આ મામલે GPCBના રિજનલ ઓફિસર સુરેશ અગ્રાવત સાથે ટેલિફોનિક વાતચીતમાં તેમણે જણાવ્યું હતું કે, હાલ સંબંધિત એકમને શો-કોઝ નોટિસ આપવામાં આવી છે. અગાઉ પણ આ મામલે ક્લોઝર કાર્યવાહી કરવામાં આવી હોવાનું તેમણે જણાવ્યું હતું.
હાલની ફરિયાદ અને સ્થળ પરની પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને સમગ્ર મામલે રિપોર્ટ તૈયાર કરી ગાંધીનગરની વડી કચેરી ખાતે મોકલવામાં આવશે. ગાંધીનગર કચેરી તરફથી રિપોર્ટ આવ્યા બાદ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેમ GPCB રિજનલ ઓફિસરે જણાવ્યું છે.
હવે ગ્રામજનોની ફરિયાદ બાદ GPCB દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસમાં શું સામે આવે છે અને ગાંધીનગર કચેરીના રિપોર્ટ બાદ કંપની સામે કઈ કાર્યવાહી થાય છે તેના પર સૌની નજર રહેશે. બીજી તરફ ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે માત્ર નોટિસ કે અગાઉની ક્લોઝર કાર્યવાહી પૂરતી નથી, પરંતુ જો પ્રદૂષણના આક્ષેપો સાચા સાબિત થાય તો જવાબદાર સામે કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ.
પાનોલી GIDC નજીક આવેલા ગામોમાં ઔદ્યોગિક પ્રદૂષણને લઈને અગાઉ પણ સવાલો ઉઠતા રહ્યા છે. ત્યારે બાકરોલ ગામની હાલની ફરિયાદે ફરી એકવાર ઔદ્યોગિક વિકાસની સાથે પર્યાવરણ અને ગ્રામજનોના સ્વાસ્થ્યની સુરક્ષા અંગેનો મુદ્દો ચર્ચામાં લાવ્યો છે.
આ પણ વાંચો: