ભિલોડાના શોભાયડા મંદિર પાસે એક સાથે ત્રણ દીપડા દેખાતા ગ્રામજનોમાં ભયનો માહોલ
શિકારની શોધમાં દીપડાઓ રહેણાંક વિસ્તાર સુધી પહોંચી ગયા હતા. એકસાથે ત્રણ દીપડા દેખાતા ગ્રામજનોમાં દહેશત ફેલાઈ ગઈ હતી.
Published : June 29, 2026 at 10:08 PM IST
અરવલ્લી: અરવલ્લી જિલ્લાના ભિલોડા તાલુકામાં આવેલા શોભાયડા મંદિર નજીક એક સાથે ત્રણ દીપડા દેખાતા સમગ્ર વિસ્તારમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. દીપડાઓએ રાત્રિના સમયે એક પશુનું મારણ કર્યું હોવાનું સામે આવતા સ્થાનિક ગ્રામજનોમાં ભારે ચિંતા વ્યાપી છે.
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ, શિકારની શોધમાં દીપડાઓ રહેણાંક વિસ્તાર સુધી પહોંચી ગયા હતા. એકસાથે ત્રણ દીપડા દેખાતા ગ્રામજનોમાં દહેશત ફેલાઈ ગઈ હતી. ઘટનાની જાણ થતાં મોટી સંખ્યામાં લોકો સ્થળ પર દોડી આવ્યા હતા અને વન વિભાગને તાત્કાલિક જાણ કરવામાં આવી હતી.
ભિલોડા રેન્જ ફોરેસ્ટ નો સંપર્ક કરતા તેમને જણાવ્યુ હતું કે ઘટનાની માહિતી મળતા પોતાની ટીમ સાથે સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા.વન વિભાગ દ્વારા દીપડાના પગના નિશાન સહિત અન્ય પુરાવાના આધારે તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. દીપડાઓની હિલચાલ અંગે સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે જેથી કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના ન બને.
સ્થાનિક ગ્રામજનોએ વન વિભાગ સમક્ષ વિસ્તારમાં તાત્કાલિક પાંજરું મૂકવાની માંગ કરી છે. ગ્રામજનોનું કહેવું છે કે દીપડાઓ વારંવાર રહેણાંક વિસ્તારની નજીક આવી રહ્યા હોવાથી માનવજીવન તેમજ પશુધન માટે ગંભીર જોખમ ઉભું થયું છે.
વન વિભાગે ગ્રામજનોને રાત્રિના સમયે એકલા બહાર ન નીકળવા, બાળકો પર ખાસ નજર રાખવા તેમજ કોઈપણ સ્થળે દીપડો દેખાય તો તરત જ વન વિભાગને જાણ કરવાની અપીલ કરી છે. હાલમાં સમગ્ર વિસ્તારમાં વન વિભાગ દ્વારા સઘન પેટ્રોલિંગ અને દેખરેખ રાખવામાં આવી રહી છે.