મહેસાણાના દેલા ગામના ગ્રામજનોએ સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો કર્યો બહિષ્કાર, ગામમાં લગાવ્યા બેનર; જાણો શું છે કારણ
મહેસાણાના દેલા ગામને મહાનગરપાલિકામાં સમાવેશનો ગ્રામજનોએ કર્યો વિરોધ. ગામમાં લગાવ્યા બેનર.
Published : April 10, 2026 at 1:04 PM IST
મહેસાણા: મહેસાણા મહાનગરપાલિકા (MMC)માં આસપાસના ગામોનો સમાવેશ કરવાના મુદ્દે વિવાદ વધુ ઘેરો બન્યો છે. મહેસાણા નજીક આવેલા દેલા ગામના ગ્રામજનોએ મહાનગરપાલિકાના વિરોધમાં કડક નિર્ણય લીધો છે. સમગ્ર દેલા ગામે ભેગા મળીને આગામી ચૂંટણીનો સંપૂર્ણપણે બહિષ્કાર કરવાની જાહેરાત કરી છે. આ સાથે જ કોઇપણ રાજકીય પક્ષના નેતા કે કાર્યકરે ચૂંટણી પ્રચાર માટે ગામમાં પ્રવેશ કરવો નહીં તેવા ગામના પાદરે મોટા બેનર લગાવવામાં આવ્યા છે.
હાઇકોર્ટમાં કેસ ચાલુ છતાં MMCમાં ગામના સમાવેશથી રોષ
ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર, દેલા ગામને મહેસાણા મહાનગરપાલિકામાં ભેળવવા સામે પહેલા દિવસથી જ વિરોધ ચાલી રહ્યો છે. દેલા, રામપુરા, શોભાસણ અને અંબુવા સહિતના ગામોએ આ મામલે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં પણ અરજી કરેલી છે અને હાલમાં આ કેસ હાઈકોર્ટમાં ચાલી રહ્યો છે. કોર્ટનો અંતિમ ચુકાદો હજુ આવ્યો નથી, તેમ છતાં તંત્ર દ્વારા દેલા ગામને મહાનગરપાલિકામાં ભેળવી દેવામાં આવ્યું છે. આ એકતરફી કાર્યવાહીથી ગામલોકોમાં ભારે આક્રોશ વ્યાપી ગયો છે.
ખેડૂતો અને પશુપાલકોની આજીવિકા પર મોટું સંકટ
દેલા ગામના સ્થાનિક આગેવાન ગીરીશ ચૌધરી અને કિરણ ચૌધરીએ પોતાની વ્યથા ઠાલવતા જણાવ્યું હતું કે, MMC દ્વારા રજૂ થયેલા ટાઉન પ્લાનિંગ (T.P.) અને ડેવલપમેન્ટ પ્લાન (D.P.)ના કારણે ગામના ગરીબ ખેડૂતો પાયમાલ થઈ જશે. ડી.પી. પ્લાનમાં ગામને આડેધડ ગ્રીન ઝોનમાં મુકી દેવામાં આવ્યું છે. ગામની મોટાભાગની જમીનો ભારતમાલા પ્રોજેક્ટ, શામળાજી હાઈવે, ૮૦ મીટરના રોડ અને અન્ય ટીપી રોડમાં જઈ રહી છે. જમીન વિહોણા થઈ જવાથી ખેડૂતો અને પશુપાલકોનો એકમાત્ર આજીવિકાનો સ્ત્રોત છીનવાઈ જશે. ખેતી અને પશુપાલન વિના આ પરિવારો ક્યાં જશે અને શું ખાશે તે એક મોટો સવાલ ઊભો થયો છે.
પંચાયતને તાળા વાગતા વહીવટી કામગીરી ઠપ્પ
મહાનગરપાલિકામાં ગામ ભળી જવાના કારણે છેલ્લા ચાર-પાંચ મહિનાથી દેલા ગ્રામ પંચાયતને તાળા મારી દેવામાં આવ્યા છે. પંચાયતનો તમામ રેકોર્ડ અંદર જ પડી રહ્યો છે. જેના કારણે ગામના વિદ્યાર્થીઓને શાળા-કોલેજ માટે જરૂરી દાખલાઓ, ખેડૂતોને જરૂરી કાગળો કે અન્ય લોકોને વેરા પહોંચ જેવી સામાન્ય વહીવટી કામગીરી માટે ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. મહાનગરપાલિકા દ્વારા આ અંગે કોઈ જ વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરવામાં આવી નથી, જેના કારણે ગ્રામજનો સરકારી કામકાજ માટે અટવાઈ પડ્યા છે અને લટકતી તલવાર જેવી સ્થિતિમાં મુકાયા છે.
જ્યાં સુધી ન્યાય નહીં, ત્યાં સુધી કોઈ જ પ્રચાર નહીં
ગ્રામજનોએ પોતાની માંગણીઓને લઈને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે જ્યાં સુધી દેલા ગામને મહાનગરપાલિકામાંથી મુક્ત કરવામાં નહીં આવે અને ખેડૂતોની જમીન બચાવવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી ગામનો એકપણ વ્યક્તિ કોઈપણ ચૂંટણીમાં મતદાન કરશે નહીં. ગામના પ્રવેશદ્વાર પર જ બેનરો મારી દેવાયા છે કે, "આ માંગણીઓ નહીં સંતોષાય તો સમગ્ર દેલા ગામ ચૂંટણીનો બહિષ્કાર જાહેર કરેલ છે. જેથી કોઈપણ રાજકીય પક્ષે ચૂંટણી પ્રચાર માટે ગામમાં પ્રવેશ કરવો નહીં." આ ઘટનાએ સ્થાનિક રાજકારણમાં ગરમાવો લાવી દીધો છે અને તંત્ર માટે પણ એક મોટો પડકાર ઉભો કર્યો છે.
